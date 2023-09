«Stjernekamp»-stunt overbeviste ikke dommerne

NY STIL FOR ANLEDNINGEN: Særlig Adrian Sellevoll tok et dypdykk inn i karakter for temakvelden. Foto: Julia Marie Naglestad /NRK

Halvveis inn i konkurransen tolket deltakerne hits fra 90-tallet, en kategori som er helt ny.

Gjesteekspertene var NRK-profil Sandeep Singh og kjendismanager David Eriksen. Sistnevnte er som kjent manager og venn til Damli, men ekspertene har ingen reel makt over resultatet, minner NRK om.

DOMMERPANEL: Fast inventar i dommerpanelet - Christine Dancke, med gjestene David Eriksen og Sandeep Singh. Foto: Julia Marie Naglestad /NRK

– Det er jo ingen fordel for Tone å ha meg her nå, bare minus, sier Eriksen spøkende i starten av sendingen.

Martin Bråthen, alias Damien, og Adrian Sellevoll var blant de som fikk færrest stemmer.

Det var til slutt Elle Maija Klefstad Bær som røyk ut.

– Jeg er strålende fornøyd. Jeg har hatt det så gøy.

– Det å bare ha sagt ja til dette, det har vært en reise for meg og har gitt meg det ekstra giret til å fortsette, sa Bær da dommen hadde falt.

Dette sang artistene i kveld:

Martin Bråthen underholdte med sin «guilty pleasure»-låt. Foto: Julia Marie Naglestad /NRK

Damien: Let Me Entertain You – Robbie Williams (1998) Dancke mente Damien leverte solid, men kunne ikke helt nå opp til Robbie Williams sitt gjøgler-nivå. Sandeep Singh mente det var noe «Hank von Helvete»-aktig over hans tolkning, noe han likte. David Eriksen sa seg enig med de andre dommerne om at selve låten ikke er den «feteste» man kunne ha valgt, men roste likevel opptredenen som «jævlig bra». Elle Maija Klefstad Bær: I Want it That Way – Backstreet Boys (1992) Dancke mente at artisten hadde lagt låten for lavt og derfor fikk det vanskelig for seg selv. – Det er vanskelig å få luft nede på dypet der. Tror du hadde gjort deg selv en stor tjeneste ved å legge det litt lysere i leiet, sa Dancke, og la til:

– Med det sagt, så var det ren kos å se på.

Elle Maija Klefstad Bær. Foto: Julia Marie Naglestad /NRK

3. Adrian Sellevoll: Jump Around – House of Pain (1992)

En av favorittsangene til Sellevolls mor, kommer det fram i introen.

Programleder Kåre Magnus Bergh var rask til å vitse med antrekket til Adrian Sellevoll (25), som for anledningen hadde på seg parykk. Bergh mente han hadde misforstått kveldens tema og heller blitt eldre, enn å gå tilbake til 90-tallet.

NY LOOK: Adrian Sellevoll (25) ble eldre for kvelden. Foto: Julia Marie Naglestad /NRK

Visjonen bak stuntet var å gjøre scenen om til et gamlehjem, og oppfylle hans drøm om å få spille ut rollen som gammel mann. Stuntet overbeviste ikke dommerne. Singh kalte det «absurd», og var usikker på om det trakk ned opptreden. Eriksen følte seg truffet siden Sellevoll mente at de som var unge da låten kom så litt ut som han på scenen nå. – Det er jo meg! Brøt Eriksen ut med, og la til:

– Showet får en historiemessig krasj i denne settingen, men la til at 25-åringen hadde god rytmikk.

Dancke mente bergenseren var god på hjemmebane, men ytret et ønske om at han til neste sending måtte utfordre seg selv «et lite hakk til». Sellevoll avslørte at han i løpet av uken endret låtvalget, noe som hadde vært utfordrende.

4. Aleksander With: I Will Come to You – Hanson (1997)

Dancke er uttalt Hanson-fan, og savnet litt grep fra originalen. Eriksen brukte anledningen til å rose stemmen til With.

Gjestedommeren sa at dette var hans favorittopptreden denne kvelden, og musikkekspert Dancke sa seg til slutt enig i det.

Aleksander With. Foto: Julia Marie Naglestad /NRK

5. Tone Damli: Don't Speak – No Doubt (1996)

Onsdag ble det kjent at Damli hadde fått streptokokker og ville ha snakkeforbud fram til sending.



Det førte til litt rustne toner, men til Damlis store overraskelse ville ekspert Dancke ha langt mer av det.

– Det var rett og slett ikke reint, men det hørtes dritfett ut! For det er sånn Gwen Stefani høres ut.



RUFS: Damli slet med stemmen, men tilbakemeldingene overrasket. Foto: Julia Marie Naglestad /NRK

– Du synger ganske bredt med munnen, mens hun er ganske desperat. Det er egentlig det jeg skulle sett litt mer av her. En litt mindre flink Tone, hvis det er lov å si.



Manager-Eriksen mimret startet med å mimre tilbake til onsdag da Damli ikke hadde noe stemme.

– Så jeg er utrolig stolt og imponert over at du står her.



Eriksen sa seg enig i kritikken til Dancke, og utdypet:

– Hun snakker om nerven. På den tiden var det ikke noe autotune, det var rett fra hjertet.



Damli erkjente at det hadde vært tungt og litt «psykisk belastende» å ikke kunne øve like mye som tidligere.

– Men jeg er helt enig med Christine. Noe av det jeg har lyst til å oppnå er å bli litt mer rufsete, for jeg vet at det kanskje kan bli litt pent og pyntelig.

6. Mari Bella: (You Drive Me) Crazy – Britney Spears (1999)

– Det der var en fantastisk performance, det var så gøy å se. Det må jo være en drøm for en popprinsesse som deg å ha en 20-30 dansere med deg på scenen, startet Eriksen med å si.

Mari Eriksen Bølla alias Mari Bella. Foto: Julia Marie Naglestad /NRK

Han påpekte at hun burde ha lagt opp låten en tone opp, og mente hun tidvis var nølende og manglet noe kraft.

Dancke roste låtvalget, og mente den reflektere henne godt, som en fet ung dame med «attitude».

Singh brukte sin tid til å rose bandet, særlig bassisten, og utdypte:

– Og bassen ble for ørene mer stjerna for min del. Men visuelt så satt det, koreografien, hele rommet lukter «Tommy Girl», akkurat som det skulle på 90-tallet.

7. Odd René Andersen: I Don't Want to Miss a Thing – Aerosmith (1998)

Sandeep Singh kåret Andersen til kveldens beste opptreden, og sa den rørte ham.

Musikkekspert Dancke deklarerte:

– Du er helt vanvittig flink til å synge. Det er helt utrolig.