Spørsmålet fikk henne til å knekke sammen: – Jeg hylgråt

KLAR FOR Å YTE: Alexandra Joner er klar for lørdagens finale mot Aslak Maurstad. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det bobler jo i hele kroppen. Det er dritgøy! Det er superstas.



Artist Alexandra Joner (33) og dansepartner Ole Thomas Hansen (24) bobler over av glede. Det er kanskje ikke så rart, når de lørdag trer ut på parketten for å vinne årets sesong av «Skal vi danse».

For Hansen er det stor kontrast fra fjorårets «all stars»-sesong. Da røk han nemlig først ut, med kjendisdeltaker Triana Iglesias (41).

– Først ut i fjor, sist ut i år. Det er dritgøy, sier han.

TRONER ØVERST: Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen troner øverst på bettinglistene, før lørdagens finale. Foto: Frode Sunde / TV 2

Joner og Hansen har tilbrakt mye tid sammen i danse-universet. Bortsett fra et bristet ribbein, har paret holdt seg skadefrie i løpet av sesongen.

Men etter omtrent 100 dager sammen i danse-universet kjenner paret dog på det intense løpet.

Begynte å hylgråte

– Jeg føler at kroppen er sliten. Jeg har sykt vondt under bena. Man går i heler i 100 timer. Du vet når du har vært på byen og danset i for mange timer? Dagen etterpå har man alltid vondt. Når jeg våkner føles det ut som jeg har vært på byen, på nachspiel, og danset hver eneste dag, forklarer Joner.

UTALLIGE TIMER: Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen har tilbrakt utallige timer på dansesenteret, denne høsten. Foto: Frode Sunde

Når TV 2 møter Joner og medfinalist Aslak Maurstad (31) på dansesenteret, medgir begge at det har vært en påkjenning, også mentalt.

– Jeg merker det. Psyken er sliten, sier Joner.

Da hun tidligere denne uken satt i det som kalles sync, hvor deltakerne blir intervjuet av produksjonen, var det ett spørsmål som fikk henne til å vippe av pinnen.



– Da spurte de om hvordan det blir å danse siste dans. Jeg tror jeg gråt i en time. Jeg klarte ikke å samle meg. Jeg satt der, og til slutt sa jeg at du må stille meg et annet spørsmål. Vi kan ikke snakke om at dette er siste gang, fordi jeg begynner å hylgråte.

– Vi prøvde å snakke om noe annet, men så kommer man tilbake til at det er jo siste gang. Det var i går og dagen før, sier hun.

Føltes som en redning

– Hvorfor er det så trist at det er siste gang?

– Fordi nå er det over. For min del har «Skal vi danse» vært fantastisk. Det kom på et ekstremt beleilig tidspunkt i livet. Det har bare føltes ut som en liten redning, forteller hun.

TERAPI: «Skal vi danse» har hjulpet Alexandra Joner i løpet av denne høsten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da årets deltakere ble kjent tilbake i august, uttalte Joner at hun ønsket å bruke dansen som terapi. 33-åringen har ikke lagt skjul på at det mye omtalte bruddet med eks-samboer Runar Vatne har vært tungt.

Nå som «Skal vi danse» straks er ved veis ende, er hun usikker på hva som skal erstatte den terapeutiske følelsen på parketten.

Dansepartner Hansen har en oppfordring:

– Jeg foreslår at du beholder dansen i livet, for du er dritflink, sier han.

– Jeg skal beholde Ole i livet mitt, og da kommer alt til å ordne seg.

HØY KLASSE: Dommerne har til stadighet påpekt at Ole Thomas Hansen lager vanskelige koreografier til partneren. – Jeg håper folk ser det, og at de skjønner hvor jævlig vanskelig det er, sier Alexandra Joner. Foto: Yngve Bugge Drangsholt

Når Hansen tilbyr uendelig med dansetimer, forklarer Joner at det er noe helt spesielt med å konkurrere, slik de har gjort hver lørdag i over to måneder.

– Det er ikke det samme å gå på en danseklasse og gjøre det for seg selv, enn gjøre det i dette spetakkelet som vi har gjort, forklarer hun.

– Men det er noen dager igjen til finale. Jeg skal danse mange danser, i mange timer, og bli kjempeirritert på deg. Det blir trist, men vi skal ta det på lørdag, konkluderer Joner.

Årets «Skal vi danse»-finale sendes fra klokken 20.00 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.