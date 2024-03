Derfor ble h*n så emosjonell: – Folk vil nok ikke forstå det

Den fjerde spilleren er sendt ned til kjellerlaget i «Spillet».

Det ble først grått modige tårer, før tvisten ble avslørt – vedkommende var ikke ute av «Spillet», men skulle fortsette i kjellerlaget.

– Gjør noe med deg



For toller Steffen Eriksen (59) var det tydelig at det preget ham mye å bli stemt ut av sine nye venner.

Han ønsket virkelig ikke å dra hjem, og følte eventyret var langt fra over.

Eriksen har både kone og barn, og tror seerne kommer til å stusse over at han blir så lei seg for å reise hjem til dem.

Han understreker at det absolutt ikke er det det handlet om, og at han selvsagt gledet seg til å se dem igjen. Han begrunner den emosjonelle reaksjonen med den såkalte «realitybobla».

RØK UT: Toller Steffen Eriksen ble stemt ut i overetasjen, og ble dermed en del av kjellerlaget i «Spillet». Foto: Pinakkel Studio // TV 2

– Folk vil nok ikke forstå det. De tenker sikkert: «Hvorfor er han så nedbrutt for det? Herregud, det er bare et spill, og det må han skjønne». Det er ikke sånn, det er en helt annen verden. Man bor der med fremmede mennesker. Man sover sammen, lager mat sammen, spiser sammen. Det er dag ut og dag inn i mange dager. Det gjør noe med deg, sier han til TV 2.



Glemte viktig detalj

Eriksen sier også at det var tøft at han ikke forstod årsaken bak at han fikk så mange stemmer.

– Det fikk jeg jo høre etterpå, at pengene ene og alene var grunnen til at jeg ble stemt ut. Jeg hadde mest penger igjen av dem som var der. Men det slo meg ikke, før jeg fikk høre det etterpå, at det var derfor jeg ble stemt ut. Det falt meg ikke inn. Jeg hadde ikke gjort meg så negativt bemerket frem til det, så jeg tror ikke de ville ha meg ut fordi jeg var en stor dust.

Selv om han syns innspillingen var «dødsslitsom», så elsket han det.

– Jeg ble veldig lei meg av å bli stemt ut. Jeg synes det var så fett å være i huset og ha det gøy. Det var dødsslitsomt og en påkjenning, og jeg sov nesten ingenting, men det var liksom helt greit. Jeg våknet hver morgen og var bare rett i fyr og flamme, og «på'n» igjen.

– Kniv i hjertet



Da han ble stemt ut, skulle han ønske at de andre deltakerne tok litt mer hensyn til ham.

TRIST: Steffen Eriksen syntes at det var leit å bli stemt ut av de andre deltakerne i overetasjen i «Spillet». Foto: Pinakkel Studio // TV 2

– Som jeg sa til de andre deltakerne etterpå, så føltes det jævla … Hva skal jeg si? Det var som de stakk en kniv i hjertet, og så vridde de om. Fordi, fra jeg hadde dratt ned og begynt å pakke, så var allerede praten og latteren i gang der oppe. De snakket om masse morsomme og gøyale ting, som jeg hadde lyst til å være en del av. De tenkte at jeg ikke ville høre det. Det gjorde det ekstra sårt når jeg nettopp hadde blitt stemt ut.

– Syns du de andre deltakerne burde håndtert det annerledes?



– Ja, det syns jeg. Men det kan godt hende at jeg gjorde det samme selv de tre første nettene da folk ble stemt ut. Som jeg sa til dem, så var det ikke det at de med vilje viste meg «disrespect» og sa: «Endelig er vi kvitt ham!», men de kunne kanskje ligget litt lavt. Det var ikke hovering, men det føltes litt tungt der og da. Jeg var likevel fort oppe og nikket etter at jeg kom ned til kjelleren.



Eriksen er takknemlig for at alle tok ham så godt imot i kjelleren, og at Martine Lunde (27) ikke bar nag, til tross for at han var med på å stemme henne ut.

– Da jeg kom til kjelleren tenkte jeg: «Fy fader, så fett dette var. Nå skal vi fader meg ta dem», sier han og ler.

