«Spillet» ble en stor påkjenning: – Fikk utslett

Etter åtte dager la kjellerlaget omsider kortene på bordet overfor overetasjen i villaen på Nesøya i «Spillet».

Hemmelighetene ble servert én etter én til en forbløffet gjeng – kjelleren hadde drevet overvåkning og sjefredaktør Danby Choi (30) var mannen som hadde gitt sin stemme til skuespiller Anette Hoff (62) i første runde.

Samtidig avslørte skuespiller Ida Elise Broch (36) – som den siste tiden har vært i hardt vær – at det var hun som hadde sendt hjem influenser Martine Lunde (28).

Det hele resulterte i at Choi tok en for laget, og konkurrerte alene mot kjellerlaget i et hukommelsesspill. Mot alle odds vant overetasjen, og fikk immunitet under den påfølgende elimineringen.

Som om dagen ikke besto av nok overraskelser, skulle to deltakere sendes hjem.

YouTuber og skuespiller Herman Dahl (21) og Broch ble til slutt de utstemte i den åttende episoden. Sistnevnte tok beslutningen om å ofre seg selv, stemplet sitt eget navn på stemmesedlene og ba de andre kjellerspillerne om å stemme henne ut.

Fikk utslett av stress

Til TV 2 snakker Broch ut om exiten, og hvorfor hun frivillig ønsket å forlate «Spillet» for godt.

– Jeg tappet ut. Jeg vurderte å trekke meg flere ganger. Jeg bare slet litt med å sove, så ble jeg litt stresset over å gå der inne og ikke få søvn, og å være i det giftige huset, sier hun, og fortsetter:

– Jeg passet på meg selv. Jeg spiller for å delta. Jeg trenger ikke å vinne for enhver pris, så jeg var klar for å komme meg hjem. Jeg hadde jo en jobb én uke etter «Spillet». Det var litt viktig at jeg landet før jeg spille en rolle i en serie.

MELDTE SEG UT: Skuespiller Ida Elise Broch fikk nok av påkjenningen og stresset i «Spillet», og stemte seg selv ut i den åttende episoden av realityprogrammet. Foto: TV 2

Skuespilleren legger ikke skjul på at det var en påkjenning å tilbringe tiden i funkishuset over flere døgn, og at hun kjente oppholdet tære psykisk og fysisk på kroppen.

– Jeg synes det var kjempevanskelig. Jeg er ikke noe god på det spillet. Jeg er ikke helt designet for det, så jeg har ikke hatt noen taktikk. Det er helt riktig som Anette sier. Jeg blir litt løs kanon i den situasjonen. Jeg tror at jeg tar irrasjonelle valg og er litt overalt. Det er kontinuerlig stress og press 24 timer i døgnet. Kameraer overalt, og så er det jo nervepirrende. En påkjenning.

– Jeg fikk noen utslett i hendene fordi jeg svettet så mye. Det er vanskelig for kroppen å være i høygir. Det er ikke bra for nervesystemet.

36-åringen angrer på at hun ikke tok seg flere pauser underveis.

– Det er lov å legge seg og hvile litt mellom slagene, og å gå litt ut av den bobla i huset. Men jeg er så redd for å gå glipp av ting. Det er bare spille, spille, spille hele dagen. Jeg burde ha stresset litt ned, påpeker hun.

TUNGT: «Spillet»-deltaker Ida Elise Broch kjente at realityspillet påvirket henne både psykisk og fysisk. Her avbildet med noen av sine lagkamerater fra kjelleren, Erik Thorstvedt (t.v.), Herman Dahl og Anette Hoff. Foto: TV 2

– Triggere

Til tross for netter med lite søvn og nerver i høyspenn, kom det noe godt ut av «Spillet»-deltakelsen. Innspillingen ble en tankevekker for Broch rundt egen person.

– Jeg har lært mye om meg selv. Jeg møtte meg selv mange ganger i døra der inne. Jeg fikk særlig noen minner fra barndommen. Det var en del triggere fra barneskolen, friminuttet, hvisking og tisking, og å ikke være med i en gjeng. Det er slike ting man kjenner litt på, hvis man har hatt det litt vanskelig i oppveksten. Man blir møtt av det igjen, som jeg kjente litt på, innrømmer hun, og fortsetter:

– Samtidig blir jeg veldig glad for det, fordi at jeg har alltid spilt roller, men nå skulle jeg spille meg selv. Jeg tenkte: «Men hvor er masken min?». Jeg vet ikke nødvendigvis hvem jeg er helt. Jeg tror at meg selv er den vanskeligste rollen for meg å spille, så jeg ble veldig glad for den premien – utfordre meg selv, samt lære meg selv å kjenne litt bedre. Jeg følte meg som en vinner. Jeg var ikke misunnelig på den gjengen som var igjen.

Hun påpeker videre at det var et godt samhold mellom kjendisene.

– Vi hadde det veldig hyggelig der inne. Vi var en skikkelig fin gjeng. Gitt at det var litt vanskelige omstendigheter, så ble vi gode venner og hadde det dritgøy.



Noen små suvenirer fra kjelleren tok Broch også med seg hjem.

– Jeg har linser i toalettmappen min. De bare ligger der. Det er koselig. Et hyggelig minne.

Etter «Spillet» ser «Hjem til jul»-stjernen på realityprogrammer med nye øyne.

– Jeg liker reality-TV. Det er veldig gøy å se ekte folk, men det er veldig moro å være på den andre siden, og å ha opplevd den bobla. Etter dette, skal jeg aldri dømme noen i reality igjen, fordi nå skjønner jeg hvordan det er å være i den situasjonen. Det er skikkelig heftig. Jeg har sittet og vært skuffet når andre har tappet ut, og tenkt: «Har du ikke noen konkurranse i deg?». Men nå skjønner jeg det 120.000 prosent, sier hun.

Brochs lagkamerat, Dahl, tok til tårene under exiten i programmet.

– Jeg slet litt med å finne min rolle der inne som kanskje også førte til usikkerheter om hvem jeg er. Vi hadde blitt filmet 24/7 i over én uke, møtt på tvister og ubehagelige valg og nå sprakk denne bobla. Det føltes også godt – det å kunne senke skuldrene og la alt som hadde bygget seg opp i løpet av uken komme ut, sier han til TV 2.

EXIT: YouTuber og skuespiller Herman Dahl ble stemt ut av «Spillet» i den åttende episoden. Han omtaler innspillingen som et eventyr. Foto: TV 2

21-åringen beskriver videre «Spillet» som en «rar opplevelse».

– På litt over én uke gikk jeg fra å ikke ane hva jeg hadde takket ja til å være med på, til å overnatte i en kjeller med Anette Hoff og Erik Thorstvedt. Jeg sorterte linser med Martine Lunde. Tror jeg aldri kunne ha gjettet meg frem til det.

– Siden vi ble filmet med kamera døgnet rundt og det alltid var en tvist på lur – spesielt i kjelleren – så følte jeg meg nesten litt som Truman i «The Truman Show» i dagene i etterkant. En skikkelig rar følelse.

Skuespilleren innrømmer at nederlaget fra regnekonkurransen på den sjette dagen lenge tynget ham, og at tanken om å trekke seg streifet ham.

– Etter matteoppgaven, så vurderte jeg lenge å stemme på meg selv. Jeg tok det veldig innover meg at jeg følte at jeg ødela for gruppen. Samtidig var laget mitt sykt støttende, og spesielt Erik og Anette hjalp meg med å forstå at her taper vi og vinner vi som et lag, avslutter han.

«Spillet» sendes på TV 2 Direkte klokken 20.00 hver søndag. Episoden slippes tidligere på TV 2 Play.