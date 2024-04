«Spillet»-Victoria får kritikk: – Får høre at jeg er dum og naiv

Seermagneten «Spillet» tilspisser seg mer og mer for hver dag som går, der spillerne stadig blir møtt av nye overraskelser og tvister i funkisvillaen.

Det er ingen tvil om at psyken får kjørt seg i det sosiale overlevelsesspillet. Allianser bygges og splittes og baksnakking og intriger er hverdagskost.

For influenser og TV-profil Victoria Skau (25) ble «Spillet»-deltakelsen en påkjenning, og ga henne frynsete nerver.

TUNGT: Influenser og TV-profil Victoria Skau vinglet mellom overetasjen og kjellerlaget i «Spillet». Foto: TV 2

I den sjuende episoden av realityprogrammet følte Skau seg revet mellom overetasjen og underetasjen, og uttrykte sin frustrasjon på sync.

– Jeg har lyst til å bytte lag. Jeg vil ikke ha gruppemøter med dårlig stemning. Det er baksnakking av kjellerlaget. Jeg elsker kjellerlaget. Jeg ble så glad for å se alle som kom opp. Jeg føler at jeg fikk en sjanse til å rette opp i de feilene jeg har gjort og tenkt. En mulighet til å kapre kjellerlaget på mitt lag. Uansett om jeg havner i fare, har de meg under vingene, sier hun i programmet.



– Dobbeltspill

Til TV 2 utdyper Skau hvorfor hun ønsket å bryte ut av sin egen allianse med blant andre TV-profil Line Andersen (50) og komiker Martha Leivestad (29).

– Under kongen og dronningen-spillet i episode fem, så skjedde et skifte for meg. Jeg har spilt med gjengen i overetasjen hele veien, spesielt med Line og Martha. Plutselig skjønte jeg at de holdt tilbake informasjon for meg og at jeg ikke ble inkludert i det som skjedde i kulissene, noe jeg selv føler jeg burde ha blitt. Derfor mistet jeg mye tillit og hoppet til konklusjonen om at jeg ikke kunne stole på dem allikevel – og at min posisjon i alliansen var svak. Selv om jeg egentlig var kjempetrygg i deres øyne uten å vite det, forteller hun.

UTENFOR: «Spillet»-deltaker Victoria Skau følte seg holdt utenfor sin egen allianse i overetasjen, og lengtet etter å være en del av kjellerlaget. Her avbildet sammen med spillerne i overetasjen i den tredje episoden av programmet. Foto: TV 2

Da kjellerlaget dukket opp, så influenseren sitt snitt til å spille på begge lag.

– Jeg følte at jeg fikk en ny sjanse da kjelleren kom opp, ettersom jeg hadde flere gode relasjoner i den gruppen. Målet var å bygge forholdet til kjelleren enda sterkere, og å kjøre et dobbeltspill mot eget lag. Forhåpentligvis uten å bli oppdaget, slik at jeg aldri sto i fare selv under eliminering.

– Stiller store spørsmålstegn

Mot slutten av forrige ukes episode, tok 25-åringen også til tårene fordi hun fryktet at sin nærmeste allierte, sjefredaktør og journalist Danby Choi (30), skulle sendes hjem. Vennskapet med Choi sto sterkt inne i huset.

– Danby og jeg fant hverandre tidlig inne på «Spillet». Vi dannet en hemmelig allianse ingen andre i huset visste om. Vi kom med all informasjon vi hadde fra folk til hverandre, hvisket rundt og ga hverandre hemmelige håndtrykk i gangene – noe som ikke har kommet så tydelig frem på skjermen. Jeg følte meg sett, hørt og opplevde en gjensidig tillit fra Danby – i flere situasjoner. Derfor var jeg ordentlig redd for å miste Danby i huset, spesielt også fordi jeg på det tidspunktet følte at han var den eneste jeg kunne stole 100 prosent på, sier hun.

Her kastes han ut

Skau forteller videre at hun utelukkende har fått positive tilbakemeldinger fra TV-seerne hele veien, men etter siste episode fikk pipen en annen lyd.

– Seerne stiller store spørsmålstegn til hvorfor jeg stoler på Danby. De får følge med og se om det lønner seg. Jeg har også fått høre at jeg er dum og naiv, men da tenker jeg: «Hvor naiv kan jeg egentlig være?». Jeg er en av dem i «Spillet» som enda ikke har fått én stemme under eliminering. Det er beviset på at min spillestrategi fungerte godt der inne – som nettopp var å leke dummere enn hva jeg faktisk er, deler hun.

«Spillet» brakte frem vonde minner: – Slag i trynet

TV-profilen legger til slutt ikke skjul på hvor krevende deltakelsen var.

– «Spillet» var veldig krevende og utfordrende. Jeg møtte på alle de situasjonene jeg hater mest i verden. Konflikter, ta vanskelige valg og tillit. Jeg gikk med en konstant frykt der inne for å bli dolket i ryggen og sendt hjem.

«Spillet» sendes på TV 2 Direkte klokken 20.00 hver søndag. Episoden slippes tidligere på TV 2 Play.