Spøker om skandalebildet i ny podkast

NYTT ÅR: Influenser Nora Haukland har vært åpen om at fjoråret ikke var enkelt for henne. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Influenser Nora Haukland (27) er for tiden aktuell som rekrutt i Kompani Lauritzen. Siden hun vant «Love Island Norge» i 2020, har hun blitt én av landets største influensere.

I fjor var hun også én av de mest omtalte, grunnet det mye omdiskutert skandalebildet med Sophie Elise Isachsen (29), og forholdet til ekskjæresten Marius Borg Høiby (27).

Haukland lanserer nå en podkast, hvor hun i første episode har «Spillet»-aktuelle Danby Choi (30) som gjest. I episoden så både diskuterer og spøker de om bildet – og den lille, hvite posen sitt innhold.

Spøker om innholdet

Én av fjorårets største skandaler var «pulverbildet» til bestevenninnene Nora Haukland og Sophie Elise Isachsen. På bildet poserte de på et bad, og Haukland holdt en liten pose med det som ser ut som hvitt pulver.

Det var det hvite pulveret som skapte mediestormen, ettersom det kunne se ut som at den inneholdt rusmiddelet kokain. Ingen av dem har noen gang bekreftet posen sitt innhold, og Haukland ønsket ikke å svare på det under et intervju med TV 2 i høst.

I dag lanserte Haukland sin egen podkast med navnet «Uproblematisk», hvor hun inviterer «noen av landets mest problematiske kjendiser, til en uproblematisk prat».

– La oss se om vi kommer oss gjennom denne episoden uten å bli kansellert, sier 27-åringen innledningsvis.



Choi, som er redaktør i nettavisen Subjekt, har ved flere anledninger rettet kritikk mot det som omtales «woke»- og kanselleringskultur, og ga i fjor ut en bok om temaet.

GODE VENNER: Danby Choi er Haukland sin første podkastgjest, og forteller at de to er gode venner. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

I podkastepisoden prater de blant annet om dette, og mye rundt temaet kansellering. Samtalen kommer til slutt inn på det såkalte «pulverbildet».

«Var du sjalu på meg da jeg sto på det bildet, med de to tingene du liker best i verden? Og fikk så mye presse?», er ett av spørsmålene Haukland stiller Choi.

Tidligere i episoden dro den 27 år gamle influenseren en lignende spøk, da hun stilte følgende spørsmål: «Du har jo hvit måned nå, er ikke det jævlig dyrt?».

Begge spørsmålene blir stilt i en spøkefull tone, men kan tolkes som at hun henviser til anklagen om kokainbruk. På det første spørsmålet avviser Choi spørsmålet «sjalusi», og svarer lattermildt at det er «bedre med én hvit måned enn et hvitt år» på det andre.

– Publikum kan tolke selv

Spekulasjonen rundt «pulverposen» sitt innhold gjorde at både Haukeland og Isachsen mistet flere jobber og samarbeidspartnere. Isachsen mistet også podkast-avtalen hun og eksvenninnen Fetisha Williams (27) hadde med NRK.

Eksperter diskuterte om det hele var et var et PR-stunt, noe venninnene avviste. I høst blusset det hele opp igjen, da bildet ble gjort om til et Halloween-kostyme av bransjekollegaene.



NY SESONG: Haukland og Isachsen er begge med i Amazon Prime-serien «Girls of Oslo», som denne uken bekreftet at filmingen for sesong to er i gang. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

I podkastepisoden sier Haukland at skandalen lærte henne en viktig lekse.

– Jeg bryr meg ikke lenger. Folk misliker meg så sterkt, og det er nesten litt befriende. Før likte folk meg mye og jeg måtte alltid passe veldig på. Jeg vil heller bli hatet og elsket, enn å bare være litt likt.

I slutten av episoden, henviser Haukland seg direkte til pressen:

«Til all presse som forsøker å få tak i meg etter denne episoden, dere får ikke tak i meg. Jeg har allerede tatt én Sobril for å roe ned angsten, og ligger og sover de neste tre dagene «in denail». Ring Danby i stedet, han har alltid en kommentar».

TULLER MED PRESSEN: Nora Haukland spøker i podkasten om at hun har som vane å ikke svare på pressens forespørsler. Foto: Terje Bendiksby / NTB

TV 2 spurte derfor Choi om det var kokainbruk de to spøkte om. 30-åringen forklarer at han og Haukland pleier å «tulle om alt», også ting som går på deres egen bekostning.

– Jeg aner ikke med sikkerhet hva Nora refererer til, men vi har det kjempegøy med dette likevel! Publikum skal få lov til å tolke og bedømme episoden selv. Når man hører hva som blir sagt i kontekst, er det jo kjempemorsomt, skriver han i en tekstmelding.

Men til tross for uttalelsen i podkasten, ønsket Haukland å svare følgende på samme spørsmål om «kokainspøken»:

– I «Uproblematisk» bruker jeg ironi og satire når jeg snakker med mine «problematiske» kjendisgjester. Så jeg håper alle lyttere vil ta innholdet med en stor klype salt, og at de skjønner at podkasten må ses i lys av den konteksten det blir levert i.



REKRUTT: Nora Haukland er for øyeblikket aktuell som deltaker i «Kompani Laurtizen». Foto: Matti Bernitz / TV 2

Kritisk til stigma rundt rusmisbruk

Selv om Choi ikke vil bekrefte eller avkrefte hva Haukland refererte til, stiller han seg kritisk til stigmatiseringen rundt rusmisbruk.

– Det vil virke mot sin hensikt. Det har også vist seg å være svært skadelig, fordi det fører til at flere rusbrukere ikke oppsøker hjelp når de trenger det. Jeg anbefaler virkelig ingen å ruse seg, men de med rusproblemer bør få hjelp, ikke straff!

Det at Haukland ikke vil svare pressen selv, men heller spilleren ballen videre til Choi, har han ingenting imot.

– Dette er nok en referanse til hva vi snakker om tidligere i podkasten, nemlig at jeg har for vane å svare pressen når de spør, mens mange andre dropper det. Jeg er selv redaktør, og forventer svar fra andre. Derfor stiller jeg opp når pressen spør meg. Jeg anser det som en plikt.