Gråtkvalt exit i «Spillet» – avslører hjerteskjærende årsak

NB! Ikke les videre om du ikke har sett den første episoden av «Spillet» på TV 2 Play eller TV 2 Direkte.

Denne artikkelen inneholder informasjon om hva som har skjedd i løpet av episoden, og hvem som ble stemt ut som først.

Stor tvist

«Spillet», som er et helt ferskt konkurransekonsept som er hentet fra Sør-Korea, har bydd på uventede vendinger allerede etter én episode.

Det var så vidt at Anette Hoff fikk satt seg ned i sofaen, før hun ble stemt ut. Dette til tross for at deltakerne var enige om å stemme blankt i den første utstemmingsprosessen. Minst én deltaker har forrådt henne, og sørget for at hun ble førstemann til å pakke bagen.

Da Hoff måtte reise hjem, var hun tydelig preget av situasjonen. Hun gråter, men kanskje ikke av den årsaken TV-seerne tror.

– Det blander seg inn så mange tanker. Jeg tenkte: «Jeg er eldst, de vil ikke ha med gammel dame som meg. Jeg er upopulær. Hvorfor meg? De vil bare ha det gøy de unge». Det var tusen tanker, sier hun til TV 2.

I ettertid har hun skjønt at det trolig var tilfeldigheter som gjorde at valget landet på nettopp henne.

Gruet seg i månedsvis

I motsetning til mange andre TV-programmer, hvor deltakerne får en brief om hva konseptet handler om før man starter innspilling, famlet deltakerne i «Spillet» i blinde.

Denne usikkerheten ble tøff for Hoff.

– En annen grunn til at jeg reagerte, er som sagt dette enorme sjokket, man får så vidt vært med – også bli man kastet ut. Det er rett og slett et sjokk.

EXIT: Stjerneskuespiller Anette Hoff røk først ut av TV 2-programmet «Spillet». Foto: Vegard Breie / TV 2

– Det var veldig antiklimatisk. Det kom som en overraskelse og et sjokk. Jeg hadde gruet meg i tre måneder for noe man ikke visste hva var. Brutalt og fælt, var det det var. En emosjonell berg- og dal bane.

