Storbank advarer – fans kan ha blitt svindlet for flere millioner

POPULÆR: Fans over hele verden forsøker å kapre billetter til Taylor Swifts «Eras Tour». Det har skapt konsekvenser for den britiske fansen, blant annet. Foto: Toru Hanai / NTB

«Swifties» skal ha blitt lurt helt siden billettene ble lagt ut for salg i 2023.

Siden mars i fjor har artist Taylor Swift (34) opptrådt verden rundt i forbindelse med turneen «Eras Tour», og i år tar hun turen innom Europa.

Turneen har så langt hatt stor suksess, og Swift-fans har strukket seg langt for å få tak i billetter og god plassering på konsertene.

Men flere ivrige fans har gått på en smell, som følge av å få tak i billetter.

Den britiske storbanken Lloyds Bank anslår at briter har blitt lurt av svindlere for flere tusener helt siden billetter ble lagt ut for salg i 2023.

Det melder Sky News.

– Over 13 millioner til sammen

Siden juli i fjor skal mer enn 600 kunder ha rapportert til banken at de har blitt svindlet.

Tallet er imidlertid basert på egen kundedata, og banken anslår derfor at det er mer enn 3000 personer i Storbritannia som har blitt lurt.

I gjennomsnitt har per person blitt svindlet for 4.541 norske kroner, men noen uheldige skal også ha tapt mer enn 13.000 kroner.

Ifølge nyhetsnettstedet er det totale beløpet på mer enn 1 million pund, tilsvarende over 13 millioner kroner.

ADVARER: En britisk storbank advarer fansen om å kjøpe billetter til turnéen på sosiale medier. Foto: Kim Kyung-Hoon / NTB

Forsøkene har vært falske kontorer og innlegg på sosiale medier, hvor det er tilbudt billetter til arrangementer som allerede er utsolgt – hvor svindlerne vet at de kan tjene penger på ivrige fans som er villige til å betale mer enn opprinnelig pris.



Nå har den britiske storbanken sendt ut en advarsel til den britiske fansen. I tillegg har bankene Halifax og Bank of Scotland også sendt ut advarsel.

– Ikke la deg friste

Forbrukerekspert Lisa Webb uttaler til Sky News at fansen bør kjøpe konsertbilletter gjennom et kredittkort eller PayPal, da disse metodene kan gi beskyttelse.

– Vi har hørt fra skuffede Swifties som har kjøpt billetter på sosiale medier, og innser at det er en svindel. Hvis det ser for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis det, råder hun.



– Ikke la deg friste til å kjøpe billetter fra andre enn autoriserte selgere, da rettighetene dine kan bli betydelig redusert dersom noe går galt. Alle som tror de har blitt offer for en billettsvindel bør kontakte banken og politiet.

Turneen avsluttes i desember, og «Cruel Summer»-stjernen vil innen den tid ha stått på mer enn 150 scener.

Swift kommer også til Europa i 2024, men dessverre ikke til Norge. Hun holder imidlertid konsert i nabolandet Sverige på selveste 17. mai og tar turen innom land som Frankrike, Spania, Tyskland og Nederland.