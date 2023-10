Stjernene i sorg: – Jeg er knust

– Jeg er knust over dødsfallet til min «sønn» Matthew Perry. Tapet av en så strålende ung skuespiller kom som et sjokk, skriver Morgan Fairchild, som spilte Chandler Bings mor i «Friends»-serien.



Nyheten om Matthew Perry´s dødsfall kom natt til søndag norsk tid. Perry, mest kjent for sin rolle som Chandler Bing i TV-serien «Friends», ble 54 år gammel.

– For et tap. Verden vil savne deg Matthew Perry. Gleden du ga så mange i ditt for korte liv, vil leve videre, skriver Maggie Wheeler, som spilte Perrys av-og-på kjæreste Janice i den kjente serien.

– Sjokkerende og trist

Den første sesongen av «Friends» rullet over TV-skjermene 22. september 1994. Serien har ti sesonger, og Perry, som spilte karakteren Chandler Bing, var med i alle de 234 episodene.



Det har foreløpig ikke kommet noen uttalelser fra de andre hovedskuespillerne i «Friends», men en rekke andre kjente navn har kommentert dødsfallet.

Canadas statsminister, og tidligere klassekamerat av Perry, Justin Trudeau, har tatt til X for å dele sin sorg.

– Matthew Perrys bortgang er sjokkerende og trist. Jeg kommer aldri til å glemme lekene vi lekte skolegården, og jeg vet at folk rundt om i verden aldri kommer til å glemme gleden han ga dem.

Michael Rapaport, som spilte Phoebes kjæreste i «Friends», har også delt minneord om skuespilleren.

– Hvil i fred. Alltid så snill, kul, avslappet og talentfull. Du er en del av amerikansk kultur, som vil leve for alltid, skriver Rapaport.

– En gave

Den offisielle «Friends»-kontoen på Instagram, med over 12 millioner følgere, deler også ord om 54-åringen:

– Vi er knust over nyheten om Matthew Perrys bortgang. Han var en gave til oss alle. Våre hjerter går ut til familien, hans kjære og all fansen.

Perry har også spilt i en håndfull kjente filmer, som i «Fools Rush In», «17 Again», «Dont Look Up» og i «The Kid».



– Jeg lærte hvordan jeg skulle fortelle en vits helt perfekt kun ved å se ham jobbe. Takk for vennligheten og latteren, skriver Aisha Tyler, som spilte Ross sin kjæreste Charlie.

Den britiske TV-personligheten, Piers Morgan, har også tatt til ordet på X.

– Hans nylige selvbiografi om hans avhengighetsherjede liv var en av de mektigste, ærligste og mest avslørende biografi jeg noen gang har lest. Så triste nyheter.

Funnet hjemme

Dødsårsaken til superstjernen er foreløpig ikke bekreftet, men flere amerikanske medier som TMZ og NBC News, skriver at det kan dreie seg om potensiell drukning.

Nødetater skal ha rykket ut til Perrys hjem i Los Angeles etter melding om hjertestans, ifølge mediene. Det skal ha vært assistenten til Perry som fant 54-åringen livløs.

Dødsårsaken og hendelsesforløpet er foreløpig ikke bekreftet, men det skal ikke være mistanke om noe kriminelt.