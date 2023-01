Stacey Dooley har blitt mor for første gang

Stacey Dooley (35) og kjæresten, proffdanseren Kevin Clifton (40), har blitt foreldre.

De to møttes under den britiske versjonen av Skal vi danse - «Strictly come dancing» i 2018, som de også vant sammen.

Stacey Dooley og Kevin Clifton avbildet i 2018. Foto: Gareth Fuller /Pa photos

Dooley, som er kjent for å lage dokumentarer for BBC Three, deler gladnyheten med sine 1,1 millioner følgere på Instagram tirsdag.

Der kommer det frem at datteren har fått det muligens Disney-inspirerte navnet Minnie.

– Datteren vår er her. Mitt lille mesterverk!! Jeg er HELT BESATT. Elsker deg Minnie, elsker deg Kev, skriver Dooley.

Clifton har også tatt til Instagram for å ytre sin stolthet. Der omtaler han datteren som «det vakreste jeg noensinne har sett», og skriver at han er stolt av kjæresten.

I august avslørte Dooley at de ventet barn. Hun mente det var blitt «umulig å skjule» graviditeten, og skrev at hun var lei av spørsmål om hun hadde operert puppene.

