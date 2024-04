«Superkirurgen» skulle aldri operert: – Medisinsk tortur

LIVSFARLIG: Her er forsker og kirurg Paolo Macchiarini i arbeid på operasjonssalen i Sverige. Siden blir det kjent at der skulle den hyllede kirurgen aldri ha vært. Foto: Karolinska Universitetessykehus

Han fikk verdens øyne rettet mot Sverige og ble hyllet for medisinsk revolusjon. Nå havner «superkirurgen» i fengsel.

En kirurg uten lov til å operere, som gjør inngrep på pasienter basert på mangelfulle, manipulerte forskningsresultater.

Det høres ut som det perfekte manuskript i en skrekkserie. I virkeligheten fikk det utspille seg i vårt eget naboland, på Karolinska Universitetssykehus.

I dag har historien til skandalekirurgen Paolo Macchiarini blant annet blitt til en rekke dokumentarer, på SVT, Netflix og sesong to av TV 2 Play-serien «Dr. Death».

Gullkantet karriere

På universitetssykehuset jobbet italienske Paolo Macchiarini som overlege, samtidig som han forsket ved det ellers så anerkjente Karolinska institutet.

Svenskene hadde hentet inn italieneren, hvis karriere fremsto som pur suksess. Macchiarini hadde nemlig en kraftig CV fra universiteter og sykehus i USA og Europa, og fikk internasjonal anerkjennelse for forskningen sin.

DYSTER STATISTIKK: En hel verden fulgte Macchiarinis smått utrolige fremskritt innenfor kunstige luftrør, men pasient etter pasient døde som følge av operasjonene han utførte. Foto: Lorenzo Galassi

Macchiarini brukte et kunstig luftrør av plast, med pasientenes stamceller som komponent. Dette sørget for at man slapp å bruke luftrør fra en donor.

På grunn av mangel på donorer er behovet for slike kunstige luftrør stort, og forskningen til Macchiarini viste tilsynelatende utmerkede resultater.

Forskningen hans ble blant annet publisert og hedret i anerkjente The Lancet, som ett av de ti viktigste innenfor medisinfaget i 2011.

Han sto altså en hårsbredd unna et gjennombrudd som ville være en enorm suksess, ikke bare for Macchiarini selv, men også for Karolinska og innenfor medisinkunnskapen.



En slik bragd ville vært et gullkantet kandidatur overfor Nobel-komiteen i medisin. Den økonomiske gevinsten ville vært uten sidestykke for overlegen.



Slik gikk det altså ikke.

Nekter for anklagene

I 2012 pågripes den da anonymiserte professoren i Italia, under mistanke om utpressing og grovt bedrageri mot pasienter.

Samtidig legges ni personer under kniven i perioden 2011-2014, for å få kunstige strupehoder under ledelse av den italienske legen.

Det er først forskermiljøet, blant dem kollegaene til Macchiarini, som stiller spørsmål ved hans forskningsresultater og meritter. Kan den antatte superkirurgen bedrive forskningsjuks?

Til tross for graverende anklager får han fortsette sitt virke som forsker. Da han på et tidspunkt slutter å operere ved universitetssykehuset i Sverige, fortsetter han å operere pasienter i Russland.



NEKTER ALT: Paolo Macchiarini har hele veien hevdet sin uskyld. Foto: Karolinska Universitetssykehus

Karolinska institutet tar sin forsker i forsvar gjentatte ganger både internt og eksternt, mens svenske medier, med SVT i spissen, fortsetter å gå Macchiarini i sømmene.

Bladet Vanity Fair skriver om professoren i 2016, og hevder at legens gullkantede CV inneholder feil. Karolinska institutet gransker saken, og erkjenner at den riktignok inneholder feil, men ikke graverende nok til å avslutte arbeidsforholdet.

Åtte av ni pasienter dør



Av de ni pasientene Macchiarini opererte med kunstig luftrør, er det i dag én som har overlevd.

Vedkommende fikk det kunstige luftrøret fjernet ifølge BBC, men tilstanden til pasienten er ukjent.

Tre av operasjonene finner sted i Sverige. Studenten Yasmin Cetir er én av de tre, etter at hun som 21-åring skadet luftrøret under en behandling for håndsvette.

Operasjonen med kunstig luftrør måtte gjøres to ganger og begge var mislykkede. Situasjonen hennes gikk fra vondt til verre. 21-åringen ble fullstendig pleietrengende og kunne ikke forlate sykehuset. Hver fjerde time måtte luftveiene tømmes for slim.

– Menneskelig tortur

– Datteren min var Macchiarinis forsøkskanin, uttalte far Hayrullah til SVT.



Under sakens gang har det kommet frem at legen opererte pasienter uten å ha gjort dyreforsøk først. Han skal heller ikke ha hatt tillatelse til å operere.



Cetir får til slutt operert inn nytt luftrør og en lunge fra en menneskelig donor i USA, men klarer verken snakke eller spise.

Etter mange års kamp dør Yasmin Cetir i 2017.

– Et av de sørgeligste eksemplene på medisinsk tortur, uttaler Pierre Delaere til SVT.



Han er professor og spesialist i luftveiskirurgi, og var en av de første som slo alarm om Macchiarinis forskningsjuks.

– For meg er det en av de største løgnene i medisinsk historie, ettersom du gjør noe som er helt umulig sett fra et teoretisk synspunkt, og ikke begrunnet i medisinske forsøk. Du gjør nye ting mot mennesker, som er dømt til å mislykkes, så for meg er det en kriminell handling. Det er medisinsk tortur, gjentar han.

Forkaster anken

Først i 2018 beslutter svensk påtalemyndighet å gjenoppta saken mot Macchiarini. Til nå har en rekke ledende personligheter ved Karolinska institutet måttet gå. Det samme må flere av hans medforskere.

Den skandaleombruste legen må møte i retten, tiltalt for grov mishandling og for å ha forvoldt de tre pasientenes død.

BLE DØMT: Paolo Macchiarini med forsvarsadvokatene Björn Hurtig og Jens Lindborg under en pressekonferanse i forbindelse med domsavsigelsen, i juni 2023. Foto: TT NEWS AGENCY

For en sjelden gangs skyld forklarer den forsmådde legen seg om hendelsene.

Han uttalte blant annet at de avdøde pasientene var klar over at det var en risiko med operasjonene, og at han ikke handlet alene.

– Jeg anklages for forsømmelse, men jeg var ikke ansvarlig. Det fantes en professor som har blitt utvalgt til å holde i de etiske spørsmålene. Jeg kan ikke gå mot min sjef, mine overordnede. Jeg behøver en lovlig grunn for mitt virke, uttalte han ifølge SVT.

I tingretten dømmes han ikke til grov mishandling, men det gjør han da han anker dommen til lagmannsretten. De skjerper straffen til to og et halvt års fengsel.

Rettssaken fører til at legen, som hele tiden har forfektet sin uskyld, dømmes i 2020. Han anker til høyesterett, men forsøket på anke avvises.

– En ganske mørk og skrekkelig historie

Den skrekkinngytende historien har ennå ikke sett sin slutt. I 2024 ble det klart at Macchiarini får sone sin dom i Spania, hvor han nå bor.

Dessuten har den vonde historien gitt liv til dokumentaren «Skandalekirurgen: Kjærlighet under kniven» og andre sesong av serien «Dr. Death».

Der spilles legen av Edgar Ramírez. På spørsmål om han vil karakterisere Macchiarini som ond, er han todelt.

– Nå? Ja, i ettertid, men ikke underveis i prosessen med å portrettere ham. Som skuespiller er det din jobb å ikke dømme karakteren, forteller Ramírez til New York Live.

FORBUDT ROMANSE: Edgar Ramírez og Mandy Moore i rollene som henholdsvis skandalelegen og journalisten som forelsket seg i ham, en historie som er portrettert i andre sesong av true crime-serien «Dr. Death». Foto: Chris Pizzello

Mandy Moore, kjent fra «This is Us», har rollen som gravejournalist Benita Alexander, som underveis forelsket seg i legen.

– Vi forteller en ganske mørk og skrekkelig historie. Vi kjente på et ansvar ettersom dette åpenbart er en serie som er basert på virkelige hendelser som til en viss grad fortsatt pågår, uttalte Moore til NBC i forbindelse med serien.

«Dr. Death» er tilgjengelig på TV 2 Play.