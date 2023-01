Streiket under griseslakt: – Skulle ha drittjobben

Marit Andreassen og Malin Nesvoll reagerte spesielt på én ting under ukesoppdraget.

Onsdag er det duket for griseslakt på Farmen kjendis som en del av ukesoppdraget.

En gruppe deltakere er med på både selve slaktet og parteringen av grisen. Ukesoppdraget går ut på at de må gjøre klart spesifikke deler av dyret.

I samme slengen, bruker kjendiskokken Trond Moi (53) anledningen til å lage måltider ut av grisen. Da blir Marit Adeleide Andreassen (56) og Malin Nesvoll (33) satt opp til å rense tarmen, for å lage pølser.

Det reagerte de på.

– Nå er det nok

Det var Moi, Andreassen og Nesvoll som fikk ansvaret for grisen under ukesoppdraget. På den første dagen fant slaktet sted og dyret ble tømt for innvoller. Dagen etter var det partering som sto på agendaen.

Da Marit Adeleide Andreassen og Malin Nesvoll skulle rense tarmen til grisen, gikk de ut i streik. Foto: TV 2

Nesvoll forteller at hun ønsket å være med på hele prosessen. Da hun og Andreassen fikk ansvaret for rensing av tarm, noe som ikke var en del av ukesoppdraget, reagerte hun.

Bakgrunnen for dette er arbeidsfordelingen mellom kvinner og menn tidligere i programmet, noe som flere reagerte på. Da følte Nesvoll allerede at de ikke slapp til på visse oppgaver. Med det i bakhodet, reagerte hun på at de ikke var med på å partere dyret.

– Vi skulle ha drittjobben. Vi satt og skylte tarmene for dritt, mens Trond skulle gjøre den andre jobben. Da tenkte vi: «Nå er det nok». Vi ble satt lite pris på og følte at ingen så verdien vår. Da satt vi oss på trappa, sier Nesvoll med glimt i øyet.

– Trond hadde hele tiden vært flink til å ikke være gammeldags om kjønnsrollene, men da vi ble «bosset» rundt et lite øyeblikk, følte vi at han slang seg litt på, legger hun til.

Andreassen forteller at de fra tidligere var sjokkerte over kjønnsrollene og kvinners rettigheter på 1920-tallet, noe som de hadde lest i gårdsboken.

– Samtidig følte vi oss litt som tjenere der vi satt og rensa grisetarmer i steiksola, en jobb som ikke var en del av ukesoppdraget, sier Andreassen.

Beklaget raskt

Nesvoll forteller at streiken varte rundt 45 minutter, og at Moi var rask på ballen med å beklage.

– Det var så fint. Han beit seg i det. Etter det, så var det bare en drøm videre og det var noe av det beste oppdraget jeg hadde.

MATLAGING: Trond Moi tok mye av ansvaret for matlagingen på gården. Foto: Anton Soggiu

Kokken selv beskriver situasjonen som ubetenksom av ham. Han var stresset fordi jobben måtte bli gjort raskt, på grunn av det varme været. I tillegg kunne det bare være én som skjærte i grisen av gangen.

Da storbonden Ingrid Vik Lysne gikk bort til ham og forklarte situasjonen, tok han grep.

– Jeg ble plutselig lei meg, fordi de følte seg utenfor og jeg burde ha involvert dem. Så da gikk jeg bort til dem og ba om unnskyldning. Det er aldri noe kjekt å gjøre noe andre ikke liker, men det var med ingen vonde hensikter, sier Moi.

Som kokk er det Moi som tar mye av ansvaret for matlagingen på gården. Han satte stor pris på storbonden som gjorde ham oppmerksom på situasjonen.

– Det er litt av opplevelsen å inkludere andre og la dem være med, påpeker han.

Andreassen forteller at alt ble bra etter at Moi ba om unnskyldning.

– Når snille Trond kom og ba om nåde, var vi ikke tunge å be. Det var egentlig bare en liten protest og vi ble jo hørt av storbonden Ingrid, som igjen tipset Trond om å snakke litt med tjenerskapet. Da ble alt bra.

– Noe av det fineste

Etter at gjengen hadde partert dyret, brukte de alle råvarene til å lage mat. Det er én av grunnene til at Nesvoll så på griseslaktet som ett av de beste ukesoppdragene. Hun forteller også at til tross for streiken, så endte alt godt.

UKESOPPDRAG: Griseslaktet var en del av ukesoppdraget i uke 3. Foto: TV 2

Moi synes også det var positivt å bruke hele dyret.

– Jeg synes også det var noe av det fineste. Det er det som er meningen. Grisen døde på best mulig måte, og så ble han tilbredt på en fantastisk fin måte, forteller kokken.

– Det var supert at jentene slo meg i hodet og ga beskjed da jeg gikk skeivt. Det var veldig fint at de tok tak i det, avslutter han.

Farmen kjendis ser du tirsdager kl. 21:40, og onsdager og søndager kl. 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.