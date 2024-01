Derfor takket Harald Eia ja til reality-TV

Det har vært sparsomt med detaljer rundt det nye TV 2-programmet «Spillet», som har premiere 23. februar.

Det som tidligere har vært kommunisert, er at tolv kjente fjes skal konkurrere i «Spillet». Kjendisene fraktes til en hemmelig destinasjon, uten å vite hva de skal og hvilke regler som gjelder. Der skal deltakerne bo sammen i tolv dager, der de blir filmet døgnet rundt.

Nå avslører TV 2 at det faktisk er fem andre kjendiser som deltar i programmet, i en helt annen rolle.

Fem kjendiser, alle plukket ut fordi de har kompetanse som produksjonen mener er viktig, kommer til å følge med på hver bevegelse deltakerne foretar seg.

Observatørene består av:

De fem nye deltakerne skal observere, analysere, synse og kommentere fortløpende, mens de følger med på overvåkingskamera i huset hvor «Spillet»-deltakerne bor.

– Dømmer deltakerne

Eia, Svendsen, Fossum, Joner og Sotberg sitter altså i et studio og kommenterer deltagernes valg og avgjørelser.

– Vi sitter egentlig bare der og dømmer deltakerne, ler Sotberg i et intervju med TV 2.

«Spillet» er ferdig spilt inn, og ingen av deltakerne som bodde i huset visste at det var noen som fulgte med på hva de gjorde i sanntid. De fem observatørene har dermed ikke noe å si for hvordan «Spillet» utfolder seg, men de blir litt som sofa-seere.

– Man kan vel si at «Spillet» blir en slags blanding av «Forræder», «Big Brother» og «Sofa». Ikke det at jeg tror de sørkoreanske skaperne tenkte på det, de hadde nok heller «Squid Games» som inspirasjon, tror jeg. Det er i alle fall en del ting som minner om «Squid Games» også, sier Joner.

Vitenskapelig eksperiment

For Eia sin del, som stort sett ikke takker ja til slike program, var det på grunn av sosiologutdannelsen at han så appellen til programmet.

Selv om programmet er en form for reality, er han ikke med i selve dramatikken. At han fikk sitte trygt i et studio som observatør, var derfor viktig for ham. Han hadde ikke takket ja til å være deltaker.

– Egentlig så synes jeg at dette programmet handler om å se hvordan menneskelig kultur og sivilisasjon oppstår, fra en slags rå naturtilstand. Et slags anarki, forklarer Eia til TV 2.

Se de første videosnuttene fra «Spillet», og hør hvorfor Victor Sotberg må unnskylde seg til én av deltakerne i klippet under.