Suki Waterhouse og Robert Pattinson venter barn

Suki Waterhouse (31) og Robert Pattinson (37) venter sitt første barn sammen.

Artisten holdt konsert i Mexico søndag. Fra scenen fortalte 31-åringen at hun hadde valgt et glitrende antrekk for anledningen, siden det kanskje kunne distrahere fansen fra «noe annet» som foregår.

– Jeg er ikke sikker på om det fungerer, sa hun med et smil.

only suki waterhouse would confirm she’s pregnant this way pic.twitter.com/hpLSW8BZpu — em (@sukimilkteeth) November 19, 2023

Romanseryktene startet å svirre om paret i 2018, etter at de ble observert sammen i London.

Britene er private om forholdet, men har fra tid til annen stilt på røde løpere sammen, senest i oktober.

Utenlandske medier skriver at det skal ha svirret graviditetsrykter i ukevis. I forkant av scene-annonseringen skal en kilde ha fortalt til Entertainment Tonight at paret ventet barn.

ARTIST: Suki Waterhouse under en opptreden i Texas 15. oktober. Foto: Jack Plunkett /AP

Pattinson, som er kjent fra «Twilight»-filmene og «The Batman», har ved få anledninger snakket om forholdet med Waterhouse.

I forbindelse med Batman-premieren gjestet han Jimmy Kimmel Live!

Pattinson uttrykte der begeistring for kjærestens interesse for superheltfilmen, siden han ikke trodde det var en sjanger for henne, gjengir People.

Waterhouse lettet litt på sløret i et intervju med The Sunday Times i februar.

Artisten ytret glede for å ha det så bra i forholdet etter rundt fem år sammen.

Hun sa også at hun fortsatt kjenner en gnist når Pattinsons navn dukker opp på telefonen hennes.

«Vi har alltid så mye å si, og jeg synes han er hysterisk morsom», sa Waterhouse til avisen, gjengitt av People.