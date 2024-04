St. Sunniva bekrefter kjæreste

Tiktoker og influenser Sunniva Tillson (32), kjent som St. Sunniva, avslører at hun har funnet kjærligheten.

Det gjør hun i den nyeste episoden av podkasten «Baarli og Benjamin» med programlederne Niklas Baarli (35) og Benjamin Silseth (33) i spissen.

– Jeg er i et forhold nå, jeg har nettopp fått meg kjæreste, røper hun.

Flyttet inn sammen

Videre forteller 32-åringen at hun og hennes utkårede har møttes i litt over seks måneder, men ble offisielt kjærester for to uker siden.

Til God kveld Norge forteller hun også at de har blitt samboere.

– Vi ble faktisk offisielt sammen fordi han trengte et sted å bo. Noen vil si det er litt tidlig, men når du vet så vet du.

Tillson kan også avsløre at hennes nye flamme jobber som DJ.

– Så mange vet hvem han er, men han liker å holde privatlivet veldig privat.



Dukket opp med FpU-leder

I mars dukket Tillson opp med FpU-lederen Simen Velle (24) i forkant av VILLIOD-prisen.

Duoen dukket opp sammen etter at de mottok kritikk for deres deltakelse i NRKs «Debatten», etter at Velle uttrykte sin bekymring for sexkulturen i Norge.

Da God kveld Norge spør Tillson om det er Velle som er hennes nye utkårede, svarer hun:

– Nei, Simen og jeg har aldri vært romantisk involvert.

PÅ LØPER: Simen Velle og Sunniva «St. Sunniva» Tilson dukket opp sammen på rosa løper. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da God kveld Norge møtte duoen i forkant av prisutdelingen, fortalte Tillson hvorfor de to dukket opp sammen.

– Det var på tide å vise Simen hvordan kvinneverden er. Også tenker jeg at det er viktig å vise at vi er venner. At det ikke er gutt mot jente, men menneskeheten mot det som er vanskelig, sa tiktokeren.

Til God kveld Norge uttalte Velle den gang at han trodde han skulle på date med Tillson.

– Hun er jo en av de råeste damene jeg kjenner, og jeg trodde jo at hun inviterte meg på en date. Men så skjønte jeg veldig fort at det var noe helt annet enn det, svarte Velle.