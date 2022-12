Suksesstrio i trekantdrama: – Bare elendighet

Brennhet stemning og brutalt pirrende trekantdrama er kun stikkord om scenestykket «Dødsdansen», som spilles med suksesstrioen Pia Tjelta (45), Jon Øigarden (51) og Thorbjørn Harr (48) i spissen.

Stykket handler om et ektepar som intenst hater hverandre – samtidig som de hater alle de andre menneskene som befinner seg utenfor husets fire vegger.

Så kommer rollen til Harr inn i bildet, og slik blir alle trukket inn i den evige kampen mellom det demoniske ekteparet – og et ferskt kjøttstykke som paret kan hakke på.

Nå forteller trioen hvordan det er å spille et så intimt stykke, samtidig som de avslører hva som har pågått bak kulissene.

Venter på å dø

Tjelta spiller rollen som Alice, som er kona til kapteinen Øigarden. I det lille og trange helvetet paret har skapt for seg selv på en liten øy, venter de rett og slett på å dø:

VENTER PÅ Å DØ: Trioen Pia Tjelta, Jon Øigarden og Thorbjørn Harr i «Dødsdansen». Foto: Foto: Erika Hebbert/Nationaltheatret

– Det handler om et par som ikke har noe igjen. De har mistet alt, har liksom ikke noe sosialt liv. De har ingen kapital i form av å ha noe attraktivt ved seg – de er liksom ferdig, forteller hun til God morgen Norge.

Det understreker Øigarden:

– De er isolert på en øy, i tillegg til at de ikke liker noen andre mennesker. De liker kun seg selv – samtidig som de hater hverandre. Så det er bare elendighet.

«ALICE»: Pia Tjelta i rollen som «Alice». Foto: Foto: Erika Hebbert/Nationaltheatret

Så kommer «Alice» sin fetter, «Kurt», inn i bildet. Det fører til et voldsomt trekantdrama, som gjør at de smitter ham med sitt grufulle hat.

– Det er ikke noe særlig, humrer Harr, som spiller Kurt, før han tilføyer:

– Det må jo sies at oppe i det her er det også mye gøy i alt dette hatet. Det er det som gjør at det blir en veldig fin forestilling.

Trioen legger derimot ikke skjul på at settingen kan være gjenkjennbar for mange, og man kan ofte føle på at en kule går varmt i et langt ekteskap. Men om man kjenner seg direkte igjen i alle problemstillingene, må man nok ta en runde med seg selv:

– Publikum ler jo veldig godt fordi det er satt på spissen, og hvis det er direkte gjenkjennbart – er det nok ikke et godt tegn. Hvis det er helt likt – da trenger man å ta en pause, fastslår Øigarden.

Kjefter på Tjelta

Det er neppe en hemmelighet at skuespillere ofte henter fra sine egne erfaringer når man skal spille enkelte roller, men her har Øigarden funnet inspirasjonen sin gjennom manuset:

KJEFTER PÅ TJELTA: Øigarden avslører at han liker å terge medskuespilleren sin. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Man henter ut ifra manuset og vi har en god analyse av forestillingen, men man maler litt med bred pensel. I tillegg kjenner vi hverandre veldig godt og har det gøy innimellom. Det er deilig å få lov til å skjelle ut Pia, jeg elsker det. Klyper de litt, og hun tåler jo ingenting, forteller han lattermildt før Tjelta skyter inn:

– Han er jævlig hardhendt, og har null fysisk kontroll i forhold til Thorbjørn! Han er et fysisk geni.

– Det har jeg vel.

– Det har du ikke, snøfter Tjelta.

Hyllest til Conradi

Etter nyttår skal trioen ta med seg alt dramaet og problemene til et nytt land – nemlig til teaterscenen i London.

– Det tror jeg blir fantastisk, og vi har vært på det teatret to ganger før. En gang med med «Lille Eyolf» i 2017, og i 2019 med Det Norske Ibsenkompaniets oppsetning av «Fruen av havet», forteller Tjelta og fortsetter:

– Det er Kåre Conradis kompani, så vi har egentlig han å takke for at vi skal til London igjen. Det er han som har åpnet den døra, så det at vi ble invitert igjen er veldig stas.

HYLLEST TIL CONRADI: Her er duoen avbildet i forbindelse med «Fruen av havet» i 2019. Foto: Nina Eirin Rangøy/NTB

Ikke bare skal de til ta med det norske skuespillet til den britiske scenen – men de skal også spille på norsk.

Der skal de spille med teksting på bakveggen.

– Det høres ganske rart ut, men det fungerer overraskende bra. Når det kommer tyske kompanier hit og skal spille på Nationaltheatret, ser vi underteksten som ligger bak, forteller Harr og legger til:

– Det er et eller annet med at Norge og Skandinavia er hipt nå, så folk vil se gjerne hvordan vi gjør både Ibsen og Strindberg på norsk.

I tillegg understreker de at det er en styrke i å spille på originalspråket:

– Vi har en styrke i å vise hvordan vi gjør det – kontra hvis vi skulle gjort det på litt halvdårlig engelsk. Så vi må komme med en stolthet der, konstaterer Harr.