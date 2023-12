Stemples som virkelighetsfjern: – Kan lett sove 14 timer

FASJONABEL: Dakota Johnson er en moteyndling, her iført Gucci. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / Reuters

Dakota Johnson (34) er aktuell med sin superhelt-debut i Marvel-filmen «Madame Web».

Tirsdag kom den offisielle plakaten for filmen. Dagen før publiserte The Wall Street Journal et større intervju med skuespilleren.

34-åringen kommer fra en skuespillerfamilie – med Don Johnson (73) og Melanie Griffith (66) som foreldre, og er barnebarnet til Tippi Hedren (93) – kjent fra «The Birds».

STØTTER HVERANDRE: Bestemor Tippi Hedren avbildet i 1963. Til høyre er hun på barnebarnets premiere for filmen «Suspiria» i 2018. Foto: AP / Chris Delmas / AFP

Med en slik bakgrunn er det nærmest unngåelig å bli stemplet som et nepotisme-barn.

Nepotisme-barn Et begrep som de siste årene har blitt brukt for å omtale favorisering av slektskap i Hollywood. Kritikerne mener at kjendis-barn som trer inn i underholdningsbransjen ikke må jobbe like hardt fordi en slektning allerede har banet vei, skapt et navn og viktig nettverk. I fjor analyserte New York Magazine fenomenet. På forsiden var blant annet Dakota Johnson, Lily-Rose Depp og Zoë Kravitz. Dakota Johnson har i et intervju med Vanity Fair omtalt livet sitt som «heldig og privilegert», med en oppvekst som var bemerkelsesverdig, men også preget negativt av situasjoner innad i familien.

Avisen spør hva hun har lært av sine foreldre.

– Begge er veldig selvsikre folk og veldig spesielle på kamera, forteller Johnson og utdyper så sin beundring for mor Griffith, som hun mener har en særegen fremtoning og «gnist» i øynene på skjermen.

– Man blir sånn: «Hva tenker hun?» Jeg har alltid satt pris på at hun holder litt tilbake. Så kanskje det – litt mystikk.



MAMMA OG PAPPA: Don Johnson og Melanie Griffith på Oscar-utdelingen 1989. De ble offisielt skilt i 1996. Foto: REED SAXON / AP

Må ha minst ti timer søvn

Selv om Johnson erkjenner å nyte å holde hobbyer og interesser privat, svarer hun avisen på en rekke spørsmål om hennes hverdagsrutiner.

Da kommer det frem at hun ikke står opp til en fast tid.

– Det avhenger av hva som foregår i livet mitt. Hvis jeg ikke jobber og har en fridag, så sover jeg så lenge jeg kan. Søvn er min førsteprioritet i livet, svarer Johnson, og legger senere til:

– Jeg fungerer ikke hvis jeg får mindre enn ti timer. Jeg kan lett sove 14 timer.



– Hjelper mot angsten



Videre forteller hun at hun trener fire dager i uken og gjør mye yoga, pilates og kroppsvekt-øvelser.

I tillegg mediterer hun to ganger om dagen.

– Jeg har vært interessert i pusteøvelser i det siste og det har hjulpet meg mye med angsten.

På spørsmål om hva hun gjør for å pleie seg selv, svarer hun:

– Gå i badekaret når som helst på dagen. Hvis jeg midt på dagen tenker: «Åh, Gud, hva er denne verden?» – jeg går i badekaret. For meg er vann virkelig beroligende.

Stemples i sosiale medier

Flere amerikanske medier har omtalt The Wall Street Journal-praten og følgelig delt saken i sosiale medier.

I kommentarfeltet til «The Cut» og «Page Six» ytrer mange sin irritasjon, særlig rundt søvn-avsløringen.

«Samme her, forskjellen er at jeg ikke er rik».



«Må være fint å ikke måtte stå opp og jobbe hver dag», og: «Ingen andre har tid til å sove ti timer hver natt og ta en rekke formiddags-bad», lyder deler av noen kommentarer.

Ord som «nepotisme-barn» og «rik» går igjen: «Totalt uvitende til det virkelige livets kamper», mener en person.

HYLLET FOR ÅPENHET: I november ble Johnson tildelt pris for hennes åpenhet om depresjon og angst. Foto: Evan Agostini /AP

«Virkelighetsfjernt», kommenterer en annen om Johnsons dagligliv.

En person poengterer at det er fullt mulig å kunne styre sin egen hverdag: «Å være selvstendig næringsdrivende gir meg dette livet. Jeg er ikke rik, men har det jeg trenger».

Mens ganske mange virker å sympatisere med Johnson behov for mye søvn, og skriver at det også gjelder dem.

«Høres ut som depresjon», poengterer også flere.



Johnson ble i november tildelt pris fra stiftelsen «Hope for Depression», som forsker på diagnosen.

På stiftelsen nettside står det at hun mottok prisen for å være åpen om sine erfaringer med angst og depresjon siden tenårene.