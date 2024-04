Danby Choi følte seg lurt av «Spillet»-produksjonen: – Litt bråk

Det gikk et forskrekket gisp gjennom stuen da kjellerlaget troppet opp foran spillerne i overetasjen i den sjette episoden av seersuksessen «Spillet».

Særlig Subjekt-sjefredaktør og journalist Danby Choi (30) kunne tolkes å være stresset over synet av de seks eliminerte kjendisdeltakerne foran seg.

Det er ingen hemmelighet at Choi har vært en ivrig og taktisk spiller, som ikke har vært redd for å gå sine egne veier underveis i realityprogrammet.

Allerede under første avstemning gikk 30-åringen mot strømmen. Initiert av tidligere fotballproff Erik Thorstvedt (61) var kjendisene samstemte om å stemme blankt. Choi derimot, så sitt snitt til å legge inn en stemme på skuespiller Anette Hoff (62) – som dermed ble førstemann ut i kjelleren.

– Ble lurt

Til TV 2 deler Choi om opplevelsen da kjellerspillerne brått dukket opp på den sjette dagen. Journalisten innrømmer at situasjonen var ubehagelig.

– De seks som er i kjelleren, har jeg jo vært mer eller mindre initiativtaker til å få ned. Når jeg da ser at alle de kommer opp igjen, så er det som å se seks ekser av deg stå sammen, og nå har de snakket sammen, sier han, og fortsetter:

– Det er en veldig, veldig vanskelig situasjon, som man selvfølgelig har satt seg selv i. Og jeg skjønte at jeg da var «fucked», men så handler det om å gjøre det beste ut av det, fortsette å spille og ikke prøve å være en dårlig taper, og det synes jeg jo at jeg prøvde på.

SJOKK-ØYEBLIKK: «Spillet»-deltaker Danby Choi fikk seg en støkk da de eliminerte spillerne fra kjelleren dukket opp i overetasjen etter flere dager. Foto: TV 2

Som kjent i «Spillet», har kjellerlaget fått tilgang til alle stemmesedlene etter hver eliminering – uten at overetasjen har hatt den fjerneste anelse.

Choi forteller at han trodde at stemmene var anonyme, og spilte deretter. 30-åringen hevder at produksjonen lurte ham.

– Det var litt bråk i produksjonen. Jeg mener at jeg ble lurt av produksjonen, fordi at siden jeg velger et veldig taktisk spill og stemmer på noen helt andre enn det jeg sier til folk at jeg stemmer på, så forsikret jeg meg selvfølgelig om at stemmene var anonyme, forklarer han, og fortsetter:

– Jeg fikk svar fra «Kuben» og produksjonen flere ganger om at dette er 100 prosent anonymt, og når stemmene da viser seg å bli avslørt for et kjellerlag som senere skal komme opp, så er det klart at det er det som gjør det veldig, veldig, veldig vanskelig for meg. Det er klart at jeg hadde spilt på en annen måte, om jeg visste at «Spillets» regler var annerledes.

SNYTT: Journalist Danby Choi levde i den tro at stemmesedlene var anonyme i «Spillet». Til TV 2 sier Choi at han forhørte seg med produksjonen flere ganger om hvorvidt stemmene var anonyme eller ei. Foto: TV 2

Sjefredaktøren er tydelig på at han hadde unngått å stemme på Hoff under den første runden, dersom han visste at stemmene havnet i kjelleren.

– Jeg hadde aldri stemt på Anette, om jeg visste at stemmene ikke var anonyme, og det synes jeg egentlig burde vært åpenbart.

– Å svare nei hadde ikke vært riktig

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, bekrefter at produksjonen ga Choi beskjed om at stemmegivningen var anonym i «Spillet».

– Det er riktig at Danby spurte om stemmene var anonyme da han sto i stemmerommet på den første dagen av «Spillet». Spørsmålet ble stilt til en representant for produksjonen, og vedkommende svarte ja fordi stemmene er anonyme i overetasjen. Å svare nei hadde ikke vært riktig, og man kunne på det tidspunktet heller ikke begynne på en forklaring rundt underetasjen. «Kuben» har aldri svart på dette spørsmålet, sier Dahl til TV 2.

