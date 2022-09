Sterke reaksjoner på Farmen-slakt: – Brutalt som f*en

Før Maymona Mohammed (26) ankom Farmen-gården, var det én spesiell ting hun var skeptisk til.

– Jeg har null erfaring med gårdsdrift og dyr, sa hun til TV 2 før hun skulle reise tilbake 100 år tid.

Seerne av årets Farmen fikk raskt med seg at 26-åringen fra Oslo og Somalia ikke var vant til dyr, og det tok tid for henne å venne seg til å være rundt dem.

Til tross for dette, fikk Mohammed raskt et nært og kjært forhold til dyrene på gården. Derfor ble tirsdagens slakt av sauen Rusken en svært emosjonell opplevelse for 26-åringen.

Se video av Mohammeds reaksjon øverst i saken

SLAKT: Deltakerne var til stede da sauen Rusken skulle slaktes av en profesjonell som ankom gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Føler hun burde gjort mer

Da ukens storbonde Andrea Marie Rosli (24) fortalte forpakterne at sauen Rusken skulle avlives som en del av ukesoppdraget, reagerte både Mohammed og Ivana Miric (28) på denne beskjeden.

Mohammed forlot raskt de andre deltakerne, og gråt mens hun klappet på sauen som skulle avlives.

– Jeg er overrasket over at så mange tok det som en selvfølge, og at det ikke plaget flere, sier hun gråtkvalt i episoden.

– Jeg er glad i dyrene – og spesielt sauene, fulgte 26-åringen opp med.

Miric ble også preget av nyheten om slakten, og søkte trøst hos storbonden Rosli.

UENIG: Ivana (t.v i hvitt) og Maymona (t.h i brunt) var ikke enig i slakten som skulle gjennomføres. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det kom bare litt tidlig. Jeg hadde kanskje forventet det skulle skje litt lenger ned ..., er alt Miric klarer å si før hun legger ansiktet i hendene og begynner å gråte.

Miric sier hun hadde forventet mer motstand fra seg selv angående slakten. Før hun ankom gården hadde hun nemlig bestemt seg for å stoppe eventuelt slakt som ville skje.

– Jeg føler det er så mye jeg burde gjort. Vært stemmen til det stakkars dyret. Men så vet jeg at det ikke er så mye jeg kan gjøre da ti eller elleve andre mennesker på gården ikke sier noen ting, og bare tar det på strak arm, forklarer hun i tirsdagsepisoden.

– Brutalt som faen

Da slakteren ankommer gården, velger Maric å ikke delta. Mohammed gjør det motsatte, og bestemmer seg i siste liten for å være vitne til avlivningen. Hun ønsket å være der for sauen.

Mohammed får en svært emosjonell reaksjon etter at skuddet blir avfyrt, og hun tror at sauen lider.

– Det er bare kramper. Han er død. Så det er bare dødskramper som de har. Han kjenner ingenting, forklarer Bente Rabba (54) mens hun trøster Mohammed.

BRYTER SAMMEN: Maymona bryter sammen i gråt da hun er vitne til avlivningen av sauen Rusken. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– At Maymona syns det var veldig trist - det skjønner jeg. Men jeg var imponert over henne, hun var jo der. Jeg syns også det var vanskelig, men det er mer naturlig for meg, sier Rabba senere i episoden.

Etter avlivningen går Mohammed ned til Miric for å få trøst og støtte.

– Det gikk fort, da. Så det gikk fint. Jeg tror ikke han merket det, sier Mohammed gråtkvalt til Miric.

– Det gikk veldig fort. Men det var brutalt som faen, legger 26-åringen til.

Noe som seerne derimot ikke får med seg, er Mohammeds fysiske reaksjon på slakten.

Fysisk reaksjon ikke vist på TV

Selv om Mohammeds tårer og emosjonelle reaksjon blir bredt dekket, så har TV 2 erfart at 26-åringen spydde etter avlivningen.

– Sauen som skal slaktes er den jeg likte best. Så det er ekstra tungt, sier hun i ekstraklippet TV 2 har fått tilsendt.

Hun forteller så til kamera om hvordan kroppen hennes fysisk reagerte på å se sauen død.

– Jeg ble kvalm av å være vitne til så mye blod. Det hadde ikke så mye med mitt forhold til Rusken å gjøre, men det var et ekkelt syn. Så jeg kastet opp, ja, utdyper hun.

Se Maymonas reaksjon i videovinduet under

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, kommenterte i en sak publisert tidligere i dag hvorfor kanalen velger å ha med slakt på Farmen.

– I Farmen tar vi deltakerne og seerne tilbake til gårdslivet slik det var i Norge for 100 år siden. Den gangen var slakting en naturlig del av gårdsdriften.

Dahl bekreftet også at hele dyret blir brukt av deltakerne, og ingenting går til spille.

– Så mye som mulig av dyret ble benyttet til nyttige formål etter slaktingen på Farmen. Kjøttet ble brukt til mat i ukesoppdraget, innvollene ble gitt til deltakerne, hjernen ble brukt til garving, bein til beinfløyte og skinn ble brukt til pelsboa, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Farmen ser du tirsdager og onsdager kl. 21:40, og søndager kl. 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.