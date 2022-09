Superstjernen brøt konsert - mistet stemmen

The Weeknd (32) stoppet brått den utsolgte konserten sin i Inglewood i California lørdag kveld.

Bare tre låter inn i konserten fortalte artisten fansen at han måtte avbryte showet.

Årsaken var at han hadde mistet stemmen midt i låten «Can't Feel My Face».

Forlot scenen midt i låt

Midt i sangen gikk artisten av scenen, sangen tok slutt og en annen startet før lysene kom opp.

Så skal sangeren ha gått ut på scenen igjen, sagt at han hadde mistet stemmen og ba om unnskyldning for å måtte avlyse.

– Jeg skal sørge for at alle har det bra, du vil få pengene dine tilbake, sa han til et forbløffet publikum.

Artisten var tydelig på at han ville si ifra til publikum personlig hvorfor han avbrøt konserten. Da han sto på scenen sa han:

– Jeg skal snart gjøre et nytt show for dere, men nå kan jeg ikke gi dere det jeg vil gi dere.

SHOWET: The Weeknd rakk bare å spille tre låter før han måtte avbryte. Her avbildet under den første låten fra konserten. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

– Jeg er helt knust

Senere har også artisten lagt ut en melding på sin Twitter-konto.

– Stemmen min forsvant under den første sangen, og jeg er helt knust. Jeg kjente at den forsvant og hjertet mitt falt sammen. Mine dypeste unnskyldninger til fansen min her. Jeg lover at jeg skal gjøre det godt igjen med en ny dato.

Den kanadiske superstjernen er en av de mest avspilte artistene på Spotify globalt.

Låten «Blinding Lights» er blant annet den nest mest spilte låten på Spotify gjennom tidene, bare slått av Ed Sheerans «Shape Of You».

Hvor betydelig The Weeknds stemmeproblem er og om noen andre turnédatoer blir påvirket, er foreløpig uklart. Etter planen skal artisten spille konsert den 13. september i Sverige.

Artisten skulle opprinnelig hatt konsert i Oslo den 18.september, men den konserten ble avlyst i oktober ifjor grunnet utsettelser og arena-mangel flere steder.