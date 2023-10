Stikk fra svigerfar kongen: – De har levd i fornektelse

SVIGERFARS STIKK: Kong Harald fleipet med både svigerdatteren og sønnen kronprins Haakon i talen under stortingsmiddagen på slottet, som ble lest opp av kronprinsregenten. Foto: Frederik Ringnes / NTB

For 105. gang var stortingsrepresentantene og medlemmer av kongefamilien samlet på Slottet, for tradisjonsrik stortingsmiddag.

Kronprins Haakon (50) var vertskap sammen med sin mor, dronning Sonja (86), ettersom far kong Harald (86) har fått påvist korona tidligere den samme uken.

Men dronningen nikket anerkjennende da det ble nevnt at kongen trolig satt klistret til TV-skjermen et annet sted på Slottet, for å få med seg deler av den direktesendte begivenheten.

VERTSKAP: Dronning Sonja med kronprinsregent Haakon på vei inn til middagen på Slottet. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Kronprinsregenten hadde fått svært kort tid på seg til å forberede seg til talen under stortingsmiddagen, ettersom kongen ble sykemeldt kort tid før arrangementet.

Likevel gjennomførte 50-åringen talen med glans, og valgte å holde den på vegne av sin far. – Den er jo tross alt allerede skrevet, sa han til latter fra publikum. Les hele talen her.

«Fikk gjennomgå»

Kong Harald er kjent for sin lune humor og snertne kommentar, og dette brakte kronprinsregenten videre som en rød tråd i talen. Ved flere anledninger runget latteren fra festsalen muligens hele veien opp til rommet der kongen satt benken foran TV-skjermen.

Etter å ha skrønet om blant annet kunstig intelligens, og belyst både krig i Europa, urolighetene i Midtøsten, klimakrisen og «når det blåser som verst her hjemme», var det dags for å trekke på smilebåndet igjen.

Og både kronprinsen og svigerdatteren kronprinsessen «fikk gjennomgå» i kongens tale – opplest av sønnen kronprins Haakon:

«Kronprinsparet markerte sine 50 år i sommer, etter å ha forsøkt å fornekte det så lenge de kunne. Det er det jo ingen grunn til. Jeg vil tro at flere av oss her i kveld kjenner de mange fordelene med å dra på årene: Vi husker litt dårligere og hører det vi vil høre. Noen vil kalle dette ulemper. Vi andre vet at dette enkelt kan vendes til fordeler – slik en redusert hårmanke medfører mindre tid foran speilet. Så her er det bare å glede seg.».

Denne sekvensen satte i gang lattermusklene hos stortingsrepresentantene, så vel som dronningen, prinsesse Astrid (91) og kronprinsesse Mette-Marit.

PÅ VEI INN TIL FEST: Kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Astrid ankom middagen for stortingsrepresentantene på Slottet. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Selv stusset kronprinsen, på talerstolen, over deler av farens utsagn.

– Her var det et par ting å ta tak i. Det siste med redusert hårmanke – der skjønner jeg ikke hva han mener … sa han til forsamlingen, og ble nok en gang møtt med rungende latter.

Kjærlighetsbemerkning til dronningen

Kong Harald benyttet også anledningen til å takke Stortinget for å ha restaurert gemalstolen dronningen bruker under åpningen av Stortinget.

Igjen kom kronprinsen med egne bemerkninger under talen:

– Og nå må dere fortsette å huske på at det er faren min som snakker, sa han lattermild, før han fortsatte på farens tale:

«For godt over 64 år siden falt jeg for dronningen som sitter her i kveld. Det tok noen år før vi fikk lov til å gifte oss. Mange mennesker har, siden den gang, sloss for viktige rettigheter som i bakspeilet kan synes opplagte.».

SYMBOLTUNG STOL: – Stolen er en anerkjennelse fra vår nasjonalforsamling av Dronningens rolle, og handlingen betyr mye for oss i Kongefamilien, sa kronprins Haakon på vegne av sin far i talen. Her fra åpningen av Stortinget i denne høsten. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Noen rettigheter tar uventede omveier, og en av de sjeldnere kommer i form av en vakker stol: Dronningen og jeg ønsker å takke Stortinget for det verdifulle arbeidet som er blitt gjort med å pusse opp den såkalte gemalstolen – over 200 år etter at den ble tatt i bruk. Stolen er en anerkjennelse fra vår nasjonalforsamling av Dronningens rolle, og handlingen betyr mye for oss i Kongefamilien.».

Stortingsmiddag på slottet er en begivenhet som kronprinsregentens oldefar, kong Haakon, i sin tid sto i bresjen for.

117 år lang tradisjon

Dette ble arrangert for første gang i 1906, året etter at folket stemte «ja» for at kong Haakon og kona dronning Maud skulle bli Norges kongepar, etter unionsoppløsningen med Sverige.

DEN GANG DA: Offisielt kroningsbilde av kong Haakon og dronning Maud fra 1906 – samme år som Norges nye kongepar arrangerte stortingsmiddag på Slottet for aller første gang. Foto: Peder O. Aune, Det kongelige hoffs fotoarkiv

Tradisjonen er blitt holdt i hevd hvert år siden den gang, foruten under andre verdenskrig da kongefamilien var i eksil, mens Slottet har vært under oppussing, og i 2020 da koronapandemien satte en stopper for sosialt samvær.

Til tross for at korona spilte en liten rolle under stortingsmiddagen i 2023 også, med kongens fravær, var regenten som har sittet 32 år på den norske tronen, likevel med – gjennom sin sønn, kronprinsregentens, humoristiske og staute formidlingsevne.

Se tale holdt av kong Harald under tidligere stortingsmiddag