Strøk i musikkfag på videregående: -Karakterbrist

Denne lørdagen er det den norske sangeren og låtskriveren, Emelie Hollow, som hylles på Kjerringøy i «Hver gang vi møtes».

I programmet hylles hun av sine artistkollegaer Ramón Torres Andresen (26) , William Kristoffersen, Tom Stræte Lagergren (32), Ingrid Helene Håvik (36), Odin Staveland, og Mari Boine (67).



– Jeg har alltid blitt veldig rørt av kunst og musikk. Men jeg tror det skjedde noe med meg da jeg var med i «Hver gang vi møtes». Det å være så tett på hverandre og høre livshistorien til folk, var sterkt. Låtene får en ny mening når man har hørt bakhistorien, og da kommer man nært og blir emosjonell, forteller Hollow til TV 2.

EMELIES DAG: Fra venstre: Tom Stræte «Matoma» Lagergren, Mari Boine, Ramón Torres Andresen, Ingrid Helene Håvik, Odin Staveland og William Kristoffersen hyller Emelie Hollow. Foto: Pinakkel Studio // Vegard Breie

MGP-vinner med Tix

Som 12-åring ble hennes første egenskrevne låt utgitt av Universal Music, etter at hun vant låtkonkurranse i regi av P4. I 2018 samarbeidet hun med Alan Walker på låten «Lily», som er strømmet over to milliarder ganger på verdensbasis.

I 2021 ga hun ut to album. Først albumet «This Stays Between Us», sammen med forfatter Alexander Kielland Krag, og deretter sitt første soloalbum «Half The Story».

ØVING FØR TURNÉ: Emelie Hollow med bandet sitt på øvelse. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun ble nominert til Spellemannprisen 2021 i klassen for årets låtskriver. Emilie har skrevet låter med blant andre Seeb, Emma Steinbakken, Alexander Oscar og Jesper Jenset.

Hun skrev også den engelske teksten til «Fallen Angel», som TIX vant «Melodi Grand Prix» med i 2021.

Strøk i musikkfag

Emelie Hollow var med i TV-programmet «The Stream» på TV 2 og balanserte artistliv og skolegang i 2016. Hun brukte mye tid på å øve og være tilstede i starten av karriéren sin, samtidig som hun gikk i siste klasse på videregående.

THE STREAM: Emelie Hollow opptrer i TV 2-programmet «The stream» i januar, 2017. Foto: Robert Holand/TV 2

Dette skjedde da den nye fraværsgrensen var innført, som var 10 proent på alle fag. Talentet gikk musikklinja, så grunnen til at hun hadde mye fravær var jo nettopp fordi hun drev med musikk. Hun hadde blitt signert og var på starten av en karriere.

Dette førte til at hun endte opp med ikke å få vitnemål og hun klarte ikke å fullføre videregående.

– Dette var en ny ordning, så det var ingen som helt visste hvordan man skulle forholde seg til det. Så sånn sett kan man ikke skylde på lærerne heller. Jeg strøk i musikkfag og inni meg var det knusende, fordi jeg alltid har fulgt reglene og vært flink pike. Det var en skikkelig karakterbrist å ikke fullføre videregående og få artium, sier 26-åringen til TV 2.

STRØK I MUSIKK: Emelie Hollow syntes det var er vanskelig å stryke i musikk og ikke få artium. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hollow tok opp fag senere, og da ordnet det seg for henne.

Nå i ettertid tar hun det hele med et stort smil, og er ikke bitter, men som 19-åring så var det tungt for henne der og da.

– Det har gått veldig fint med meg, og det ble på en måte en positiv ting, for det kastet meg veldig inn i musikken, og da hadde jeg på en måte ikke noe valg. Da måtte jeg jobbe masse, skrive musikk og komme meg inn i bransjen. Det å vise at det ordner seg selv om det ikke alltid går etter boka, er viktig, sier hun.

Suksess med Alan Walker

Som medlåtskriver og vokalist på Alan Walkers «Lily» opplevde Emelie Hollow stor suksess i 2018.

Da Walker spurte henne om et musikalsk samarbeid med låta og at hun skulle være en såkalt «featuring artist», var det en selvfølge for henne.

– Jeg var på en musikkcamp for låtskrivere, da jeg skrev «Lily». Jeg følte at jeg hadde klart å lure meg inn og måtte gjøre det beste ut av det. Låta var ment som et albumspor, og så tok den helt av og ble nummer en i Indonesia, og på Billboard i USA. Det var rart, for jeg fikk ingen følelse av suksess. Men det var gøy at låta festet seg, og jeg får fortsatt tilbakemeldinger på den, forteller hun.

– Jeg synger som et barn

26-åringen har bemerket seg med sin sterke musikalitet, låtskriverteft og ikke minst for sin vakre vokal.

SÆREGEN STEMME: Emelie Hollow har et stort sæpreg på stemmen sin, og får høre at hun synger som et barn. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hollow har en særegen måte å synge på og det er hun helt bevisst på. Hun har et stort spenn i vokalen, som tidvis kan låte sylskarp, andre ganger som myke hvisk.



– Jeg får ofte høre at jeg synger som et barn. Jeg gikk på sangtimer da jeg var liten, og da fortalte sanglæreren min at det var viktig å høre seg opp på store artister. Men jeg skulle aldri imitere og prøve og høres ut som noen andre, men synge med min egen stemme, forteller hun.

Emelie Hollow utenfor øvingslokale i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Festivaler og høstturné

Det å være med i «Hver gang vi møtes » har vært stort for den unge artisten. Forrige uke gjorde hun en tolkning av Ole Ivars-låta «Je veit du er borte» og den har hun fått mange gode tilbakemeldinger på.

Hun synes dette er stas og håper at disse sangene er låter hun kan ta med seg videre på festivaler og turné til høsten.

– Akkurat nå koker det ganske mye, men det er fordi jeg liker å gjøre alt på en gang. Jeg jobber mye i studio for å skrive nytt materiale, og er i gang med bandøvinger for å forberede turné i sommer. Jeg skal også ut på høstturné og det krever mye jobb og forarbeid, så nå er jeg i den fasen, avslutter Hollow.

