Står opp 03:40: – Gleder meg til hver morgen

For at gjengen i God morgen Norge skal stille opplagt på skjermen ved morgengry, trengs nok søvn og smarte rutiner.

Når de fleste nordmenn nyter lyse sommerkvelder eller «binger» serier til langt på natt, må gjengen fra God morgen Norge komme seg i seng.

Etter flere år med tidlige sendinger har programlederne blitt oppmerksomme på egen søvn og døgnrytme. To av dem legger seg samtidig som barna sine, og én av dem spretter opp av senga 03:40 på morgenen før sending.

Nå gir de sine beste tips til hvordan klare å legge seg tidlig om kvelden, og hvordan de hopper ut av senga på morgenkvisten.

– Et AAA-menneske

Ifølge programleder Desta Marie Beeder (35) er hun tidenes A-menneske.

KAFFE: Desta Marie Beeder nyter en gigantisk kopp med kaffe hver morgen. Foto: Privat

– Jeg blir fort trøtt klokken 19:00 hvis jeg ikke holder på med noe spesielt, og kan fort legge meg klokken 19:50. Problemet med det er at jeg ofte våkner klokken 01:30 og er lys våken.

Beeder har ingen problemer med å sovne. Dette er en fordel, ettersom hun står opp midt på natta, før God morgen Norge-sendinger.

– Når jeg jobber på God Morgen Norge står jeg opp 03:40, forteller Beeder, og fortsetter:

– Det kommer av at jeg må ha de samme morgenritualene hver morgen med en stille stund. Da prioriterer jeg heller det, enn å sove en halvtime lenger.

Kaffekoppen er en viktig del av Beeders morgenrutine. Om hun spiser frokost eller ikke, kommer an på appetitten eller om hun har trent eller ikke.

– Jeg gleder meg til hver morgen. Det finnes ikke noe bedre enn den første kaffekoppen, så det er motivasjon nok i seg selv til å stå opp.

Og jobben i God morgen Norge har gjort henne til en ekstremversjon av et A-menneske.

– Jeg kjenner jo at jobben i God Morgen Norge har ført til at jeg har gått fra å være A-menneske til å bli et AAA-menneske. Det jeg sliter mest med er å snu døgnet de dagene jeg ikke jobber. De tre første dagene spretter jeg opp i fire-draget, forteller hun.

EFFEKTIV: Peter Moi Bubresko bruker kun 12 minutter på alt han skal, før han drar på jobb om morgenen. Foto: God morgen Norge

– Står opp 04:47

Peter Moi Bubresko (47) prøver på sin side å unngå cowboystrekken midt på dagen så godt det lar seg gjøre.

– Jeg pleier ikke å sove på dagen. Det er verdens beste søvn å sovne midt på dagen på sofaen, men da blir jeg helt «zombie» når jeg våkner og er helt rar hele ettermiddagen, forteller han til TV 2.

Bubresko har stilt vekkerklokka på et spesielt tidspunkt for å rekke God morgen Norge-sendingene.

– Jeg står opp 04:47 for å være helt presis. Da har jeg «timet» det helt perfekt, sånn at jeg ikke trenger å stå opp ett minutt før jeg må.

Elleve til tolv minutter etter dette, er han ute av døra.

Han har rett og slett trent seg opp til akkurat det han skal gjøre på morgenen, så han ikke havner ett minutt etter skjema.

Her blir God morgen Norge-Peter sprutet i øyet

– 04:47 er det seneste jeg kan pushe det – det er profesjonalisert, sier han og ler.

Han mener selv at han er et A-menneske, men at ingen er glad i å stå opp såpass tidlig som halv fem.

– Jeg jubler på ingen måte kvart på fem om morgenen. Når alarmen går, så tenker jeg ofte at det her ikke kan være sunt, sier han og humrer.

– Slumring skjer ikke

Programleder Cathrine Fossum (45) er opptatt av å få nok søvn, og legger seg halv ni på kvelden de dagene hun skal tidlig opp.

– Det har jo vært sånn at barna mine synger nattasang for meg – det er veldig koselig.

NYHETSANKER: I tillegg til å være programleder i God morgen Norge, er Cathrine Fossum også kjent som nyhetsanker i TV 2. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

Fossum har jobbet turnus i over 20 år, og har derfor aldri hatt fast døgnrytme.

– Jeg har vendt meg til et liv der jeg sover godt når jeg kan og legger meg tidlig når jeg må. Noen netter blir man liggende og vrir seg, mens andre netter våkner man plutselig før vekkerklokka.

De dagene hun jobber tidlig, er vekkerklokka stilt til halv fem om morgenen.

KAFFEKOPP: Cathrine Fossum prioriterer alltid en kopp kaffe om morgenen. Foto: Privat

– Da er det ikke noe å lure på, da står jeg bare opp. Jeg spretter opp i det vekkerklokka ringer. Slumring skjer ikke, det er bare «bam» rett opp. Jeg rekker en dusj, og så drar jeg på jobb.

Programlederen prioriterer å drikke en kopp kaffe, scrolle seg gjennom nyheter eller høre på podkast.

– Jeg har blitt et A-menneske, og elsker å legge meg tidlig.

Ikke alltid vært et morgenmenneske

De to siste årene har kokken Christer Rødseth (32) jobbet i God morgen Norge én til to dager i uka.

Christer Rødseth jobber som TV-kokk i God morgen Norge som kjøkkensjef på "Vaaghals". Foto: Knut Erik Skistad

– Jeg har alltid prøvd å få mest mulig ut av dagen, men jeg skal ikke skryte på meg at jeg alltid har vært et morgenmenneske, nei, sier han til TV 2.

Han er dog både bevisst og nøye på å få nok søvn gjennom natten.

– I perioder er jeg dårligere på å få nok søvn, men basert på tidligere erfaringer i livet er jeg blitt veldig nøye på det. Jeg prøver alltid å få inn minimum syv timer – optimalt sett åtte.

Etter han har kommet seg ut av senga, prioriterer han det mest nødvendige, som å ta en kaffekopp og scrolle gjennom nyheter. Dersom han ikke har fått nok søvn, hender det at han må ta grep etter sending.

– Da pleier jeg å legge inn litt søvn, en times tid eller to.

Grep for å sovne

Både Fossum, Rødseth og Bubresko liker å høre på noe før de skal legge seg. Bubresko hører på podkast, Fossum har en egen søvn-applikasjon og Rødseth hører på «søvnhypnose» med beroligende lyder.

Her er God morgen Norge-gjengens beste tips for å lettere sovne om kvelden, og stå opp om morgenen.

Beeders beste tips:

– Ha noe du gleder deg til i morgenrutinen din. Om det er den første kaffekoppen, sjekke nettaviser eller noe annet, så er det fint med en liten premie for å stå opp tidlig.

Fossums beste tips:

– Legg deg! Det er det viktigste tipset. Legg deg tidlig, og stå opp når klokka ringer. Også kan man ta en liten dusj for å våkne litt, synes jeg.

Rødseths beste tips:

– Planlegg kvelden før, slik at du får de antall timene med søvn du trenger. Det må du bare være litt streng på. Planlegg så du legger deg i tide. Unngå skjerm det siste kvarteret før du legger deg. Jeg pleier å sette på en spilleliste med rolig musikk og bare lytte på det.

Bubreskos beste tips:

– Legg deg i tide så du får syv-åtte timer med søvn. Ikke tren rett før du skal legge deg, fordi da er kroppen i «kampmodus». For min del sover jeg for eksempel mye dårligere på alkohol, så hvis du vil sove godt, ikke drikk.