«Succession» spiller inn episode i Norge i høst

Tidligere i sommer skrev TV2 at HBO–serien hadde søkt Norsk filminstitutt (NFI) om få penger fra den statlige insentivordningen for film for å spille inn deler av fjerde sesong i Norge.

Insentivordningen som de har søkt på, gir en refusjon på opptil 25 prosent til store internasjonale serie og film-produksjoner.

Dette gjelder hvis den skal produseres delvis eller helt her til lands.

Nå melder Bergens Tidende at én av episodene skal spilles inn på Sunnmøre, deriblant på Juvet landskapshotell.

– Det er offentlig kjent at HBO har søkt refusjon gjennom insentivordningen. Som kommisjonær kan jeg dessverre ikke kommentere selve prosessen, sier Meghan Beaton ved Den Nasjonale Filmkommisjonen til BT.

Søknadssummen til NFI er cirka 13 millioner kroner, som betyr at serieskaperne må legge igjen minst 52 millioner kroner i produksjonsutgifter her til lands.



Serien, som er nominert til 25 Emmy-priser, er en av verdens mest populære, og går på strømmetjenesten HBO. Serien vant prisen for beste drama i 2020, og er favoritt også i år, i følge mange eksperter.

Saken oppdateres.