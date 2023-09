Superstjernen med sexråd: – Det er bisart

POPULÆRE: Den albansk-britiske artisten Dua Lipa har en enorm fanskare. Her fra verdenspremieren av filmen «Barbie» i Los Angeles. Foto: MICHAEL TRAN

I tillegg til å være en internasjonal, populær sangerinne, har den albansk-britiske Dua Lipa (28) også en podcast, kalt «At Your Service».

Ukentlig diskuterer hun ulike temaer med forskjellige gjester.

Nylig delte hun intime detaljer om hvordan hun oppnår fantastisk sex, ifølge flere medier, blant annet Elle og DailyMail.

– Veldig rart

Det er nemlig én ting hun mener er svært viktig på soverommet.

– Det er bisart å tie om dine seksuelle behov i et forhold. Å ikke snakke om sex med partneren du har sex med, synes jeg er veldig veldig rart, forteller hun.

28-åringen oppfordrer lytterne til å snakke åpent om behovene sine, og mener ærlighet er det viktigste for å oppnå best mulig sex.

LÅT I STORFILM: Dua Lipa har låten «Dance The Night» på «Barbie»-albumet. Foto: MIKE BLAKE

– Jeg tror det er viktig å snakke åpent om sex, slik at vi kan legge bort skammen og skylden som preger temaet.

Lipa mener det er viktig å dyrke ideen om hvordan man skal holde ting friskt i et forhold, og finne måter man kan fortsette å være nysgjerrig på partneren sin.

– Mye av det jeg leser om forhold om dagen handler om «romkamerat-fasen» – hvor du føler at dere bor sammen, men dere er ikke romantiske lenger. Hva kan du gjøre for å forsikre deg om at gnisten aldri dør? Og ødelegger vi forhold ved å prøve å være enda mer lykkelig, når vi egentlig er lykkelig nok fra starten av?, spør Lipa.

Kjærligheten blomstrer

Tidligere i år florerte romanseryktene rundt Lipa og den franske regissøren Romain Gavras (41). I mai dukket paret opp på den røde løperen til filmfestivalen i Cannes sammen.

DATER: Dua Lipa og Romain Gavras dukket opp på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes tidligere i år. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Kjærligheten ser ut til å blomstre. I sommer delte Lipa jevnlig bilder av paret hvor de tilsynelatende ser ut til å ha feriert sammen.

Å finne den rette kan være vanskelig. Lipa forteller at hun tror den beste måten er å finne noen er ved en tilfeldighet – i nærområdet, via venner eller å starte samtaler, heller enn å gjøre noe som føles, slik hun beskriver det, klinisk.

28-åringen forteller at hun alltid har unngått datingapper for å treffe noen.

– Jeg har så mange venner på datingapper, og noen ganger funker det. Å slette usikkerhet føles litt usexy. Det er noe med det ukjente som er spennende – å følge flyten. Du ønsker å vite at om du er på vei i riktig retning, og så kan du la livet utfolde seg, sier hun.

– Å møte noen i nærområdet, via venner, starte samtaler, og å gjøre