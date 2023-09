Stig-André Berge lei seg for at kompisduellen er over

KOMPISER OG DUELLANTER: Fritz Aanes tar brytetak på Stig-André Berge under et «Skal vi danse»-pressetreff i september 2023. Foto: Jan Rambjør/TV 2

De to bryterne Stig-André Berge (40) og Fritz Aanes (45) skulle duellere på parketten denne høsten, men forrige lørdag endte duellen da Aanes måtte trekke seg, fordi han pådro seg et tretthetsbrudd og det ble krykker i fire uker.

Ærlig og redelig kamp

På lørdag blir det første dans på parketten uten kompisen og konkurrenten på parketten, og det synes Berge er leit.

– Det var ikke sånn jeg skulle få ut Fritz. Jeg hadde jo lyst at vi skulle kjempe ærlig og rederlig. Det er jo Fritz som har spilt opp denne duellen her, og da han måtte trekke seg, så var det veldig synd, sier Berge til TV 2.

KOMPISER: Fritz Aanes hiver seg over Stig-Andre Berge etter at han tok en historisk bronsemedalje i bryting etter å ha vunnet over Rovsjan Bajramov fra Aserbajdsjan i Rio de Janeiro, august 2016. Foto: Heiko Junge/Scanpix

– Fire uker på krykker

Det medisinske apparatet satte en stopper for Fritz sin videre deltagelse i «Skal vi danse», fordi bruddet krevde ro og hvile.

– Jeg savner han her i «Skal vi danse», og dét er det flere som gjør. Fritz bidro på sin måte med sitt gode humør og kommentarer, så det har vært litt rart når han ikke har vært her denne uken, sier Berge.

Synes synd på ham

Da de to møttes på promo-opptak for «Skal vi danse» tidligere i høst, forventet Stig-André at det var en «prank» med Fritz som konkurrent, og Fritz tullet med at han skulle være programleder.

NYE FAVORITTER: Stig-André Berge og dansepartner Norunn Ringvoll skal gi jernet videre i «Skal vi danse». Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Det stemte ikke og det ble to dansedueller på brytekompisene denne høsten.

– Det var ikke sånn her Fritz ville ryke ut av «Skal vi danse». Han ville ryke fordi han ikke var god nok, eller at folk ikke syntes han presterte. Så det er nok kjedelig å måtte trekke seg på grunn av en skade, sier Berge.

Rørende dans

Stig-André Berge og hans dansepartner Norunn Ringvoll, rørte TV-seerne i forrige sending med en svært følelsesladet dans.

De danset til låten «Another Love» av artist Tom Odell, og han viet dansen til sin mor.

Dansen fikk stående applaus av salen og dommer Morten Hegseth tok til tårene. Nå seirer Berge opp som en favoritt.

– Det er litt skremmende, for jeg ser ikke på meg selv som en flink danser, slik noen av de andre er. Men jeg skal fortsette å gjøre alt jeg kan for å levere også framover. .

– Tror du Fritz kommer til å stemme på deg?

– Det får jeg da inderlig håpe at han gjør, avslutter Berge til TV 2.

