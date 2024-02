Stina Bakken og Per Fredrik Åsly deler knusende beskjed

Mandag delte influenser Stina Bakken og artist Per Fredrik Åsly at de ventet sitt første barn, etter å ha fått positiv graviditetstest.

Fredag deler de begge det triste budskapet på sine Snapchat-kontoer. Etter å ha tatt en ny test fikk Bakken negativt resultat.

– Jeg er ikke gravid lenger. Jeg kjenner jeg sliter veldig med å ta det innover meg, forteller hun til sine 126.000 følgere.



Paret gjennomgikk en spontanabort i fjor grunnet svangerskap utenfor livmor.



– Det var veldig brutalt, kommenterer hun.



Bakken har hele tiden kommunisert at hun vil snakke om opp-og nedturer, selv tidlig i et svangerskap.

– Det føltes veldig naturlig for meg å dele. Jeg er jo litt der at delt glede er større glede, og delt sorg er mindre sorg.



Åsly sier til sine over 60.000 følgere at de siste fire dagene har vært de beste i hans liv.

– Sånn var det sist også, da jeg trodde jeg skulle bli pappa, uttaler han på Snapchat.

– Jeg var veldig klar over at sjansen for spontanabort var relativt stor i den første perioden. Men vi har forsøkt på dette i 18 måneder, så jeg vil ha den gleden jeg har hatt disse fire dagene, legger han til.



