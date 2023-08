Stor endring i «God morgen Norge»

TV 2s morgenprogram «God morgen Norge» har sin siste sesong i studioet på Aker Brygge.

Om ett år får sendingene et nytt utseende med studio i Lilleakerbyen, som ligger ved grensen mellom Oslo og Bærum.

Leiekontrakten går ut

Programmet har blitt spilt inn i det nåværende lokalet siden høsten 2017. Før dette pågikk innspillingene i Karl Johan.

Etter syv år flytter programmet, noe som vil være på plass høsten 2024. Programmet sendte sin aller første episode i oktober 1994.

– Dette gleder vi oss veldig til! Den kommende 30-årsjubilanten «God morgen Norge» ruster seg for fremtiden, sier TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække i en pressemelding.

STØRRE: Det nye lokalet vil være større enn dagens på Aker Brygge. Foto: Jan-Petter Dahl

– «God morgen Norge» har hatt gode år på Aker brygge, men leiekontrakten der løper ut sommeren 2024 og vi har derfor vært på jakt etter et nytt hjem med større plass og sentral beliggenhet for programmet i en tid nå. Etter et stort og bredt søk var Lilleakerbyen stedet som leverte klart best på alle våre ønsker og krav.

Klargjøres i løpet av våren

SYV ÅR: Etter syv år på Aker Brygge, vil det nye lokalet ligge i nærheten av Lysaker stasjon. Foto: Jan-Petter Dahl

Det nye studioet vil være større enn dagens på Aker Brygge, og klargjøres i løpet av våren.

– I tillegg er det flotte områder utendørs – rett ved Lysakerelva – som gir gode muligheter til å flytte sendingene utendørs, sier Solbrække.

Det vil bli gjenbrukt elementer og rigg fra det eksisterende studioet i den nye lokasjonen.

– Grønn produksjon er viktig både for TV 2 og produksjonsselskapet Mastiff, som produserer «God morgen Norge» for oss, sier nyhetsredaktøren.