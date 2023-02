Stygt fall i finaleuken: – Skjønte ikke hvor ille det var

Etter fem intense uker i 1923, er de gjenværende deltakerne på Farmen kjendis klare for finaleuken.

I tirsdagens episode var det klart for den første utslagskonkurransen, nemlig den velkjente hinderløypen.

To av dem som klarte å karre til seg en plass i delkonkurransen var influenser Sofie Karlstad (25) og gründer Christopher Mørch Husby (33).

For Karlstad gikk det ikke helt som planlagt, da hun endte opp med å falle allerede i første delen av hinderløypen.

– Jeg hadde ikke peiling på hvor ikke det var, sier 25-åringen om fallet som fikk produksjonen til å måpe.

HINDERLØYPE: Sofie var en av fire deltakere som skulle gjennom hinderløypen i finaleuken. Foto: Anton Soggiu

«Ikke gjør dette»

Da Karlstad og Husby fikk vite det var hinderløypen de skulle konkurrere i, ble begge svært glad.

I hinderløypen ville tre av fire deltakere gå videre; de to som løp raskest, og den som svarte riktig på flest av kunnskapsspørsmålene.

25-åringen forteller at hun før start var i konflikt med seg selv om hvilken taktikk hun skulle gå for.

– Jeg klarte ikke bestemme meg for om jeg skulle løpe så raskt jeg kunne, eller fokusere på å svare riktig på spørsmålene. Så da gjorde jeg selvfølgelig det dummeste, nemlig begge deler.

Før start hadde deltakerne fått introduksjoner om hva de burde gjøre og ikke gjøre gjennom hinderløypen.

– Produksjonen ga oss jo instrukser, og fortalte oss «dette gjør du, dette gjør du ikke», forteller Karlstad og fortsetter:

– Og jeg husker så godt at de sa om at vi skulle falle i vannet, så skulle vi for all del ikke forsøke å nå neste hinder.

GA ALT: Sofie ga alt hun hadde i hinderløypen, for å sikre seg en plass videre i finaleuken. Foto: Anton Soggiu

Blod, svette og tårer

Siden Karlstad ikke klarte å bestemme seg for om hun skulle løpe raskt eller fokusere på spørsmålene, gikk hun for begge deler.

Dette gjorde at det raskt gikk skeis, allerede i første delen av hinderløypen.

– Da jeg falt så tenkte jeg jo at jeg burde falle i vannet. Men så tenkte jeg også at jeg er ingen regelrytter, så jeg faller på hinderet.

Karlstad faller derfor langflat på siden, og slår store deler av låret.

– Da jeg traff kanten tenkte jeg at nå måtte jeg komme meg over til spørsmålene fortest mulig. For meg var det blod, svette og tårer. Jeg ga virkelig alt jeg hadde.

Bruk pilen for å se hvordan Sofie falt i hinderløypen:

25-åringen forteller at det var et synkront hyl fra produksjonen, som da sto og så på, som gjorde henne oppmerksom på hvor stygt fallet så ut.

– Jeg husker det verste med fallet var at jeg ikke hadde peiling på hvor ille det faktisk var. Jeg kjente ikke smerten selv fordi jeg hadde så mye adrenalin.

Til tross for fallet fullførte Karlstad hinderløypen. Likevel begynte hun raskt å tenke på hvordan fallet ville kunne påvirke resten av finaleuken, om hun skulle gå videre.

– Jeg kjenner meg selv, og vet at jeg ikke kjenner smerten der og da. Det kommer etter litt tid. Så alt jeg kan si er at jeg kjente det ganske greit i beinet dagene etterpå.