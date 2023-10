Stiller spørsmål ved NRK-endring: – Ikke en innertier

Kringkastingsrådet møttes torsdag for å diskutere en rekke saker som har engasjert NRK-publikummet i oktober.

Forrige uke ble det kjent at statskanalen har mottatt over 600 klager etter Nytt på Nytt-sendingen 13. oktober, hvor krigen mellom Israel og Hamas var et tema.

Leder av Kringkastingsrådet, Snorre Valen, forteller at essensen i de «svært mange henvendelsene» var knyttet til den pågående krigen.

– Egentlig er det et grunnleggende spørsmål om hva vi kan vitse med, kommenterer Valen.



Var aldri i tvil

Prosjektleder i Nytt på Nytt, Kjetil Kooyman, startet sitt innlegg med å poengtere at det også ble reaksjoner da de tok opp krigen i Ukraina.

– Den gangen var det spørsmål om krig er for alvorlig til å spøke med. Til det svarte vi at det var for alvorlig til å ikke spøke med. Og som dere skjønner, så mener vi at dette standpunktet også omfatter terrorangrepet.



Kooyman viste til NRKs oppdrag om å ivareta ytringsfriheten ved å bidra til en opplyst offentlig samtale, og sier at humor og satire er den mest åpne og frie delen av oppdraget.

Han sier at deres visjon er å ikke skygge unna det smertefulle når de lager satire, og at de ville unngå «en lettvint sak» hvor fokuset var på reaksjoner fra politikere.

– Innslaget om Hamas terrorangrep ble brutalt, morsomt og vondt. Det inneholdt skarp satire som reflekterte alvoret i saken. Vi var ikke i tvil om at det kunne sendes, ikke i tvil om at det ville skape debatt. Begge deler er kjennetegn ved en åpen og opplyst samtale.

– Så å spørre hvor grensen går for hva man kan spøke med, er litt som å spørre hvor går grensen for hva en forfatter kan skrive bok om?



For å sørge for en åpen debatt, er det mer hensiktsmessig heller å spørre om «boken var god», mener Kooyman, og spør så rådet:

– Var Nytt på Nytt-innslaget om terrorangrepet begått av Hamas god satire om ukas viktigste saker?



Av medlemmene som uttalte seg, sa alle seg enig i at satire er en viktig del av NRKs oppdrag.

Nestleder, Vilde Schanke Sundet, sa at det hadde vært mer kritikkverdig om Nytt på Nytt ikke dekket temaet.

Varamedlem Gøran Kallmyr sa seg enig, og kommenterte reaksjoner på Nytt på Nytt-gjestenes uttalelser:

– Aktørene må stå for hva de sier, men det skal jo nettopp være satire, så man må heller ikke tolke aktørene som om at de stilte opp i Dagsrevyen.

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen mente sendingen var «innafor», og sa at det skal være veldig vide rammer for hva man kan tøyse med.



– Jeg opplevde ikke at denne satiren gikk utover sivile og uskyldige mennesker, men heller de som står bak maktovergrepene. Så da vil jeg egentlig bare si, sa Stine Renate Håheim, og takket til slutt programmet for å tørre å tak i alvorlige temaer i samfunnet.

Diskuterte «Jungeltelegrafen»-avgjørelse

Det var Klassekampen som først omtalte at radioprogrammet «Jungeltelegrafen» skulle omdøpes til «Musikkreisen» etter 26 år.

I artikkelen står det at kanalsjef i P2, Eva Midttun Leira, «bekrefter» at NRK har tatt hensyn til at navnet kan oppleves belastende for noen.

Det har skapt mange reaksjoner, hvor debatten har handlet om dette var en «woke»-avgjørelse.

Til Kringkastingsrådet sier Leira nå at de aldri har ment at «Jungeltelegrafen» er en belastende tittel.

– Ordet belastende ble derimot brukt fordi vi har registrert at det i mange år har vært en diskusjon om begrepet «verdensmusikk». I denne saken kom vi dessverre skjevt ut fra hoppkanten, sånn at det etterlatte inntrykket var at det var knyttet til «Jungeltelegrafen» som tittel.



Årsaken til navneendringen var at de ville tydeliggjøre sitt radiotilbud med en mer beskrivende tittel, sier NRK-lederne til rådet. Videre forklarer de at analyser viser at folk nemlig sliter med å finne musikkinnholdet på blant annet NRKs radio-app.

– Musikkreisen etablerte vi som et tydelig navn som sier noe om at musikken som spilles i programmet ofte har utspring utenfor Norges grenser, sier musikksjef Mats Borch Bugge.

Rådsmedlem, Jan Bøhler, kommenterer at det virker som at sjefene må bli mer nøye på å få sitatsjekk når de uttaler seg i media.

– Og øyeblikkelig reaksjon, for å få det rettet opp, hvis det overhodet ikke var meningen som lå bak.



Leira svarer at hun hadde fått sitatsjekk, men mener at poenget var at det ble satt i «en litt annen kontekst», som gjorde det lett å misforstå.

– Det var en jobb jeg ikke gjorde godt nok, så det er lærdom for meg.

Bøhler legger til at han personlig har veldig sansen for radioprogrammets tidligere navn, som han mener kommuniserer godt hva det handler om.

– Det gir et signal om at man lytter til alle kanter og oppdager nye ting som man ikke får med seg ellers, sier Bøhler og legger til:



– Jeg synes ikke det var en innertier å bytte navn på programmet. Men det er bra at dere har gjort klart at dere ikke mente det som sto i artiklene om at det også kunne oppleves belastende, fordi det tror jeg er veldig vanskelig å begrunne. Jeg har aldri hørt noen bli krenket av ordet «Jungeltelegrafen».



Bøhler poengterer at mange av klagene også etterspør hvem det er som blir krenket av navnet.

– Det er veldig viktig med språk, navn, betegnelser, så jeg håper dere har tenkt skikkelig gjennom dette. Men krenkende er det ikke, kommenterer rådsmedlem Tove Karoline Knutsen, som poengterer at hun selv er «veldig woke».



Svarer på klage-spørsmål

Varamedlem Cora Alexa Døving sier det var «interessant» å lese klagene om navnebyttet.

– Noen var oppriktig lei seg for at noe de var glad i endret navn, og synes det var dumt. Også er det gjengen som jeg føler er sinte på denne «belastende for noen»-forklaringen.



Døving opplever at det ikke er selve navneendringen disse er «sinte» på, men heller generelt «woke»-endringer.

Samtidig stiller hun spørsmål til radioledelsens avgjørelse:

– Jeg lurer på om NRK faktisk har fått noen klager om at det var belastende? Var tanken at man assosierer «Jungeltelegrafen» med noe veldig primitivt? Jeg bare lurer på hvorfor NRK i så liten grad har villet diskutere det som kom fram i de første intervjuene? Var det fordi det var totalt feil, eller var det fordi dere har hatt faktiske reaksjoner?



Borch Bugge, svarer at de ikke har fått noen konkrete klager på navnet, og sier at de ikke har tatt noen hensyn knyttet til dette.

– Men vi har fått henvendelser rundt innholdet i programmet, og fra folk som lurer på hvor de kan finne det.



Leira sier avsluttende at det ikke har vært noen endring i lyttertallene etter navnebyttet.