Superstjernen forfalsket sin egen død

I disse dager er den australske superstjernen Margot Robbie (33) høyaktuell, ettersom hun spiller ingen ringere enn den ikoniske dukken Barbie i kinofilmen med samme navn.

33-åringen har i den anledning gitt utallige intervjuer på rosa og røde løpere, men ett intervju, med den britiske radiokanalen BBC Radio 2, ifølge Hello Magazine, vekker oppsikt.

OMSVERMET: «Alle» ville ha en bit av «Barbie»-skuespilleren Margot Robbie under premieren i Seoul i Sør-Korea i begynnelsen av juli. Foto: JUNG YEON-JE / NTB

Her kommer det nemlig frem at Robbie i sin barndom forfalsket sin egen død – for å ta hevn på en barnevakt hun ikke hadde sansen for.

– Hun beordret meg til å ta et bad, og det hadde jeg ikke lyst til. Hun var veldig sur, og jeg tenkte at jeg skulle vise henne, forteller 33-åringen i radiointervjuet.



Løp skrikende ut av huset

Den kreative ungjenta fant fram en kniv og sølte ketchup over seg selv, og la seg ned på baderomsgulvet.



Her måtte hun vente i gode 45 minutter, før barnevakten kom for å se etter henne.

BARBIE OG KEN: Det er Ryan Gosling og Margot Robbie som har hovedrollene i den mye omtalte kinofilmen «Barbie». Her fra premiere i London i juli. Foto: Scott Garfitt / NTB

I radiointervjuet forteller Robbie at barnevakten fikk sjokk, og løp skrikende ut av huset.

– Du rett og slett regisserte din egen død, konkluderer Robbies «Barbie»-kollega Ryan Gosling (42) i det samme intervjuet.



Margot Robbie er gift med den britiske filmprodusenten Tom Ackerley (33). De giftet seg i 2016, etter å ha bodd i kollektiv sammen tre år før.

For tidlig med familieforøkelse

De møttes på settet til andre verdenskrigsfilmen «Suite Française» i 2013.

EKTEMANNEN Margot Robbie med ektemannen Tom Ackerley under «Barbie»-premieren i Los Angeles i juli. Foto: MICHAEL TRAN

I et intervju med magasinet Grazia åpner Robbie seg om mulig familieforøkelse i fremtiden, og ser ikke bort ifra at hun og ektemannen kommer til å få barn – men at det foreløpig er altfor tidlig.

– Når jeg ser inn i fremtiden, 30 år fra nå, ser jeg for meg en stor familiesammenkomst med mange barn rundt bordet på julaften. Men vi er definitivt ikke der nå, det er helt sikkert!