Stranger Things-stjerne anklager produsent for sexpress: – Spurte meg om å ha trekant

GOD KVELD NORGE (TV 2): Stranger Things-stjernen Grace Van Dien (26) hevder hun ble utsatt for sexpress på sett under en av hennes siste filminspillinger i en fersk Twitch-stream.

Skuespiller Grave Van Dien (26) fikk sitt store Hollywood-gjennombrudd som 18-åring, da hun spilte i filmen «Sleeping Beauty» (2014).



Nylig har den unge skuespilleren også hatt stor suksess i rollen som Chrissy i den populære Netflix-serien «Stranger Things». Dessverre for Van Diens fans blir det intet gjensyn med 26-åringen i nærmeste fremtid.

I en fersk livestream på hennes egen Twitch-kanal avslører hun sine intensjoner om å ta avstand fra skuespilleryrket etter en upassende hendelse med en filmprodusent.

– Under innspillingen av en av mine siste filmer spurte en av produsentene meg om å ... Han hadde ansatt en jente han lå med, og så spurt meg om å ha trekant med dem, sier Van Dien under en livestream på Twitch, ifølge Indie Wire.

– Gråt under innspilling

Under livestreamen forklarer Van Dien at hun har takket nei til fire filmroller i løpet av de siste ukene.

Videre forklarer skuespilleren at hun håndterte situasjonen ved å gi beskjed om den upassende hendelsen til sitt management, og en av skuespillerkollegaene.

– Kollegaen min var sånn: «Hørte jeg riktig nå?». Og jeg sa ja. Vi hadde bare en fullstendig grusom opplevelse. Vi gråt mye under den innspillingen, sier hun.

Skifter fokus til Twitch

Til sine fans påpeker hun at hennes valg om å ta en pause fra Hollywood først og fremst skyldes dårlige opplevelser på settet til noen av hennes siste prosjekter. Nå velger hun isteden å legge fokus på karrieren som Twitch-streamer.

– «Hvordan er streaming bedre for min mentale helse?» Jeg får være hjemme og spille videospill uten at sjefen min spør meg om å ha sex med ham. Derfor er det bedre for min mentale helse, sier Van Dien.

Den unge skuespilleren har lenge drevet med streaming på den populære plattformen Twitch. Under navnet BlueFille strømmer hun en mengde av videospill-innhold til sine 290.000 følgere.

Van Dien avslutter livestreamen ved å hinte til nye prosjekter i fremtiden, og et ønske om å kunne ha kontroll over et eget sett hvor det ikke er plass til seksuell trakassering.