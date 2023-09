Storsuksessen «Pørni» kommer på skjermen i USA og Canada

Skuespiller Henriette Steenstrups (48) dramaserie «Pørni» har siden 2021 blitt sendt på den norske strømmetjenesten Viaplay, og er for tiden i gang med innspillingen av sesong 4 og 5 av programmet.

Skuespilleren er skaperen bak serien og spiller selv hovedrollen Pernille «Pørni» Middelthon, som sjonglerer mellom jobb, kjærlighetslivet og savnet etter sin avdøde søster.

Siden 2021 har dramaserien hatt stor suksess i Norge, og i løpet av de siste årene har den også blitt solgt til Spania, Latin-Amerika, Nederland, Benelux, Tyskland, Australia, England, Belgia og Sveits.

Nå blir programmet også å se på skjermen i USA og Canada.



«Alle tre sesonger av serien min Pernille (Pørni) er nå tilgjengelig å strømme i USA og Canada», skriver Steenstrup i et innlegg på Instagram.



– Litt absurd

Til God kveld Norge legger ikke skuespilleren skjul på at det er stas at «Pørni» strømmes i så mange land.

– Det er jo helt fantastisk at serien reiser rundt i verden – og litt absurd, innrømmer hun.



Som nevnt er Steenstrup også skaperen bak Viaplay-serien, og skuespilleren beskriver det som et adrenalinkick å få lov til å spille i et program hun selv har skrevet.

– Jeg er minst like opptatt av de andre karakterene når jeg skriver, og jeg fryder meg samtidig over at ting jeg har beskrevet i manus materialiserer seg. Om det er en spesiell bløtkake eller hvordan folk kler seg.



– Umulig å forutse

At serien skulle få så stor oppmerksomhet i utlandet, hadde ikke Steenstrup trodd.

– Jeg hadde jo ambisjoner og håp for Pørni, men det var umulig å forutse eller tro at serien skulle favne så bredt.

48-åringen presiserer at hun ikke opplever at hun «tar av» i utlandet, og viser til et eksempel fra da hun var i Barcelona med venninne og skuespiller Agnes Kittelsen (43).

– Hun ble gjenkjent der for «Exit», for å si det sånn. Så jeg går ikke rundt med solbriller og føler meg mystisk og forfulgt. Men jeg ble litt gjenkjent i Stockholm sist jeg var der, det synes jeg var stas!



VUNNET FLERE PRISER: Henriette Steenstrup har vunnet flere priser for «Pørni» -serien. Her vant hun prisen «Beste dramaserie» med «Pørni» under Gullruten 2022, Grieghallen, Bergen. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Videre avslører skuespilleren hva som er hennes favorittdubb:



– Jeg syns det er veldig gøy å bli dubbet til spansk. De har jo egne folk som nesten bare dubber i land som bedriver dubbing, så jeg regner med at de er rågode. Jeg skjønner ikke stort, men Pørni på spansk høres veldig heftig ut, sier hun og fortsetter:

– «The Middelthons» virker som en heftig fet familie på spansk



Suksess fra start

Pressekontakt i Viaplay, Sebastian Tallaksen Flaten, sier til God kveld Norge at de er stolte over å kunne introdusere serien til enda flere seere.

Tallaksen Flaten kan ikke kommentere seertall på serien per dags dato, men forteller at det ikke lå noen tvil rundt at Steenstrups idé kom til å bli en suksess.

GOD MAGEFØLELSE: Presseansvarlig i Viaplay, Sebastian Tallaksen Flaten, var ikke i tvil om at dramaserien «Pørni» kom til å bli en suksess. Foto: Viaplay

– Med Pørni hadde vi en god magefølelse fra første sekund, og det med god grunn, sier han og legger til:

– Serien har levert knallsterkt helt siden premieren i 2021, og den vinner stadig nye TV-priser.