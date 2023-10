Stian Barsnes-Simonsen (44) er fremdeles forbanna over «Cæsar»-tabbe

Stian Barsnes-Simonsen klarer ikke å glemme blunderen som hendte for et kvart århundre siden.

Stian Barsnes-Simonsen (44) spilte pikkoloen «Henning Nygård» i 220 «Hotel Cæsar»-episoder fra oppstarten i 1998 til han forlot serien i 2000.



Barsnes-Simonsen – som i dag jobber som byråleder – er fremdeles irritert på seg selv over sin største «Hotel Cæsar»-tabbe, og han har varme minner om samarbeidet og vennskapet med avdøde Karl Sundby.

I forbindelse med 25-årsjubileet til «Hotel Cæsar», stilte vi ti spørsmål til Stian Barsnes-Simonsen om hans tid i serien.

Barsnes-Simonsen i den aller første «Hotel Cæsar»-scenen:

– Hva sitter sterkest i minne fra din tid i «Hotel Cæsar»?

– Åh, det er så mange at det nesten er umulig å velge. Må jeg velge ett, må det være da Beate og Toralv inviterte alle ungdomsskuespillerne på middag hjemme hos seg. Det var magisk. Nærmere paven kommer jeg aldri.

– Hvilken scene fra «Hotel Cæsar» glemmer du aldri, og hvorfor?

– En keitete sex-scene med Kristin Frogner (les: Charlotte) kommer fort til minne. Det var utfordrende å gjøre den keitete nok.

SÅPESTJERNER: Stian Barsnes-Simonsen med Kristin Bortolotti (tidligere Kristin Frogner), som spilte «Charlotte». Foto: TV 2

– Hvilke reaksjoner fikk du fra skuespillerkollegene dine da du begynte i «Hotel Cæsar»?

– Vi unge ble utrolig godt tatt imot av både de mer og mindre etablerte voksenskuespillerne. Fantastiske Karl Sundby, som jeg spilte sønnen til, ble veldig viktig for meg både personlig og profesjonelt. «Legg av deg karakterens overordnede motivasjon og de method-greiene. Dette er såpe. Den ene uka blir du bedt om å slå ned en fyr fordi han var slem mot dama si, neste uke blir du bedt om å slå ned dama’ri. Spill situasjonen!». Utenfor settet kalte han meg stadig «Elvis», som en oppmuntrende påminnelse om å holde beina på jorden.

– Hva er din mest spesielle opplevelse i møte med «Hotel Cæsar»-fans?

– Igjen veldig vanskelig å sortere. Jeg husker blant annet en servitør som nektet å gå med på at jeg ikke spilte på Vålerenga, selv etter at jeg – så nøye jeg klarte – prøvde å fortelle ham at karakteren Henning spilte på Vålerenga, men at jeg – Stian – ikke gjorde det. Han nektet plent å tro meg. Jeg spilte på Vålerenga, for det hadde han sett på TV.

– Hva er den største tabben du opplevde på «Hotel Cæsar»-settet?

– Sikkert mange, det óg. Jeg presterte blant annet å komme for sent til første leseprøve med alle skuespillerne. Det er jeg forbanna på meg sjøl for ennå.

– Kan du fortelle oss en hemmelighet fra kulissene på «Hotel Cæsar»-settet?

– Helt klart. Heldigvis var ingen alvorlige nok til å avvike hovedregelen om at «What happens i kulissene, stays i kulissene».

PÅ JOBB: Stian Barsnes-Simonsen i aksjon med Kimberly Larsen, som spilte «tause Tove». Foto: TV 2

– Nektet du noen gang å gjøre eller si noe som sto i manus, i så fall hva?

– Etter første uke med opptak nektet jeg å gå med pikkolo-hatten på hodet. Etter det var den alltid kun under armen. Ut over det var jeg med på det meste, tror jeg. Eller, jeg motsatte meg tidvis scener i baris. Ikke fordi jeg var blyg, men jeg mente det ble mer hype om det skjedde sjeldent. Kim Kolstad gikk for motsatt strategi. Han hadde overkroppen til det óg, skal sies.

– Hvordan spår du at livet til karakteren din ville vært i dag? Hvor endte personen opp?

– Henning ble faktisk aldri avlivet og kom heller aldri tilbake i ny menneskelig drakt. Han dro for å spille fotball i USA, og må ha lykkes med det, for meg bekjent er han der borte ennå. Jeg er med på å dykke ned i hva som har skjedd der borte om TV 2 er med på å lage en spin-off. Det hadde vært noe! «Joey» gikk jo ganske bra etter «Friends».

DRO TIL USA: Stian Barsnes-Simonsens karakter Henning Nygård dro til USA for å spille fotball. Foto: TV 2

– Hvis «Hotel Cæsar» skulle gjort comeback. Hva hadde du sagt om produksjonen ringte og ville ha deg med?

– Etter det jeg nettopp foreslo, kan jeg jo ikke svare kategorisk nei på det. Realistisk sett hadde jeg måttet ta permisjon fra min egentlige jobb, så det hadde nok vanskelig latt seg gjøre av helt praktiske årsaker.

– Hva gjør du i dag?

– I dag er jeg byråleder for avdelingen Ramp i Snakk Kommunikasjon. Det er et fagmiljø spesialisert på å nå barn, unge og familiesegmentet. Det er den viktigste og gøyeste jobben jeg har hatt.

TO ÅR: Stian Barsnes-Simonsen spilte i «Hotel Cæsar» fra 1998 til 2000. Foto: TV 2

Alle «Hotel Cæsar»-episodene er tilgjengelige på TV 2 Play.