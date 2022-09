Stygg skade for Skal vi danse-Santino – frykter store konsekvenser

Under gårsdagens dansetrening med partner Jørgine Massa Vasstrand (33) gikk ikke alt helt etter planen for Santino Mirenna (28).

I tre uker har Skal vi danse-stjernene svingt seg over parketten med glitter, fjær og den største selvfølgelighet. Frem til nå har de fleste av danseparene imponert både dommere og publikum, men denne uken vil ikke gå som planlagt for ett av parene.

Nå avslører proffdanser Santino Mirenna (28) at han pådro seg en skade under gårsdagens trening. Dette gjør at dansestjernen potensielt må stå over neste direktesending kommende lørdag.

Forsøkte et løft

Proffdanseren er partneren til Jørgine Massa Vasstrand (33) i årets stjernesesong, og har vært et av parene som har holdt seg øverst på poenglista.

Det italiensk-norske danseparet har levert brennhete koreografier og har blitt utnevnt som en av de største seerfavorittene i år. Nå ser fremtiden uklar ut.

Under gårsdagens trening gikk nemlig Mirenna sin skulder ut av ledd, etter et forsøk på et løft:

– Vi var på trening i går, og så prøvde vi oss på et løft. Da gikk skulderen ute av ledd, forteller han til TV 2.

Det er kun en kort uke til neste direktesending, og nå kan det hende at Mirenna ikke er blant de som svinger seg over parketten på lørdag:

– Jeg vet ikke om jeg må stå over sendinger enda. Jeg vet fortsatt veldig lite, men jeg håper å komme tilbake så fort som mulig. Jeg fikk skulderen på plass selv, og det var ikke like stygt som da jeg skadet meg for tre år siden.

I 2019 fikk han nemlig samme skade, men under en direktesending. Norsk helseinformatikk (NHI) skriver at når skulderen er tilbake i leddet, må armen holdes rolig i to til tre uker.

Se Santinos skade på direktesendingen her.

Må ha vikar

I mellomtiden vil Massa Vasstrand få en vikar før Mirenna er klar til å danse igjen. Til tross for at det var en mer alvorlig skade sist, forteller han lettet at det ser bedre ut denne gangen:

– Det kan godt være at det tar mindre tid for meg å komme tilbake. Men Jørgine trener fortsatt, så hun har det bra.

- Vi ønsker Santino riktig god bedring, og håper at han er tilbake på parketten veldig snart. Jørgine er i trygge hender og kommer til å få en vikar i Santino sitt sykefravær. Hvem dette blir kommer vi tilbake til, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

