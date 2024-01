Svarer kryptisk på Durek-kritikken

ÅPNER: Prinsesse Märtha Louise åpner om tiden etter Ari Behns død, og hvordan Durek Verrett stilte opp for henne og barna. Foto: Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM

Den siste tiden har Durek Verrett (49) vært i hardt vær etter flere kontroversielle uttalelser på sosiale medier.

Det etter han blant annet publiserte en video hvor han instruerte foreldre om hva de skal gjøre dersom deres barn «utagerer og skriker og er aggressive uten grunn».

Han har også delt en video hvor han deler sjamansk kunnskap og teknikker for hvordan man håndterer selvmord. Denne uken ble det også kjent at en kontrakt på hans nettside inneholder «berøring av kjønnsorganer».

Så langt har ikke hans forlovede, prinsesse Märtha Louise (52), kommentert rundt forlovedens uttalelser.

Forrige uke gjestet prinsesse Märtha Louise (52) podkasten «Min barneoppdragelse» med Solveig Kloppen (52). I første del åpnet hun om oppveksten.

I onsdagens episode ble andre del av episoden sluppet, hvor prinsessen blant annet får spørsmål om hva hun tenker om Verretts uttalelser.

– Tror ikke det hadde gått så bra

I episoden går Kloppen, som vanlig, innpå gjestens oppvekst og oppdragelsen til barna.

I den forbindelse går de inn på Ari Behns bortgang, og hvordan hun og barna hadde det i etterkant.



Ari Behn ble kun 47 år gammel, etter at han tok sitt eget liv i romjulen 2019.

Märtha Louise forklarer at man går i sjokk og blir«ikke-fungerende» når noe slikt skjer.

– Du blir som en tåke hvor du ikke klarer å lage mat, sminker deg ikke. Det er bare overlevelse og hvordan klare å komme seg gjennom dagen, forteller en åpenhjertig Märtha Louise.

Videre sier prinsessen at hun ikke tror det hadde gått så bra med barna, Leah Behn (18) og Maud Angelica Behn (20), dersom Verrett ikke hadde vært der for dem under den tunge tiden.

– Han er jo veldig morsom, fin og leken med barna. Han var veldig der når Ari døde, uten han hadde det nok ikke gått så bra med de. For han var virkelig der, og den eneste som ikke var i sjokk.

God kveld Norge har vært i kontakt med prinsesse Märtha Louises manager, Carina Scheele Carlsen, som sier at hun ikke ønsker å kommentere ytterligere.

STØTTENDE: Märtha Louise forteller at forloveden Durek Verrett var svært støttende for henne og døtrene Maud Angelica Behn og Leah Behn under den tunge perioden. Her avbildet med Maud Angelica Behn i 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

– Kanskje du blir overrasket

Deretter kommer Kloppen inn på kritikken som har svirret rundt Verrett den siste tiden, og spør prinsessen hva hun tenker rundt uttalelsene til forloveden.

FORLOVET: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er forlovet. Her er de under middagen til regjeringens festarrangement i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag i 2022. Foto: Lise Åserud

– Jeg kommer ikke til å gå innpå hva han mener, for det kommer bare til å bli store overskrifter. Jeg synes kanskje du kan invitere han hit, så kan han få lov til å prate om det selv. Kanskje du blir litt overrasket over hva han mener, og kanskje det er litt annerledes enn hva som står der ute, svarer hun.

God kveld Norge har vært i kontakt Verretts manager Simon Valvik, som blant annet skriver følgende i en SMS:



– Jeg vet at han er veldig glad i Märtha Louise og setter stor pris på de gode ordene hennes. Det er helt riktig at ikke Märtha Louise eller andre skal måtte svare eller kommentere hans uttalelser. Hans uttalelser er hans, ikke Märtha Louises, kongehusets eller noen andres.

Videre skriver Valvik at det har vært en krevende tid med mye trykk.

– Spesielt trykk med hets, trusler hatytringer. Det er veldig krevende å stå i.