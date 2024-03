Dette lurer TV-seerne på

900.000 nordmenn følger spent med på «Spillet» hver uke. Engasjementet – og informasjonsbehovet – rundt TV-programmet virker å være stort.

Programmet stammer fra Sør-Korea, og med unntak av moderlandet er det kun Norge som har sendt realityserien.

SJEF: Pressesjef Jan-Petter Dahl svarer på det TV-seerne måtte lure på. Foto: Nico Sollie / TV 2

Siden «Spillet» er et helt ferskt program, er det kanskje ikke så rart at TV-seerne har en del spørsmål.

I denne artikkelen har vi samlet spørsmål som har blitt stilt på sosiale medier og spørsmål som har blitt sendt TV 2s vei.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, har fått i oppgave å svare.

Stjeleregler

Et av spørsmålene som gikk igjen i sosiale medier, er om man kan stjele pengene til hverandre. Martine Lunde sier i den første episoden at hun skal sove med pengene i BH-en for å sikre seg mot tyver.

Ifølge Dahl var denne manøveren strengt tatt ikke nødvendig.

– Nei, spillerne kan ikke stjele pengene til hverandre.

Enkelte har også lurt på hvordan det ble bestemt hvem som skulle sove hvor. Mye av taktikkpraten skjer på soverommene, og derfor virker sengeplassen å ha litt å si for hvilken allianse du forviller deg inn i.

– Spillerne valgte selv rom og hvem de sov med, sier Dahl.



Pressesjefen svarer transparent på de fleste spørsmål, men på et punkt blir han mer hemmelighetsfull.

– Når kjellerlaget kommer opp igjen, ryker folk ut «på ekte» da?

– Det finner man tidsnok ut …

FRA TOPP TIL BUNN: Martine Lunde hadde mest penger av alle i starten av «Spillet». Så mistet hun alle pengene da hun ble sendt til kjelleren. Foto: TV 2

Avkrefter rykte

Flere TV-seere er også litt forvirret over rollen de såkalte observatørene har fått. Dette er kjendispanelet med Harald Eia & co, som kommenterer det spillerne foretar seg i villaen.

Et av spørsmålene om observatørene, er om de blir et eget lag i løpet av sesongen.

– Observatørene forblir observatører gjennom hele sesongen, sier Dahl.

En av bærebjelkene i programmet er at kjellerlaget må sortere bønner og linser for å få penger.

Overraskende mange TV-seere har lurt på om deltakerne fikk lov til å helle vann i tanken, for å se om enten bønnene eller linsene fløt. Dersom teorien hadde noe for seg, er tanken at sorteringen ville gått lettere.

– Når det kommer til spørsmålet om vann, så er svaret at det er en interessant teori, men det var aldri noe tema man tok stilling til under innspillingen, sier Dahl.



ASKEPOTT: På internett er det mange som har spekulert i om tettheten i bønner og linser gjør slik at noen vil flyte, og dermed gjøre det lettere å sortere. Foto: TV 2

Hva blir den nye tvisten?

På ett spørsmål måtte TV 2s programredaktør og direktør for innholdsstrategi, Trygve Rønningen, kontaktes. Dette er fordi spørsmålet handler om den kommende sesongen som ikke er spilt inn enda.

Han kommer riktignok ikke med det tydeligste svaret:

– Hvordan skal dere lage en potensiell andre sesong, når det er «avslørt» at utstemte spillere blir sendt til kjelleren?

– Kjelleren kom jo som en stor overraskelse i inneværende sesong av «Spillet». Hvilke grep vi tar for å overraske spillere og seere i sesong to, må vi nesten få holde for oss selv en stund til. Ellers blir det ingen overraskelse, sier Rønningen.