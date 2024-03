– Kan ikke forvente at Durek skal snakke som en NAV-ansatt

Harald Eia (58) har fått rollen som en såkalt observatør i den ferske seersuksessen «Spillet».

Som observatør sitter Eia i et studio i Oslo, og kommenter hva deltakerne gjør i «Spillet». Han bruker sosiologiutdannelsen sin til å forklare hvorfor noen deltakere gjør kontroversielle valg i programmet, og knytter ofte forklaringene opp til avansert fagterminologi.

Én ting han aldri gjør i rollen som observatør, er å dømme deltakerne.

– Jeg er ikke så veldig dømmende av meg, egentlig, som type. Jeg er litt sånn «intet menneskelig er meg fremmed». Så hvis folk sier en ting eller gjør en ting, så er det noen som er sånn: «Herregud, sånn kan du holde på!». Jeg tenker mer: «Hvorfor skjedde dette nå?». Det er gøy å prøve å forstå.



Når han tenker på hvilken person han skulle likt å forstå bedre, faller svaret fort ned på Durek Verrett (49). Nok en gang er Eia svært opptatt av å ikke dømme.

– Han er en sjaman. Det er millioner av mennesker i verden som tror på den type ting. Skal man dømme dem nord og ned?



OBSERVATØR: Som observatør sitter Eia og ser på overvåkningskameraer som viser hva som skjer inne i Spillet-villaen. Deretter kommer han med sine betraktninger rundt det som hender, og får flittig bruk for utdannelsen innen sosiologi og psykologi. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vet folk hva sjamanisme er?

Dette er en livsfilosofi han har generelt i livet, og som han også benytter seg av i podkasten hans «Big 5».

I «Big 5» intervjuer han kjendiser etter å ha personlighetstestet dem, og er opptatt av at ingen personlighetstyper er mer verdt enn andre. Eia sier gjentatte ganger i podkasten at de sorter intervjuobjektene, men dømmer ikke.

At Eia har mye erfaring med både sosiologi og hvordan man forstår personligheter, er dermed ingen overdrivelse. Han opplever ofte at når han snakker med andre om noe som skjer i offentligheten, slik som hvis Verret sier noe kontroversielt, så hauser folk seg lett opp.

– Jeg tenker mer: «Hvorfor sier han dette? Hva vil han med det? Hvorfor reagerer folk så mye på det han sier?». Det er mine første reaksjoner.

– Så du har sittet og tenkt mye på Durek Verrett på fritiden?

– Ja, egentlig så syns jeg det er rart at folk reagerer sånn på det sjaman Durek sier. Som når han sier at det bor ånder i barn og sånn, og at man blir psykisk syk av ånder. Altså, han er en sjaman, liksom. Vet folk hva sjamanisme er? Det er jo ånder og sånn. Da kan man ikke forvente at han skal snakke som en NAV-ansatt.

Eia forstår ett av kritikerens argumenter

– Det kunne aldri falt meg inn å gå rett i strupen på sjaman Durek. Jeg syns jo at det han sier er feil. Jeg tror ikke på noe av det. Men å dømme ham? La han nå si det. Dette sier jeg helt oppriktig. Hvorfor er det så farlig at en sjaman sier sjamanting, spør Eia.

Durek Verrett har opparbeidet seg en solid følgerskare på sosiale medier, som han kaller sin «tribe». På Instagram alene har nesten 400.000 trykket på følg-knappen.

På den nevnte plattformen poster han ofte taler til triben sin, hvor han kommer med sine synspunkter fra et sjamanståsted. Verrett har også skrevet en sjamanistisk bok og har en podkast.

Likevel kjøper ikke Eia nødvendigvis argumentet som ofte brukes om at prinsesse Märtha Louise sin kommende ektemann har mye påvirkningskraft.

PÅ SLOTTET: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, her i anledning prinsesse Ingrid Alexandra sin 18-årsdag på slottet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Hvem vil høre på han? Det er de som allerede er «ko-ko» og tror på det. Han har ingen innflytelse, sier han, med et tydelig lekent tonefall når han bruker ordet «ko-ko».

– Det eneste jeg kan forstå, er at folk blir lei seg på kongen og dronningens vegne. At de blir lei seg fordi han på en måte «vanærer» dem litt og tråkker på dem. Det kan jeg forstå, sier Eia.

TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen (25), forklarer hvorfor han tror uttalelsene til Verrett skaper reaksjoner.

– Den generelle befolkningen reagerer veldig hver gang Durek Verrett uttaler seg. Det ser i alle fall slik ut i norsk presse. Mange av reaksjonene vil jeg anta går på at Verrett - uansett avtaler med kongehuset - har en tilknytning til kongehuset. Er det én ting vi nordmenn hegner om, så er det kongen og dronningen. Så reaksjoner er kanskje å vente.

Avtalebrudd

Schulsrud-Hansen har tidligere skrevet et debattinnlegg om avtalen Verrett har med det norske kongehus. Avtalen fra 2022 stipulerte at Verrett ikke skulle omtale kongefamiliens medlemmer.

EKSPERT: Historiker Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er TV 2s kongehusekspert. Han har også podkasten «Undersåttene». Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er dog viktig at en forholder seg til avtalen som ble inngått mellom kongehuset og Verrett og prinsesse Märtha Louise. Der skal ikke kongehuset omtales i deres næringsvirksomhet (bortsett fra prinsessens Instagram-konto), sier Schulsrud-Hansen og fortsetter:

– Jeg er for så vidt enig med Eia om at en må se på Verretts uttalelser som en sjamans uttalelser. Verrett legger ikke skjul på at han anser seg for å være sjaman, og da er hans forståelse av det metafysiske noe annet enn vår. Det problematiske er til syvende og sist de situasjonene hvor Verrett har trukket inn det norske kongehuset, som vi så i desember 2023.

Hendelsene kongehuseksperten viser til i desember 2023 var da Verrett kalte kongelige for rasistiske i en podkast, og blant annet sa:

– Jeg gjorde faktisk et triks på Märtha Louise for å se om hun hadde rasisme i seg. Det hadde hun selvsagt. Hun er en del av kongefamilien. De er de største rasistene av dem alle, uttalte Verrett i podkasten Quite Frankly.

POPULÆR DUO: Kong Harald og dronning Sonja er svært populære blant det norske folk. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

2. juledag postet også Verrett en video på Instagram hvor man ifølge kongehuseksperten ser den stiliserte versjonen av den norske kongekronen på tapetet i bakgrunnen. Schulsrud-Hansen tror slike hendelser bidrar til reaksjoner i befolkningen.

Ønsker Verret i reality

Avslutningsvis blir Eia spurt om Verret hadde vært hans drømmedeltaker i en potensiell andre sesong av «Spillet».

– Ja, jeg ville i alle fall forsvart ham. Jeg vet ikke hvor langt han hadde kommet med sitt «vrøvl», da. Det spørs. Men jeg ville gjerne sett det. Jeg lurer på hvor karismatisk han er. Karisma er en sånn ting som kan være mye verdt i et sånt lite rom, men det avkles veldig fort i et større samfunn.

Durek Verrett er orientert om denne artikkelen. Han ønsker ikke å kommentere saken.