Stig André berge røk ut av «Skal vi danse»

Denne uken var det Stig André Bergé og dansepartner Norunn Ringvoll som røk ut av konkurransen, etter en danseduell med Ulrikke Brandstorp og dansepartner Tarjei Svalastog.

TRØST: Ulrikke Brandstorp trøster Stig André Berge og Norunn Ringvoll etter å ha slått de ut av duell. Foto: Torstein Wold / TV 2

Med nerver i høyspenn klarte ikke de to å holde helt tritt i trinnene.



Utfordret seg selv

Til tross for en iherdig innsats gjennom hele «Skal vi danse»-deltakelsen, og rosende ord fra dommerne, holdt det dessverre ikke helt til mål for bryteren Bergé.

– «Skal vi danse» har vært morsomt og jeg har fått utfordret meg selv på en helt annen arena enn hva jeg ville gjort til vanlig. Jeg har også fått en helt annen mestringsfølelse, sier Berge til TV 2.

I starten av «Skal vi danse» var det en duell mellom brytekompis Fritz Aanes og Stig André Berge, og de to hadde en egen duell.

– Fritz startet denne konkurransen, så det var deilig at jeg slo ham, ler Stig André.

Hjem til familien

Norunn og Stig André har fått et nært vennskap etter ni runder på parketten denne høsten. Nå begynner en ny hverdag for Berge som får mer tid til familien.

– Det blir rart, for i morgen har jeg god tid og trenger ikke å stresse med å få unna dagligdagse ting for så å dra på trening, det blir fint å ha en familiesøndag, avslutter Stig André til TV 2.

Niende runde

Niende runde av «Skal vi danse» er i gang, og i kveld presenterer deltakerne dansene sine i ekte Disney-stil.



Det begynner å spisse seg til i årets «Skal vi danse». 12 deltakere har blitt til fem, og målet er som kjent at det skal stå et heldig vinnerpar igjen.

DISNEY: De orginale Mikke og Mini gjester «Skal vi danse» i kveldens sending. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– At det er kun fem par igjen, det kjenner jeg litt på, og det merkes at alvoret begynner å ta oss litt, sier Stig André Berge ti TV 2.

Disney 100 år

Finalen er så nærme at de resterende deltakerne nærmest kan smake på den, og etter denne kvelden vil det kun være fire par som kniver om seiers-tittelen.



Kveldens tema er i forbindelse med Disney sitt 100 års jubileum Parene skal svinge seg rundt på parketten til kjente låter fra blant annet «Løvenes konge» og «Pocahontas», med tilhørende kostymer og passende scenografi.

Dansene:

Først ut på parketten var artist Ulrikke Brandstorp (28) som havnet i duell forrige uke. Hun er svært glad for at hun kom seg videre, for hun simpelthen elsker Disney.

ENCANTO: Ulrikke Brandstorp danset til Disney-filmen hun selv har spilt en rolle i. Foto: Torstein Wold / TV 2

Det som er moro med Ulrikkes Disney-dans er at hun kjenner filmen hun har valgt svært godt. Hun er nemlig stemmen til Mirabel i filmen «Encanto» i den norske versjonen. Filmen handler om en familie som bor i et magisk hus, hvor magien forsvinner, det er denne magien hun håper å finne på dansegulvet.

Sammen med proffdanser Tarjei Svalastog (25) danset hun en salsa til låta og temaet «Familien Madrigal» fra animasjonsfilmen «Encanto».

Morten Hegseth syntes det var kult at det var Ulrikke som hadde orginalt stemmen til filmen.

– Du har blitt god på å balansere energien din i motsetning til meg, dette er veldig bra, jeg tror det er det beste jeg har sett av deg, sa Hegseth om Brandstorps sin dans.

ELSKER DISNEY: Først ut på parketten var artist Ulrikke Brandstorp (28) som havnet i duell forrige uke. Hun er svært glad for at hun kom seg videre, for hun simpelthen elsker Disney. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Danseparet fikk 28 poeng av dommerne.

Harlem Alexander og Helene Spilling

Harlem Alexander og samboer Jan Thomas er glad i Disney-filmer. En favoritt er filmen «Vaiana » som handler om Vaiana, den viljesterke datteren til høvdingen av en polynesisk stamme.

NUSS: Harlem Alexander fikk en oppmuntring av Jan Thoimas etter dansen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Hårstylist Harlem Alexander (35) som spiller guden «Maui» fra filmen fremførte en slowfox sammen med danser Helene Spilling (27) som inntok rollen som Vaiana. Paret danset til låta «You´re Welcome».

– Du er elegant og har en nydelig holdning. Du er en fin partner og bruker bena godt. Men jeg skulle ønske at du forsynte deg mer av gulvet, du er nødt til å gå ut av komfortsonen, og inn med turbogiret hvis du skal danse videre, sa Merete Lingjærde.

Danseparet fikk 24 poeng av dommerne

Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen

HET DANS: Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen i het omfavnelse på parketten under deres «Pocahontas»-dans. Foto: Torstein Wold / TV 2

Artist Alexandra Joner (33) elsker filmen «Pocahontas» og valget var greit for henne før Disney-kvelden i «Skal vi danse».

Sammen med dansepartner Ole Thomas Hansen (24) danser de en rumba til låta «Colors of the wind» eller «Farger i vind» som den heter på norsk.

Historien handler om Pocahontas og John Smith, og i dansen skulle Joner vise sin dansepartner alt han går glipp av i naturen. Derfor var det litt ironisk og komisk at Alexandra som er ei asfalt-jente fra Oslo, hadde fått denne jobben på parketten i kveld.

– Igjen så viser du hvor utrolig mye dans du har i kroppen din. Du behersker avansert teknikk, de vanskelige balansene, alt er på plass og du er så fysisk tilstede i hele kroppen din. Rumbaen er veldig erotisk og den mest sensuelle dansen som er, du må være forsiktig hvor erotisk du er med det kostyme på, men du holdt deg innenfor, sa Merete Lingjærde om dansen til Joner.

POCAHONTAS: Alexandra Joner danset til favoritt Disney-filmen sin, «Pocahontas» og ble belønnet med 30 poeng. Foto: Torstein Wold / TV 2

Danseparet fikk full pott av dommerne og 30 poeng!

Aslak Maurstad og Marianne Sandaker

HELT KONGE: Aslak Maurstad og Marianne Sandaker er inspirert av «Løvenes konge». Foto: Torstein Wold / TV 2

Skuespiller og gamer Aslak Maurstad (31) valgte seg «Løvenes konge» sammen med proffdanser Marianne Sandaker (35). Filmen er en favoritt for familien Maurstad, og moren til Aslak, Mari har dubbet stemmen til Shenzi i filmen.

Duoen danset samba til låta «I just Can´t Wait to Be King» fra tegnefilmklassikeren «Løvenes konge».



– Jeg begynte å gråte for jeg tenkte på at Mari Maurstad må være veldig stolt av deg. Dette er en dans som gjør at du må holde igjen siden du er ganske begrenset, med tanke på at du har en sykdom som gjør at det ikke er så enkelt. Det kan ikke jeg se i det hele tatt, sa Morten Hegseth til Maurstad.

BRØDRE-DANS: Aslaks to brødre, Scott og Stinius Maurstad dukket opp på parketten under Maurstads «Løvenes konge»-dans. Foto: Torstein Wold / TV 2

Danseparet fikk 28 poeng av dommerne.

Stig-André Berge og Norunn Ringvoll

Sist ut på parketten var tidligere bryter Stig-André Berge (40) og proffdanser Norunn Ringvoll (21).

SKJØNNHETEN OG UDYRET: Stig André Berge og Norunn Ringvoll danser tango til Disney-klassikeren. Foto: Torstein Wold

De danset til filmen «Skjønnheten og udyret». For at dansepartner til Stig André, Norunn skulle gå inn i rollen som Udyret, forbredte de ukens dans på brytematta, hvor hun lærte noen gode brytetriks av OL-bryteren, Stig André.

Stig André og Norunn danser en tango til låta «Belle» fra filmen «Beauty and the beast».

– Dette likte jeg veldig godt, jeg er veldig imponert over deg fordi du må gå inn i rollen også. Hvis du går inn i rollen så blir det også en bedre dans, og du er god til å gjøre det, og det er jeg veldig imponert over. Det du har også er en god holdning, og det her kaller jeg «Skjønnheten og skjønnheten, sa Morten Hegseth.

Danseparet fikk 26 poeng av dommerne.



Foto: Torstein Wold / TV 2

Siste dans

Den siste dansen for kvelden, var wienervalsen. For mange er dette den ultimate Disney-dansen på slottet, med prinser og prinsesser.

WIENERVALS: Alle de fem gjenstående parene danset vals som siste dans i lørdagens «Skal vi danse». Foto: Torstein Wold

Alle parene danset samtidig med samme koreografi og får poeng etter hvor bra de gjør det.

De skal se ut som en enhet og alle kjenner på at det å være dårligst blir tøft.

WIENERVALS: Stig André Berge og Norunn Ringvoll danser vals sammen med alle de andre parene. Foto: Torstein Wold

Parene fikk en samlet poengsum av dommerne etter dansen.

Dommerne fikk mye å tenke på og Hegseth syntes det var flott å være på slottsball.

Det paret som fikk 1 poeng var Stig André og Norunn.

Aslak og Marianne fikk 2 poeng.

Ulrikke og Tarjei fikk 4 poeng.

Harlem og Helene fikk 7 poeng.

Alexandra og Ole Thomas fikk 10 poeng.

Etter Wienervalsen er det Alexandra Joner som troner på toppen med 40 poeng og på bunn finner vi Stig André Berge med 27 poeng.

Nå er stemmene talt og det blir duell mellom Stig André Berge og Ulrikke Brandstorp. Dette blir en spennede og jevn duell og begge parene gir alt for å bli med videre i Skal vi danse.