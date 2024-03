Svaksynte Salum:

De siste årene har vi via TV-skjermen blitt godt kjent med den blide bergenseren fra friidrettsbanen.

Denne vinteren har vi sett ham i «Vinnerschkalle» på TV 2, hvor han har konkurrert på lik linje med alle sine funksjonsfriske konkurrenter.



30-åringen fra Åsane i Bergen har bare to prosent syn, men føler selv at han stilte på lik linje med de andre deltakerne. Han deltok i «Vinnerschkalle» for å vise det norske folk at han løser ting på en annen måte.



SVAKSYNT: Salum Kashafali mistet mesteparten av synet i 20-års alderen, men det har ikke stoppet han fra å lykkes i livet. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

– Jeg følte jeg var sidestilt med de andre jeg konkurrerte mot, men de undervurderte meg i starten. Etter en stund så forstod de hva jeg var i stand til å gjøre, og da så de på meg som en ordentlig trussel, forteller Kashafali til TV 2.

Magnus Carlsen som forbilde

Kashafali syntes til tider det var slitsomt å være deltager i «Vinnerschkalle». Som svaksynt brukte han mye mer energi enn sine konkurrenter på å navigere og orientere seg, og på å gjennomføre konkurransene.

RØK UT: Salum Kashafali røk ut etter fire runder i «Vinnerschkalle». Foto: Espen Solli

– Under øvelsene så var jeg i fullt konkurransemodus, og gjorde mitt beste. Det holdt nesten hver gang og det var veldig gøy.

Magnus Carlsen er et av Kashafalis forbilder.

– Han sitter ved sjakkbrettet og tenker strategisk, og er en vinnerskalle. Slik var det også her. Det handlet ikke nødvendigvis om det fysiske, men hvordan du løste det strategisk, forteller Kashafali.

STRATEGISK: Salum Kashafali måtte være smart og strategisk på grunn av sitt handicap, som her hvor han må navigere mye mer enn sine konkurrenter. Foto: Espen Solli/TV 2

Mistet synet i 20 årene

Kashafali mistet mesteparten av synet i 20-årsalderen og har i dag under fem prosent syn. Det byr på mange utfordringer for ham, i form av at dybdesynet forsvinner, og ting blir mer slitsomt.

Han har i mange år jobbet med seg selv for å erkjenne og takle det å være svaksynt.

NY ERFARING: Salum Kashafali forteller at det ga mersmak å være med i et reality-program. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Jeg måtte akseptere at jeg ikke kunne gjøre noe med synet, og at dette var noe jeg måtte leve med – og at verden ikke gikk under på grunn av det.

– Jeg måtte begynne litt på nytt og erkjenne at dette ble en lang prosess, for å finne ut hvordan jeg best kunne fungere ut ifra de omstendighetene jeg hadde. Jeg fant fort ut at jeg kunne ha et fint liv selv om jeg hadde et dårlig syn, forteller han til TV 2.

Norges raskeste mann

Salum Ageze Kashafali er Norges raskeste mann uavhengig av syn. I fjor sommer slo han hele norgeseliten på Bislett med tiden 10,37 på 100-meter under Bislett Games. Utenom det er han også europamester, verdensmester og raskeste paralympier noensinne, uansett nedsatt funksjon.

VERDENSREKORD: Salum Ageze Kashafali deltar i 100-meter Para, Bislett Games, 2023 på Bislett Stadion. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Denne sesongen skal han forsvare gull i både VM og OL og er fullt fokusert på de konkurransene som kommer i 2024.

– Med et betydelig svekket syn, så er det vanskeligere å navigere i svingene. Når jeg løper rett frem, er det lettere, men jeg må hele tiden navigere og føle hvor de andre er. Jeg har laget en regel for meg selv; at det er en ekstra strek ti meter før mål. Når jeg har passert den streken, så tenker jeg at jeg er nesten i mål, avslutter Kashafali.

