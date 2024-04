Startet musikkarrieren da hun var innlagt på psykiatrisk

FØDSELSDEPRESJON: Michelle Ullestad fikk en alvorlig fødselsdrepresjon som 20-åring. Her står hun på VG-listascenen på Rådhusplassen i Oslo, sommeren 2023. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Michelle Ullestad (29) ble rammet av alvorlig fødselsdepresjon. Det ble startskuddet for en kritikerrost karriere.

Musikkartisten Michelle Ullestad (29) fikk alvorlig fødselsdepresjon da hun ble mor som 20-åring. Depresjonen stakk såpass dypt at hun til slutt ble innlagt på et distriktspsykiatrisk senter.

– Når man har en baby, så er man bare en slave. Man får ikke noe tid. Jeg visste ikke engang hvem jeg var, og jeg skulle da ta vare på et levende menneske – i en tid hvor jeg synes det var vanskelig å ta vare på meg selv, forteller en åpenhjertig Ullestad i podkasten «Familiekoden».

PODKAST-GJEST: Musikkartist Michelle Ullestad gjester podkasten «Familiekoden», med programleder Katrine Moholt og psykolog Reidar Hjermann. Foto: Monster

Startet musikkarrieren da hun var innlagt

Mens hun var innlagt og slet med mørke og kaotiske tanker, begynte hun å skrive tekster for å få utløp for følelsene.

– Da jeg ble skrevet ut, gjorde jeg tekstene om til låter, og jeg bestemte meg for å bli popstjerne. Det ble min vei inn i musikken.

Siden den gang har den kritikerroste artisten fra Voss gitt ut drøyt 20 singler og ett album. I 2022 vant hun Urørt – med låta «Emilie» – og i 2023 ble hun nominert til både Spellemannpris og P3 Gull.

PRISVINNER: I september 2022 ble Michelle Ullestad fra Voss kåret til «Årets Urørt». Foto: Javad Parsa / NTB

Utsatt for overgrep

Ullestad ble gravid som 19-åring, og forteller i podkasten at hun først planla abort. Hun ombestemte seg etter at kusinen begynte å snakke til gravidmagen og uhøytidelig døpte embryoet for «frøet».

– Da ble det litt vanskelig. Så da tenkte jeg: «Jeg må jo bare få henne». Og jeg angret ikke på det.

Ullestad er opptatt av at datteren skal få en bedre oppvekst enn henne selv. Som fem-seks-åring ble hun selv utsatt flere ganger for overgrep av et familiemedlem på farssiden.

– Jeg sa ikke ifra om det før jeg var 13, fordi det var et nært familiemedlem. Jeg ville ikke gjøre noen lei seg. Jeg sa det først til en venninne, og så sa jeg det til mamma kort tid etterpå.

PÅ JOBB: Michelle Ullestad på scenen i 2023 foran tusenvis av VG-listapublikummere på Rådhusplassen i Oslo. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Overgrepene har satt sitt preg på Ullestad, og hun har taklet det ved blant annet å lage musikk av traumet. Debutlåten hennes fra 2019, «Åpen igjen», handler om overgrepene. Hun snakker åpent og ærlig med datteren om det aller meste, men hun har ikke fortalt henne om overgrepene.

– Kommer du til å fortelle henne det en dag? spør programleder Katrine Moholt.

– Ja, sikkert. Hvis hun spør. Men det er ikke så viktig at hun vet det ennå.

Psykolog og «Familiekoden»-ekspert Reidar Hjermann tror det er klokt å informere barn om traumer og hendelser som preger foreldre.

– Barna er litt tankelesere, og før eller siden får de med seg viktige ting som det – særlig når det ligger i en podkast der ute. Så det er kanskje greit å være i forkant av at de oppdager det selv. De tåler det, i alle fall. Barn tåler mye rart, så lenge de får anledning til å sette ting i sammenheng, sier Hjermann.

PERSONLIGE LÅTER: Michelle Ullestad skriver låter hovedsakelig inspirert av egne opplevelser, deriblant at hun ble utsatt for overgrep i barndommen. Her opptrer hun på Urørt i 2022. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det går greit

Nå lever Ullestad et popartist- og familieliv i Oslo med kjæresten Oscar Jørgensen og datteren Lilje, som nå er ni år gammel.

– Nå føler jeg at det går greit. Hun begynner å bli eldre, og vi har det mye gøyere sammen. Hun er en kjempekul, smart, skjønn, omsorgsfull, grei jente. Hun er kreativ, og løper rundt og er helt fri. Hun er på en måte meg, men hun slipper å være redd hele tiden, sier Michelle Ullestad i «Familiekoden»-podkasten.

