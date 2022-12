Stephen Boss er død

SORG: Stephen Boss, kjent under kallenavnet, «tWitch» er død. Han ble 40 år gammel. Her sammen med kona Allison Holder Boss. Foto: O'Connor /Pa photos

Det bekrefter kona Allison Holker Boss til People. Han ble 40 år gammel.

Dødsårsaken er ikke kjent.

I en uttalelse til magasinet beskriver Boss sin avdøde ektemann som en person som lyste opp ethvert rom.

– Han var ryggraden i familien vår, den beste ektemannen og faren, og en inspirasjon for fansen hans.

Boss, kjent under kallenavnet, «tWitch», var DJ i «The Ellen DeGeneres Show» fra 2014 til talkshowet gikk av lufta i mai 2022. De siste to årene jobbet han også som produsent for programmet.

– Å si at han etterlater en arv ville vært en underdrivelse, og hans positive påvirkning vil fortsatt merkes.

I uttalelsen til People ber Boss om ro for henne og særlig deres tre barn, og avslutter med å si:

– Stephen, vi elsker deg, vi savner deg, og jeg kommer alltid til å spare den siste dansen for deg.



Både Stephen og Allison Boss ble kjent for sine danseferdigheter.

«The Ellen Show»-profilen har tidligere deltatt i en rekke talentkonkurranser, blant annet Star Search og So You Think You Can Dance, hvor han kom på en andreplass.