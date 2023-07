Stilte opp i stillongs på direkten: – Jeg trodde det var hotpants!

KLESTABBE PÅ DIREKTEN: Værmelder Eli Kari Gjengedal avslører at hun stilte opp i stillongs på direkten da hun skulle presentere været. Blemmen oppdaget hun altfor sent. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Flere ganger ukentlig er de praktisk talt i stua vår, og de sjarmerende og blide TV-ansiktene til ankrene, programlederne og værmelderne blir etter hvert nærmest som bekjente å regne.

Enten det er sommer, vinter, jul eller påske – år ut og år inn – presenterer de nyheter, været eller geleider oss gjennom nye og gamle TV-konsepter.

Men har du noen gang tenkt over hvem det er som velger hvilket antrekk de skal gå med på skjermen, og om de i det hele tatt har noe de skulle ha sagt med tanke på hvilke klær de kler seg i?

UNDER VALGET: Programleder Cathrine Fossum i Valgstudio på TV 2 høsten 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2

For jo, TV 2-profilene har egne stylister som velger ut antrekk for dem.

– Vi har veldig dyktige stylister som plukker ut klær, og så samarbeider vi slik at vi finner noe som føles komfortabelt og passer til egne preferanser, forklarer programleder Cathrine Fossum (45) til TV 2.

– Hva er no-go å ha på TV-skjermen?

– Det spørs helt hvilket program man er med i. Det er noen klær som passer bedre på «Sommerhytta», enn de jeg bruker i nyhetsstudio eller på «God morgen Norge». Det blir forskjellige stiler ut ifra settingen. Jeg går aldri med noe jeg ikke er komfortabel med, sier Fossum til TV 2.

– Heier på gjenbruk

Et av favorittantrekkene til TV-profilen og «Forræder»-vinneren Fossum er buksedress.

– Jeg elsker buksedresser! Det går fort å kle på, er komfortabelt og så slipper jeg å lure på om over- og underdel passer sammen. Og både TV 2 og jeg heier på gjenbruk, så jeg bruker selvsagt antrekk flere ganger!

PÅ PRISUTDELING: Cathrine Fossum, som vant første sesong av «Forræder» på TV 2, festpyntet under Gullruten i Bergen i mai 2023. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

For TV 2-programleder, nyhetsanker og reporter Fayroz Chamid (30) er det viktigste å få frem budskapet hun formidler, ikke hva hun går kledd i på skjermen.



– Det viktigste når man er på skjermen er å presentere et budskap, en nyhet. Det er ikke oss eller klærne som skal stå i fokus, men det vi ønsker å formidle. På nyhetene ser vi ofte an nyhetsdagen med tanke på hvilke farger vi har på oss, forklarer hun.

I STUDIO: Programleder, anker og reporter Fayroz Chamid i TV 2-studioet ikledd en kremfarget buksedress. Foto: Privat

Også Chamid har stylister som bidrar til å komme med forslag til hva hun skal ikle seg på skjermen, og sammen finner de frem til hva hun skal gå med under sendingen.

– Hvis det er noe du føler deg utilpass i, får du da lov til å skifte til noe annet?

– Som oftest velger jeg ut antrekk ut ifra klærne jeg har blitt tildelt. Det kan på enkelte dager gå på dagsform. Noen dager vil jeg heller gå i en løs bukse, enn en kjole. Som regel finner man ut av det før sending. Men jeg har som eksempel sølt yoghurt på en skjorte og måttet bytte i pausen mellom sendingene, forklarer 30-åringen til TV 2.

– Kan være utfordrende med stramme skjorter i varmt studio

Når det kommer til antrekk har også Chamid sine favoritter som hun føler seg mer vel i enn andre. Og også hun forteller at hun aldri får utdelt noe av stylisten som hun ikke føler seg vel i.

– Jeg elsker dresser. En dobbeltspent blazer, med enkelt tilbehør er desidert mitt favorittantrekk. Jeg liker aller minst tynne og stramme skjorter. Det kan være utfordrende i et varmt studio med mye belysning.

BLANT FAVORITTENE: Nyhetsanker Fayroz Chamid ikledd en fargerik, todelt dress under sending Foto: Privat

Og med tanke på TV 2s fokus på bærekraft er dressen et nøkkelplagg når det kommer til gjenbruk.

– Stylistene velger ut en del antrekk som er tidløse. En dress går aldri av moten, og er et klassisk plagg som kan vare i veldig mange år. Jeg gjenbruker mange av antrekkene. Man kommer langt med å mikse og matche! sier Chamid videre.

– Umulig å gå i grønne klær

For TV-profil og værmelder Eli Kari Gjengedal (52) er no-go på skjermen bruk av 80-tallsklassikeren puffermer.

– Svære puffermer, og mer enn tre farger på plaggene, er ugunstig! Og for meg som værmelder er også fargen grønt umulig fra studio, da vi på været jobber i green screen-studio, forklarer Gjengedal.

NO-GO: Værmelder Eli Kari Gjengedal kan ikke bruke grønt når hun presenterer været i studio, fordi hun jobber foran green screen. Foto: Privat

Til tross for at også hun får hjelp av profesjonelle stylister til å velge antrekk til sending, hender det at man oppdager at man har gått på en smell når antrekkene er plukket ut.

– Det hender at klærne som funket live i prøverommet blir noe helt annet fra studio. At det sitter rart eller utsnittet gir et annet inntrykk.

– Føler du deg alltid vel i alle antrekk du bærer på skjermen?

– Ikke alltid. Det hender at det bare må stå til for en har ikke tid til å skifte før en er på lufta.

Stilte opp i stillongs på skjermen

52-åringen minnes med gru og grøss tilbake til en gang da hun stilte opp i stillongs på skjermen

– Jeg trodde det var hotpants og klarte å kombinere det med en brun blondetopp til. Jeg tok bare på meg det som hengte på kleshengeren i skapet, uten å være kritisk. Å fy søren, det var helt j … sier Gjengedal og ler.



FAVORITTEN: For øyeblikket er denne knallfargede buksedressen blant favorittantrekkene til værmelder Eli Kari Gjengedal. Foto: Privat

Også den erfarne værmelderen og TV-profilen Gjengedal har lagt sin elsk på dresser.

– Jeg elsker tettsittende dresser. Gjerne med skjørt eller bukse. Jeg har en lilla dress som er favoritten nå. Men jeg husker en duegrå dresskjole som jeg arvet av kollegaen min Isabella. Å, den slet jeg rett og slett ut!

Og kollega Isabella Martinsen (44) husker godt den nevnte kjolen.

– Jeg husker at Eli Kari arvet en gråaktig kjole som jeg også likte ... Jeg har angret siden. Fryktelig irriterende at den satt langt finere på henne enn meg, selvsagt, sier hun og ler.



Mindre stivt med årene

Den erfarne værmelderen Martinsen minnes kleskoden da hun startet som værmelder for TV 2 på begynnelsen av 2000-tallet.

– Den gangen fikk vi klare instrukser om at klærne vi brukte ikke skulle definere oss som person. At det var jobb, og på sett og vis da også en slags uniform. Det var altså ikke noe mål om å vise personlighet via klær, forklarer 44-åringen.

Men heldigvis har tidene forandret seg siden den gang, og det har generelt sett blitt mindre stivt, ifølge Martinsen.

EN ÅRREKKE PÅ SKJERMEN: Isabella Martinsen har jobbet for TV 2 og Storm siden 2001, med et lite opphold fra 2010 til 2012. Foto: TV 2

– Stylistene følger jo også motebildet og har selvsagt lyst til at alle skal skinne, og det gjør alt veldig mye enklere for oss som ikke har peiling.

– Føler du deg alltid vel i antrekkene du har på skjermen?



– Det hender nok innimellom, når jeg går foran kamera og ser meg selv i skjermen, at jeg tenker «å f … dette var ikke bra!» sier hun og ler.

Men sånn er det bare, skal vi tro Martinsen, og noe hun med årene bare er blitt nødt til å lære seg å håndtere.

– Noe ser bedre ut bak kamera, og noe ser bedre ut på kamera. Det er ikke alltid jeg føler meg tipp topp, eller at jeg er ikledd antrekk som føles som «meg».

JULEVÆRET: Isabella Martinsen presenterte været i «God jul Norge» på TV 2 i desember 2019. Foto: Espen Solli / TV 2

Martinsen forsøker å la klestabbene, som hun også hevder at hun en og annen gang har på privaten, ikke går innpå henne.

– Sendt er glemt, heter det tross alt ... men om det stemmer er jeg faktisk litt usikker på. Og dette var gjerne et uttrykk som ble brukt før sosiale medier slo til! sier hun og ler.