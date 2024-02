Stinius Maurstad om utfordringen: – Jeg har funnet mye trygghet i Malin

Denne våren skal 14 kjendiser begi seg ut på tøffe utfordringer i «Kompani Lauritzen». De skal få testet både det fysiske og mentale gjennom en rekke oppgaver.

Blant deltakerne finner vi «Sofa»-aktuelle Stinius Maurstad. Når TV 2 møter ham dagen før innspillingen starter, kan han fortelle at han gleder seg. Men slik har det ikke vært hele veien.

Én av personene som betrygget 29-åringen, var kjæresten Malin Falch (30).

– Det ukjente er skummelt

Maurstad forteller nemlig at han også har gruet seg til å være med på programmet, for det er ikke akkurat enkle utfordringer deltakerne skal igjennom.

– Man har kanskje ikke så mye kontroll som man vil tro over sine mentale evner og utholdenhet. Men det er i hvert fall ikke noe farlig, og det er ikke noe som skader en langvarig. Tvert imot, det er derimot mulighet for å vokse, sier Maurstad.

DELTAKER: Stinius Maurstad blir å se på «Kompani Lauritzen» denne våren. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Til tross for at han er innstilt på at deltakelsen vil by på ubehageligheter, tenker han til syvende og sist positivt på det hele:

– Alt jeg kan se for meg av fæle ting som kan skje, det skjer jo sannsynligvis ikke. Så det er vanskelig å grue seg når man innser at det ikke skjer sannsynligvis. Det ukjente er jo skummelt da. Så man kan alltids grue seg til det, hvis man vil.

Kjærestens tiltro

Maurstad har tidligere deltatt på «Love IRL» der deltakerne skulle finne kjærligheten – og dét gjorde han. Det oppsto nemlig søt musikk mellom Maurstad og Falch, som etter hvert ble samboere.

I forkant av deltakelsen, er det nettopp hun som har vært viktig for den ferske «Kompani Lauritzen»-deltakeren.

– Jeg har funnet mye trygghet i Malin og hennes tiltro til min evne til å stå i denne litt vanskelige utfordringen, både mentalt og fysisk. Hun har ikke gitt noe tips, men det er ikke alltid det man trenger, forteller han.

I tillegg har moren Mari Maurstad vært en støtte.

– Mamma kom med tips i tide og utide, men hun også har en tiltro som føles betryggende. Det er ingen som har sagt: «Hva?! Skal du være med på det? Det går jo aldri». I hvert fall ikke rett ut.

– Stor overgang

Maurstad har jobbet som blant annet stemmeskuespiller – en jobb som foregår bak kamera.

Nå skal han derimot delta i hardbarket reality, der deltakerne virkelig får testet grensene sine.

– Det å dubbe er kanskje det tryggeste man kan gjøre innenfor TV. For det første så står man inne på et lite rom med én annen person. For det andre, kan man ta det igjen så mange ganger man vil, sier han.

– Her blir det å stå ute i naturen mens det regner og masse folk ser på. Man får én sjanse. Så det blir en stor overgang. Mange nye utfordringer, avslutter Maurstad.

Premieren av «Kompani Lauritzen» ser du 2. mars på TV 2 Direkte og TV 2 Play.