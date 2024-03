Svarer på «Spillet»-spørsmålet «alle» lurer på

Hvordan har det seg at deltakerne i overetasjen aldri snublet over gjestene i kjelleren på «Spillet»?

I det nye TV 2-programmet «Spillet» konkurrerer tolv kjendiser i et sosialt spill, uten å vite hva som skal skje.

I første episode blir deltakerne kjørt til en hemmelig adresse med bind for øynene. De vet ingenting om hvem andre som skal delta, hva spillet går ut på eller hvilke regler som gjelder.

Kort tid etter ankomst, ble de bedt om å eliminere én deltaker. Førstemann ut var «Hotel Cæsar»-stjernen Anette Hoff (62). Like etter måtte også fotballegenden Erik Thorstvedt (61) forlate huset.

Hver dag siden den gang har spillerne måttet eliminere én ny spiller – og disse spillerne havner i kjelleren og utgjør det såkalte kjellerlaget.

Flere TV-seere har lurt på hvorfor spillerne i overetasjen ikke gikk på oppdagelsesferd i villaen, og dermed fant spillerne som bodde under dem – og plottet sin revansje.

Derfor slo de fra seg tanken

Fladseth sier at spekulasjonene rundt kjelleren var større i starten av oppholdet på Nesøya.

– Vi var inne på det helt innledningsvis, at det kanskje var noe sånn som på «Farmen», de har jo «Torpet» som er et sted hvor man havner når man ryker ut. Vi snakket litt om det, men så la vi det helt vekk da det hadde gått fem-seks dager. «Nei, nei, de kan ikke ha sittet der. Det er Anette Hoff og Erik Thorstvedt vi snakker om her, stjerner på hvert sitt felt. Voksne folk. TV 2 og de som produserer kan ikke holde på dem. De har andre ting å gjøre.» Derfor la vi det vekk. Så det var veldig overraskende.



I retrospekt syns Fladseth det er morsomt å tenke på hvor nærme de egentlig var å snuble over den store kjellerhemmeligheten.

– Den ene døra som leder inn til kjelleren, den gikk vi forbi veldig ofte for å spille inn det vi kaller «syncer». Syncer er de små klippene der vi snakker til kamera. Så vi gikk jo faen meg forbi den døra ganske ofte. Hadde vi gått inn der, hadde vi gått rett inn på feltsenga til Anette, sier han.

– Livets «plot twist»



Fladseth poengterer også at de fleste i casten hadde vært med på reality før, og at de dermed visste at produksjonsmedarbeidere ofte holder til på samme innspillingssted, men på et område som er avgrenset fra deltakerne. De antok derfor at kjelleren ble brukt av crewet for mer «vanlige» oppgaver.

– Det var som oftest litt stengt rundt den trappa ned der, for der hang de som jobbet i produksjonen. Så vi tenkte egentlig ikke så mye på det. Vi tenkte ikke at det var all verden der nede. Vi skjønner jo hvordan TV lages, så vi tenkte aldri på at det var i samme hus. Vi tenkte eventuelt at de var i en hytte et eller annet sted.



En annen «Spillet»-deltaker, Victoria Skau (25), gjorde også sine betraktninger rundt kjelleren.

– Det var så rart, fordi folk hadde nevnt det her og der. Sånn «Anette Hoff kan ikke ryke etter et kvarter, det går jo ikke». Så jeg husker at det hele tiden var litt småprat om at hun kom tilbake, at hun var i en annen villa, og så videre. Men jeg tror ingen av oss hadde anelse om at de eliminerte spillerne satt rett under oss. Det var livets «plot twist».

Nøye planlagt

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forteller at kanalen gjorde tiltak for å holde på mysteriet rundt kjelleren.

– Vi hadde regler om hvor i huset deltakerne hadde lov til å gå. I underetasjen var det blant annet et rom som ble brukt til intervju, så deltakerne i overetasjen gikk ned for å gjøre intervjuer. De fikk ikke lov til å gå inn i noen andre rom i underetasjen. I tillegg var det flere rom og dører som førte inn til kjelleren, for å unngå at de ikke skulle oppdage hverandre.



Flere TV-seere har også lurt på hvordan det har seg at spillerne ikke hører at garasjeporten åpnes, og at overetasjen heller ikke har hørt verken prat eller romstering fra kjelleren. Der er Dahl klar:



– Produksjonen har nøye planlagt og lagt til rette for at ikke spillerne i kjelleren skal bli avslørt.



