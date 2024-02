Anette Hoff følte seg lurt av «Spillet»-produksjonen: – Reagerte ekstremt

NB! Ikke les videre om du ikke har sett den første episoden av «Spillet» på TV 2 Play eller TV 2 Direkte.



«Hotel Cæsar»-stjernen Anette Hoff (62) fikk svært kort tid sammen med resten av kjendisgjengen i det rykende ferske TV 2-realityprogrammet «Spillet».

Under første avstemning ble nemlig Hoff stemt ut av minst én av sine meddeltakere. Skuffet og nedtrykt trillet hun kofferten ut av dørene til funkisvillaen.

Lite visste skuespilleren at reisen ikke var over med det første.

MISFORNØYD: Skuespiller Anette Hoff var forferdet over å måtte bo i kjelleretasjen i realityprogrammet «Spillet». Foto: Pinakkel Studio / TV 2

Etter elimineringen i overetasjen, ble Hoff ført inn i husets kjeller av produksjonen, og dermed ble hun programmets første såkalte kjellerspiller.

I underetasjen skulle hun bo og leve – med sortering av bønner og linser som sysselsetting.

– Reagerte ekstremt

Til TV 2 forteller Hoff at hun var alt annet enn fornøyd med de kummerlige forholdene nede i kjelleren.

– Ti dager før hadde jeg hatt et mareritt om at jeg skulle ned i en bunker under jorden. Jeg måtte ringe skuespilleransvarlig i produksjonen, og å si: «Hvis det er sånn, så er jeg ikke med», sier hun.

ENKLE KÅR: Etter å ha blitt eliminert av de andre deltakerne, ble Anette Hoff plassert i kjelleren i «Spillet». Foto: TV 2

– Luften ga meg panikk. Det var rå betong-luft. Jeg tror det verste i kjelleren likevel var at det dryppet fra taket. Det gjorde meg gal. Og så var det grusomt lys i taket, og vi fikk ikke dagslys.



Hoff følte seg ført bak lyset av «Spillet»-produksjonen.

– Jeg følte meg lurt, siden de visste at jeg hadde sagt at jeg ikke ble med om det var noe under jorden. Så jeg var et vrak i starten. Jeg husker at jeg sa: «Har jeg ikke gjort det klart nok at dette var uaktuelt for meg? Skjønner dere ikke hvem jeg er?».



62-åringen la siden press på produksjonen, og fikk innført en rekke tiltak for å bedre forholdene i kjelleren.

– Jeg reagerte ekstremt på veldig strenge ting. Jeg lagde noen premisser for å fortsette å være med, som produksjonen bare måtte føye seg etter. Jeg krevde én luftetur om dagen. At vi fikk vaske oss. At vi fikk inn litt luft i kjelleren. Dette var sånne ting de hadde planlagt at vi ikke skulle ha. Vi startet også med soveposer, men fikk oppgradert til dyner, sier hun.

– Doen holdt på å velte

Hoff trekker også frem toalettfasilitetene som problematiske. Produksjonen ble nødt til å foreta reparasjoner.

– Det var også bare to doer, og én som virket. Jeg tror at produksjonen ble satt ut selv av doen. Den virket ikke i det hele tatt. Selve doen var ikke festet. Doen holdt på å velte over oss. Så produksjonen måtte komme og fikse doen og taket som dryppet.

Deltaker Erik Thorstvedts (61) ankomst i kjelleren, ble redningen for Hoff. Hun hadde vurdert å trekke seg, men tilværelsen lysnet med selskap av Thorstvedt.

– Erik reagerte motsatt, han klarte å snu min frustrasjon. Jeg var ikke sikker på om jeg ville være der nede, og produksjonen var forberedt på at jeg skulle bryte. Han klarte å snu min angst og holdning, sier hun.

– Helt klart forsvarlige

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, forklarer at det ble gjort grundige vurderinger rundt bruk av kjelleren i «Spillet».

– For produksjonen var det viktig å finne et opptakssted med god plass i en stor underetasje. Dette ble innfridd i det huset man endte med som location, hvor kjelleren er stor – med et areal på 104 m² og en takhøyde på 3,7 meter.

– Kjelleren er tilknyttet huset, og deltakerne ble godt ivaretatt her, med tilgang til det man trenger for å bo et sted i dagene med opptak. Så boforholdene var helt klart forsvarlige. At folk skal lide under umenneskelige forhold er ikke en del av «Spillet»-konseptet, sier Dahl til TV 2.

Pressesjefen er lei for at Hoff følte seg utilfreds, men forsikrer om at de hadde en god dialog med kjellerspilleren.

– Vi synes selvsagt ikke at det er noe kjekt å høre at Anette følte seg lurt. Det var heller ikke intensjonen. Imidlertid er det slik at det i løpet av denne produksjonen var nødvendig med en del hemmelighold rundt detaljer i spillet. Vi opplevde at vi hadde en svært god dialog med Anette underveis, og er utrolig glade for og stolte over at hun valgte å takke ja til å bli med på «Spillet» – spesielt med tanke på at verken hun eller de andre deltakerne visste hva de gikk til.

