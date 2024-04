Problem i TV-bransjen: – Kan være brutalt

Martha Leivestad tar medspiller Ida Elise Broch i forsvar etter hatstormen som har kommet mot skuespilleren, og maler samtidig et bilde av et gjentagende problem med realityprogrammer.

Det begynner å bli hard konkurranse blant deltakerne i «Spillet» på TV 2, og alt som foregår i programmet engasjerer og får mye oppmerksomhet blant TV-seerne.

I siste episode av «Spillet», ble Ida Elise Broch (36) et hett tema. Hun sørget for at influenser Martine Lunde (28) ble stemt ut, og det satte sinnene i kok hos mange.

Broch har sagt til NRK hun har mottatt både hets og krenkende kommentarer. Disse kommentarene er blant annet å finne under eldre bilder på Instagram.

– De er ordentlig stygge som går rett på privatperson og hvor mye de misliker og hater meg, sier hun til NRK.

På Instagram-profilen til Broch kan man finne kommentarer som «Falsk» og «Din judas».

3. april, noen dager etter at stormen har roet seg ned, tar Broch til sosiale medier for å svare noen av TV-seerne som bruker kommentarfeltet hennes som et diskusjonsforum. Noen støtter henne, andre gjør det motsatte.

«Vi gidder ikke bruke mer tid på det her. Godt å se refleksjoner og alt er i skjønneste orden! Vi mennesker er forskjellig også må vi respektere og passe på hverandre i denne verden med systemet her. Jeg vil bare ha good vibes på min profil og jeg tror dypest sett at alle er enige», skriver hun på Instagram.

Går i forsvar

En av de som tar Broch i forsvar, er Martha Leivestad (30). Leivestad er medkonkurrent i «Spillet.



– Man må ikke glemme at dette er et TV-program. Folk blir rasende uansett og publikummet kan ofte glemme at dette ikke er skuespill, men vanlige folk som er med i programmet, sier hun til TV 2.

Leivestad synes dette er et gjentagende problem i andre realityprogram som «Farmen» og «Forræder», at det blir for mye latterliggjøring av deltakerne, og at de blir fritt vilt i sosiale medier med mye stygge ord.

Leivestad vil ikke snakke om hvorvidt hun selv har blitt netthetset, men synes det er viktig å ta Broch i forsvar i kjølvannet av dramaet etter søndagens episode.

– Det er ikke noe gøy å bli hetset og nettet kan være brutalt.

HETSET: Ida Elise Broch er med i «Spillet» og har fått kjenne på mye hets i det siste, Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Dolket en av sine nærmeste

«Spillet» har vist seg å være en seersuksess, med 900.000 TV-seere hver uke. Tvistene kommer på rekke og rad, og en av de største ble avslørt i forrige episode.

Dersom du ikke har sett den sjokkartede opplevelsen som fant sted i den sjette episoden av programmet, så kan det oppsummeres med at hevnlystne eliminerte deltakere – fulle av hemmeligheter – dukket opp fra kjelleren til overetasjens store forskrekkelse.

Det ble arrangert en konkurranse, hvor kjellerlaget tapte. Før avstemningen samme dag, besluttet begge gruppene seg for å stemme blankt.



Likevel ble influenser Martine Lunde (28) dolket i ryggen av én av sine nærmeste lagspillere – som nevnt tidligere, var det «svikeren» Broch. Broch begrunnet blant annet sviket med at hun så på Lunde som en sterk spille.

Lunde har uttalt til TV 2 at hun var skuffet over Broch sitt valg.

STØTTE: Ida Elise Broch delte dette innlegget på Instagramkontoen sin etter all hetsen. Foto: Instagram

Nå velger altså Broch å endre fokus. Tidligere har det har vært mye fokus på hvor mye hets hun har fått, men på sosiale medier ønsker hun å rette søkelys mot dem som har gjort det motsatte.

– Millioner takk for kjærlighet, forståelse og støtte. Helt essensielt for rom og vekst og et liv. Verden er god, sier Broch, men kommer med en presisering rett etterpå:

– Eller … Folk er som regel gode. Verden, de «én-prosentene» og systemet er sykehus.