Starter etterforskning

Ana Clara Benevides Machado (23) døde etter en Taylor Swift-konsert i Brasil fredag forrige uke.

Denne dagen ble fansen nektet å ta med vann inn i lokalet, mens det var en pågående hetebølge, med opp mot 40 varmegrader i området. Temperaturene skal ha opplevdes som rundt 60 grader, melder flere nyhetsmedier, deriblant NPR.

Nå har politiet startet etterforskning mot arrangøren Time4Fun, får NBC News opplyst. Etterforskningen er imidlertid ikke direkte knyttet til Machados dødsfall.

En talsperson sier til nyhetsnettstedet at de skal undersøke om arrangøren har satt liv og helse til konsertgjengere i fare.

Selskapet har tidligere hevdet at flaskeforbudet på konserten var grunnet et krav fra offentlige instanser.

Time4Fun har foreløpig ikke kommentert politi-etterforskningen, melder NBC.

Etter nyheten om dødsfallet skrev Swift at hun var knust. Lørdagens konsert ble utsatt og arrangøren annonserte at for de påfølgende to konsertene ville deltakere få lov til å ha med medbrakt vann.

Etterforskningen er altså ikke knyttet til Machados dødsfall. Dødsårsaken er ikke kjent, men ifølge helsepersonell i byen skal kvinnen ha falt om i starten av konserten og deretter blitt rammet av et hjerteinfarkt.



Swift har tre konserter igjen i São Paulo, som også blir de siste av verdensturneen for i år.