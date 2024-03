Dette reagerte h*n på i «Spillet»-kjelleren: – Helt krise

RØK UT: En ny «Spillet»-deltaker måtte takke for seg i overetasjen i den femte episoden av realityprogrammet. Foto: TV 2

TV 2s «Spillet» ruller over TV-ruten i sin femte uke med spisse albuer, taktikkeri og intriger blant kjendisene.

Skuespiller Ida Elise Broch (36) ble målskive under søndagens eliminering. Flere av spillerne i overetasjen ønsket å ha henne ut på bakgrunn av blant annet illojalitet. Samtidig ville underetasjen ha Broch som medlem – og la inn tre stemmer på henne.

Dermed endte det med at turen bar ned til kjelleren for 36-åringen, der hun ble innlemmet i kjellergjengen.

«Hjem til jul»-stjernen syntes at det var gledelig at overlevelsesspillet ikke var over med det første.

– Jeg røk jo ut, så det var jo greit. Men det var litt artig at ikke «Spillet» var slutt likevel. Det var veldig godt å komme til den kjelleren og å bli en del av et lag. Det er litt det jeg trengte, sier Broch til TV 2.

– Helt krise

I likhet med et par av de andre kjellerspillerne, deriblant Anette Hoff (62), reagerte Broch på de enkle kårene – og særlig toalettfasilitetene i kjelleren.

– Det er jo «mindfuck». Det er dritforvirrende å komme ned. Det første som skjer, er at den lukten fra festivaldassen med alle partiklene slår deg i trynet med en gang. Man skulle nesten fått luktet den gjennom TV-en. Det var det verste med den innestengte kjelleren. Helt krise, sier hun, og fortsetter:

KJELLERSPILLER: Skuespiller Ida Elise Broch ble eliminert i den femte episoden av «Spillet», og havnet i kjelleretasjen. Det første hun reagerte på var eimen fra festivaldoen. Foto: TV 2

– Det er uforsvarlige omgivelser. Det er grusomt å være i. Det er ikke noen vinduer i den kjelleren. Jeg vet ikke hvordan det var for de andre å leve der nede, ikke ha ordentlig luft og å gå på do midt i rommet. Det er ikke noe bra. Det er vanskelig – spesielt hvis du er stresset og presset, og det er TV.



– Trygt og godt

Til tross for den noe kummerlige tilværelsen, fant skuespilleren seg fort til rette i gruppen av eliminerte spillere.

– Jeg syntes det var koselig. Det var så mye bedre og roligere stemning enn i toppetasjen, så jeg likte meg i kjelleren. Det var jo det som var litt fint, selv om omgivelsene var litt ekle. Der nede er det ikke utstemming, så man blir et godt lag. Det er ikke veldig konkurranse over den kjelleren. Det er trygt og godt.

Og én gjenstand falt særskilt godt i smak.

– Jeg sov dritgodt i den kjelleren. Den feltsengen likte jeg, så det ga meg jo litt mer motivasjon videre i «Spillet», avslutter Broch.



