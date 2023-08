Store endringer i «Farmen»-konseptet: – Skuffet

Til høsten vil den 19. sesongen av det folkekjære konseptet «Farmen» rulle på TV-skjermene.

I elleve uker skal 14 deltakere nye deltakere kjempe for tilværelsen på en gård, og leve som man gjorde for hundre år siden.

Denne sesongen vil det derimot komme flere store endringer, som kan være avgjørende for årets deltakere.

– Jeg tror seerne kan forvente en sesong som overrasker og sjokkerer, og byr på nye tvister. Det føres nytt, uforutsigbart og mer moderne, sier programleder Niklas Baarli.

Se hvem som er med i den nye sesongen av «Farmen» her.

Endring i tvekampene

For første gang i «Farmen» blir det kjønnsnøytrale tvekamper, der kvinner og menn kan kjempe mot hverandre. Tidligere har det bare vært lov å velge samme kjønn.

I en styrkebasert gren er det gjerne en stor fordel å være den sterkere eller større parten. Med den nye tvisten, åpner det seg en mulighet for mennene å strategisk velge en kvinne.

Dette fikk deltakerne vite om kort tid før avreise til gården.

– Jeg ble sjokkert. Jeg ble skuffet og jeg måtte gå inn i meg selv og si at det her bare er et spill, sier deltakeren Björk Valnes Atladóttir.



SJOKKERT: Björk Valnes Atladóttir ble sjokkert da hun hørte om den nye endringen. Foto: Veronika Elwart / TV 2

Hun har et sterkt konkurranseinstinkt og betrygget seg selv med at tvekampene var mot like kjønn.

– Men det er jo alltid andrekjempen som får velge tvekamp. Jeg går ut ifra at en jente ikke vil velge en gutt med mindre de må.

– Valgt og undervurdert

Tine Kornelia Kløv (25) forteller at hun ble skremt da hun først hørte om endringen.

– Men så tenkte jeg at det egentlig er ganske fint. Det er jo digg med litt forandring. Det blir mer spenning, forteller hun.

Hun påpeker derimot at dersom en mann blir valgt til førstekjempe, så er man ikke lenger trygg som kvinne.

DELTAKER: Tine Kornelia Kløv er én av 14 «Farmen»-deltakere. Foto: Veronika Elwart / TV 2

– For meg som er ung og ikke verdens største, så blir det kanskje til at man fort blir valgt og undervurdert. Så jeg føler kanskje at det er noe som kommer til å gå mye utover sånne som meg. Det er litt skummelt, sier Kornelia.

Positiv til endringen

Anders Rydning ser derimot positivt på den nye tvisten i årets sesong. Han har sett på programmet tidligere, men ikke studert det nøye.

– Jeg visste ikke at det var noe, så jeg bare sa: «Så kult da!», ler Anders når TV 2 spør ham om endringen.

FORDEL: Anders Rydning forteller at endringer vil være en fordel for ham. Foto: Veronika Elwart / TV 2

Han spekulerer deretter i at det kan være flere grener enn tidligere, slik at man stiller likere og ikke får forberedt seg like mye.

– Det er en fordel for meg, siden jeg er ganske blank. Jo mer nytt og forandring som kastes inn i dette spillet, jo bedre er det for meg. Da er det like nytt for alle andre, sier han.

– På høy tid

Programleder Baarli tror at endringen vil føre til at deltakerne gir mer av seg selv, yter mer i ukesoppdragene og legger inn mer energi for å bli kjent med alle.

– Det er nok kjønnsnøytrale tvekamper nå, så det er ikke noe grunn til at det skal være mann mot mann eller kvinne mot kvinne, for det skal ikke si noe rent fysisk. Det er deilig å se at vi får opp spenningen mer, for ingen kan slappe av på et andrekjempevalg.

Han legger til at spillet blir mer komplisert og at alle er utsatt.

TILBAKE: Niklas Baarli er tilbake som programleder for «Farmen». Foto: Anton Soggiu

– Ingen kan lene seg tilbake og skli til finalen, slik som vi har sett har skjedd flere ganger før. Farmen får en helt ny dybde, etter min mening.

Anders sin spekulasjon om nye grener, er helt riktig. Det bekrefter Trygve Rønningen, som er programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2.

– «Farmen» utvikler seg stadig, og vi ser alltid etter nye grep som kan fornye og overraske. Dette gjelder både «Farmen» og våre øvrige programmer. Vi håper at dette nye grepet i «Farmen» kan gi oss både nye konstellasjoner og nye historier å fortelle, sier Rønningen.

Premieren av «Farmen» ser du 19. september på TV 2 Direkte og TV 2 Play.